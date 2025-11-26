10 अरब लाइट ईयर दूर ब्लैक होल का तांडव! सूरज से 30 गुना बड़े तारे को फाड़कर चमकाया ब्रह्मांड, क्या होगा अब?

Supermassive Black Hole: इस तरह की घटनाओं में ब्लैक होल तारे को टुकड़ों में तोड़कर धीरे-धीरे निगलता रहता है. आपको बता दें कि यह flare 10 ट्रिलियन सूरज की रोशनी जितना दमदार था. ध्यान देने वाली बता ये है कि इतना तेज flare पहले कभी दर्ज नहीं हुआ है. इस रिसर्च को Nature Astronomy में छापा है और इसे अमेरिका की NSF, NASA और कई विश्वविद्यालयों ने सहयोग भी मिला है.

10 ट्रिलियन सूरज जितनी चमक

10 अरब लाइट ईयर दूर स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ने, इतना बड़ा और दुर्लभ खगोलीय धमाका किया कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं. इस ब्लैक होल ने कम से कम 30 गुना सूरज से बड़ा तारा अपने नजदीक खींचकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया. इस घटना से पैदा हुई चमक अब तक के इतिहास में सबसे चमकीली ब्लैक होल फ्लेयर बताई जा रही है. यह flare अचानक 40 गुना अधिक चमका और फिर 10 ट्रिलियन सूरज जितनी रोशनी छोड़ने लगा.

कैसे हुआ खगोलीय हादसा?

आम तौर पर इस तहर के बड़े तारे अपनी उम्र के अंत में सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं. हालांकि यह तारा सुपरनोवा से पहले ही खत्म हो गया. बता दें कि यह गलती से एक विशाल ब्लैक होल के बहुत पास पहुंच गया था और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे टुकड़ाें में निगलना शुरू कर दिया. बता दें कि इस प्रोसेस को टाइडल डिसरप्शन इवेंट (TDE) कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां हुआ ये धमाका?

इस flare का सोर्स एक एक्टिव ब्लैक होल है, जिसे J2245+3743 कहा जाता है. बता दें कि यह सूरज से 500 मिलियन गुना भारी है, साथ ही 10 अरब लाइट ईयर दूर है और अपनी डिस्क में मौजूद ऐलिमेंट्स को लगातार खींचता रहता है. बता दें कियह flare पहली बार 2018 में Caltech के Zwicky Transient Facility (ZTF) ने रिकॉर्ड किया था.

चौंकाने वाली बात यह है कि पृथ्वी से यह घटना धीरे स्पीड में दिखाई देती है, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलने से समय भी खिंचता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक हम जो 7 साल से देख रहे हैं, वह ब्लैक होल के पास सिर्फ 2 साल में हुआ है".

पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह कोई सुपरनोवा हो सकता है, लेकिन जल्द ही यह थ्योरी खारिज हो गई. NASA के WISE मिशन के डेटा से यह कहा है कि यह घटना सच में चारों दिशाओं में एक समान रोशनी फैला रही थी. यह flare ब्रह्मांड में अब तक देखा गया सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल फ्लेयर है.

आगे क्या प्लानिंग है?

आगे का प्लानिंग में ZTF और Catalina survey के डेटा में ऐसे और flare खोजे जाएंगे, साथ ही जल्द Vera Rubin Observatory के आने से और बड़े TDE मिल सकते हैं. वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि यह खोज ब्रह्मांड की शुरुआती वक्त को समझने में बड़ी मदद कर सकता है.

यह भी पढ़ें: अमेजन में घूमती ‘राक्षसी चींटी’, बिना रानी के कॉलोनी कैसे चलाती है ये खूंखार शिकारी? ये है जंगल की बॉस!