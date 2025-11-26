Advertisement
trendingNow13018806
Hindi Newsविज्ञान

10 अरब लाइट ईयर दूर ब्लैक होल का तांडव! सूरज से 30 गुना बड़े तारे को फाड़कर चमकाया ब्रह्मांड, क्या होगा अब?

Supermassive Black Hole: 10 बिलियन लाइट ईयर दूर एक Supermassive black holes ने एक विशाल तारे को चीरकर अब तक का सबसे चमकीला फ्लेयर पैदा किया है. यह घटना एक Tidal Disruption Event (TDE) मानी जा रही है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Supermassive Black Hole
Supermassive Black Hole

Supermassive Black Hole: इस तरह की घटनाओं में ब्लैक होल तारे को टुकड़ों में तोड़कर धीरे-धीरे निगलता रहता है. आपको बता दें कि यह flare 10 ट्रिलियन सूरज की रोशनी जितना दमदार था. ध्यान देने वाली बता ये है कि इतना तेज flare पहले कभी दर्ज नहीं हुआ है. इस रिसर्च को Nature Astronomy में छापा है और इसे अमेरिका की NSF, NASA और कई विश्वविद्यालयों ने सहयोग भी मिला है.

10 ट्रिलियन सूरज जितनी चमक
10 अरब लाइट ईयर दूर स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ने, इतना बड़ा और दुर्लभ खगोलीय धमाका किया कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं. इस ब्लैक होल ने कम से कम 30 गुना सूरज से बड़ा तारा अपने नजदीक खींचकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया. इस घटना से पैदा हुई चमक अब तक के इतिहास में सबसे चमकीली ब्लैक होल फ्लेयर बताई जा रही है. यह flare अचानक 40 गुना अधिक चमका और फिर 10 ट्रिलियन सूरज जितनी रोशनी छोड़ने लगा.

कैसे हुआ खगोलीय हादसा?
आम तौर पर इस तहर के बड़े तारे अपनी उम्र के अंत में सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं. हालांकि यह तारा सुपरनोवा से पहले ही खत्म हो गया. बता दें कि यह गलती से एक विशाल ब्लैक होल के बहुत पास पहुंच गया था और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे टुकड़ाें में निगलना शुरू कर दिया. बता दें कि इस प्रोसेस को टाइडल डिसरप्शन इवेंट (TDE) कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां हुआ ये धमाका?
इस flare का सोर्स एक एक्टिव ब्लैक होल है, जिसे J2245+3743 कहा जाता है. बता दें कि यह सूरज से 500 मिलियन गुना भारी है, साथ ही 10 अरब लाइट ईयर दूर है और अपनी डिस्क में मौजूद ऐलिमेंट्स को लगातार खींचता रहता है. बता दें कियह flare पहली बार 2018 में Caltech के Zwicky Transient Facility (ZTF) ने रिकॉर्ड किया था.

चौंकाने वाली बात यह है कि पृथ्वी से यह घटना धीरे स्पीड में दिखाई देती है, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलने से समय भी खिंचता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक हम जो 7 साल से देख रहे हैं, वह ब्लैक होल के पास सिर्फ 2 साल में हुआ है".

पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह कोई सुपरनोवा हो सकता है, लेकिन जल्द ही यह थ्योरी खारिज हो गई. NASA के WISE मिशन के डेटा से यह कहा है कि यह घटना सच में चारों दिशाओं में एक समान रोशनी फैला रही थी. यह flare ब्रह्मांड में अब तक देखा गया सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल फ्लेयर है.

आगे क्या प्लानिंग है?
आगे का प्लानिंग में ZTF और Catalina survey के डेटा में ऐसे और flare खोजे जाएंगे, साथ ही जल्द Vera Rubin Observatory के आने से और बड़े TDE मिल सकते हैं. वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि यह खोज ब्रह्मांड की शुरुआती वक्त को समझने में बड़ी मदद कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: अमेजन में घूमती ‘राक्षसी चींटी’, बिना रानी के कॉलोनी कैसे चलाती है ये खूंखार शिकारी? ये है जंगल की बॉस!

 

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Supermassive Black hole

Trending news

कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां