Science News: आसमान में दूसरा सूरज, 10 अरब गुना पावरफुल, सर्दियों में दे रहा लाखों ज्वालामुखियों से ज्यादा गर्मी और रोशनी

Science News: आसमान में दूसरा 'सूरज', 10 अरब गुना पावरफुल, सर्दियों में दे रहा लाखों ज्वालामुखियों से ज्यादा गर्मी और रोशनी

 2025 खत्म होने वाला है और हाड़-कंपाने वाली ठंड अबतक नहीं पड़ी. कश्मीर तक का मौसम गर्म है. ठंड की इस भूमिका के बीच अंतरिक्ष की पड़ताल के दौरान वैज्ञानिकों ने सूरज की तरह तेज रोशनी और ऊर्जा छोड़ने वाले एक सोर्स का पता चला तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:45 PM IST
Science News: आसमान में दूसरा 'सूरज', 10 अरब गुना पावरफुल, सर्दियों में दे रहा लाखों ज्वालामुखियों से ज्यादा गर्मी और रोशनी

Black Hole behaves Like Sun: 2025 खत्म होने वाला है और हाड़-कंपाने वाली ठंड अबतक नहीं पड़ी. कश्मीर तक का मौसम गर्म है. ठंड की इस भूमिका के बीच अंतरिक्ष की पड़ताल के दौरान वैज्ञानिकों ने सूरज की तरह तेज रोशनी और ऊर्जा छोड़ने वाले एक सोर्स का पता चला तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए. सूरज से करोड़ों गुना शक्तिशाली धमाके करने वाले इस कथित सूरज की तस्वीरें देखने वाला हर शख्स यही कहेगा कि ये असली सूरज जैसा ही है.

दूसरा 'सूरज'

अंतरिक्ष में सूरज जैसे पावर रखने वाला सोर्स वैज्ञानिकों को हबल दूरबीन से दिखा. वैज्ञानिकों ने इसे दस दिन वॉच किया. माहौल देख ऐसा लगा भगवान ने धरती से दिखाई पड़ने वाला एक और सूरज बनाया था, जो इंसानों की निगाह से छिपा था.

रिसर्च में आगे पता चला कि सूरज जैसा ताप देने वाला और ऊर्जा छोड़ रहा ऑब्जेक्ट सूरज से करोड़ों गुना शक्तिशाली है. जिससे निकल रही ऊर्जा और तस्वीरें वैज्ञानिकों के शोध का नया विषय बन गई हैं. वैज्ञानिकों ने उससे फूट रही गर्मी और एनर्जी की लोकेशन भी बताई है. 

ये क्या है?

universetoday.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई सूरज नहीं लेकिन एक ब्लैक होल है, जो NGC 3783 नाम की एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी में है, जो धरती से लगभग 13.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है. हबल टेलीस्कोप ने हाल ही में इस गैलेक्सी की खूबसूरत तस्वीर ली. जिसमें एनर्जी का सोर्स साफ-साफ दिख रहा है, जहां से प्रकाश और ऊर्जा निकल रही है.

कहां से आ रही ऊर्जा? 

लगभग हर बड़ी गैलेक्सी में ऐसे विशाल ब्लैक होल होते हैं. जो गैलेक्सी के केंद्र में बैठकर आसपास की गैसों और धूल को खींचते हैं. जब ये तेजी से इन पदार्थों को खींचते हैं, तो इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस (AGN) कहा जाता है. इस दौरान ब्लैक होल के चारों ओर घूमती गैस बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तब वो सूरज से भी तेज रोशनी और ऊर्जा छोड़ती है. कई बार यही ऊर्जा अंतरिक्ष में बड़े धमाकों की वजह बनती है.

तेज़ रफ्तार गैस का विस्फोट

SRON (स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, नीदरलैंड्स) के वैज्ञानिकों ने XRISM और XMM-Newton एक्स-रे टेलीस्कोप से इस ब्लैक होल को लगातार करीब 10 दिन तक देखा. उन्हें सामान्य चमक में उतार–चढ़ाव के साथ-साथ कुछ बेहद अनोखा मिला. ब्लैक होल की डिस्क से गैस का एक साथ बाहर फेंका जाना. वो गैस 60,000 किमी प्रति सेकंड की स्पीड यानी प्रकाश की रफ्तार से भी 20 फीसदी तेजी से ऊर्जा निकलने के इस सोर्स को अल्ट्रा-फास्ट आउटफ्लो (UFO) कहा जाता है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इससे पहले उन्होंने ऐसा नजारा पहले नहीं देखा था.

सूरज से ताकतवर!

ब्लैक होल से गैसों का उत्सर्ज यानी निकासी सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन (CME) जैसी है. सूरज भी अपनी बाहरी परत से प्लाज्मा को अंतरिक्ष में फेंकता है. लेकिन ब्लैक होल का धमाका सूरज की तुलना में 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली था. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये घटना ब्लैक होल के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में अचानक हुए बदलावों यानी मैग्नेटिक रिकनेक्शन की वजह से हुई. इसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं टूटकर दोबारा जुड़ती हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है. 

ग्रहों और सितारों के जन्म पर असर

वैज्ञानिकों ने पाया कि मुख्य धमाके के साथ–साथ कई छोटे-छोटे धमाके हुए. उन्होंने वहां से एक अज्ञात गैस का रिसाव देखा. गैस निकलने की रफ्तार 3700 किमी/सेकंड थी. वहां बेहद शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय ताकतें काम करती हैं.

ये हवाएं ठंडी गैस को गर्म कर नए सितारों के बनने को स्वाभाविक घटनाओं को रोक सकती हैं. गैस को गैलेक्सी से बाहर फेंक सकती हैं. या कभी गैस को दबाकर नए सितारों के बनने में भी मदद कर सकती हैं. वैज्ञानिक अभी भी इस कथित सूरज से जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसका एनर्जी और रोशनी और एनर्जी को छोड़ने का सिलसिला कब शुरू होता है और कब बंद.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

black hole

