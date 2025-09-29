Advertisement
Harvest Moon: अगले महीने सुनहरी रोशनी से भर जाएगा आकाश, नजर आएगा सुपर ‘हार्वेस्ट मून’, जानें क्या भारत में भी देगा दिखाई?

Harvest Moon Date and Time: आसमान में अगले महीने दुर्लभ नजारा दिखाई देने वाला है. अक्टूबर में पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर जाएगा और आसमान में नजर आएगा सुपर ‘हार्वेस्ट मून’. आखिर यह हार्वेस्ट मून क्या होता है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:42 PM IST
Harvest Moon: अगले महीने सुनहरी रोशनी से भर जाएगा आकाश, नजर आएगा सुपर ‘हार्वेस्ट मून’, जानें क्या भारत में भी देगा दिखाई?

When will Harvest Moon Happen: अगले महीने आसमान में बेहद खास नज़ारा दिखाने वाला है. खगोलविदों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में दुर्लभ हार्वेस्ट मून दिखाई देगा. आमतौर पर यह पूर्णिमा सितंबर में आती है, लेकिन इस बार चंद्रमा और कैलेंडर के चक्र की वजह से यह अक्टूबर में नजर आएगी. खास बात यह है कि इस बार का हार्वेस्ट मून सुपरमून भी होगा. इसका मतलब है कि उस समय चांद पृथ्वी के और करीब होगा. इस वजह से यह सामान्य पूर्णिमा से करीब 6.6% बड़ा और लगभग 13% ज्यादा चमकदार दिखाई देगा.

हार्वेस्ट मून क्या होता है?

हार्वेस्ट मून उस पूर्णिमा को कहा जाता है, जो शरद ऋतु की शुरुआत यानी शरद विषुवत वृत के सबसे करीब पड़ती है. यह चांद किसानों के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इसकी रोशनी से वे रात में भी लंबे समय तक खेतों में काम कर पाते थे. इसी कारण इसे समृद्धि और आभार का प्रतीक माना जाता है.

यह घटना बहुत दुर्लभ है. पिछली बार अक्टूबर का हार्वेस्ट मून 2020 में दिखाई दिया था और अगली बार 2028 में नज़र आएगा. यानी 2025 का यह मौका खगोल प्रेमियों और आम लोगों दोनों के लिए खास होने वाला है. 

आसमान में बिखेर देगा सुनहरी रोशनी

यह चांद 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लगभग तीन दिन तक पूर्णिमा जैसा दिखेगा. अपनी पूरी चमक में यह 7 अक्टूबर को पहुंचेगा. इस दौरान शाम को सूरज ढलने के तुरंत बाद यह आसमान में उगकर सुनहरी रोशनी बिखेरेगा.

सुपरमून का भी नज़ारा मिलेगा

2025 का हार्वेस्ट मून सुपरमून भी होगा. इसका मतलब है कि उस समय चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब होगा. इस कारण यह सामान्य पूर्णिमा से लगभग 6.6% बड़ा और करीब 13% ज्यादा चमकदार नज़र आएगा. यानी इस बार रात का आसमान और भी मनमोहक दिखेगा.

कब और कहाँ दिखाई देगा?

यह अनोखी पूर्णिमा 6 अक्टूबर की शाम को शुरू होकर 7 अक्टूबर की रात को अपने पूरे स्वरूप में दिखाई देगी. भारत सहित उत्तरी गोलार्ध के ज़्यादातर देशों में लोग इस नज़ारे का आनंद ले पाएंगे. अगर मौसम साफ रहा तो इसे नंगी आंखों से भी आसानी से देखा जा सकेगा. दूरबीन या टेलिस्कोप का इस्तेमाल करने पर चांद की सतह और भी सुंदर दिखाई देगी.

भारत में दिखाई देगा या नहीं?

जी हां, भारत में लोग 6 और 7 अक्टूबर की रात इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले पाएंगे. चांद पूर्व दिशा से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा. अगर मौसम साफ रहा तो यह सुनहरी आभा लिए हुए आसमान में चमकेगा, जिसे नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकेगा.

सुपरमून देखने का सबसे अच्छा तरीका

हार्वेस्ट मून को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है. अगर आप खुले मैदान या ऐसी जगह से देखें, जहाँ पूर्व दिशा साफ दिखाई दे, तो अनुभव और भी अच्छा होगा. शहरों का प्रदूषण इसकी चमक को थोड़ा कम कर सकती है, लेकिन फिर भी यह साफ-साफ नज़र आएगा. दूरबीन या टेलिस्कोप की मदद से चांद की सतह और भी रोचक लगेगी.

