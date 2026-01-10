गैलेक्सी के भीतर जाग उठा 'राक्षस', आकाशगंगा में दिखा डगमगाता ब्लैक होल; वैज्ञानिकों ने खोली पोल

Supermassive Black Hole: हवाई के मौनाकेआ में स्थित डब्ल्यू.एम. केक वेधशाला की मदद से एक बड़ी खोज की है. वैज्ञानिकों ने पास की आकाशगंगा VV 340a के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली गैस की एक विशाल धारा देखी है. यह गैस इतनी दूर तक फैली है कि उसने आकाशगंगा के बड़े हिस्से को प्रभावित कर दिया है. इस रिसर्च को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इरविन और कैलटेक के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है. चलिए इस खबर के बारे में अब विस्तार से जानते हैं.

बता दें, वैज्ञानिकों ने पाया कि VV 340a के बीच में मौजूद ब्लैक होल से निकलने वाली गैस करीब 20 हजार लाइट ईयर तक फैल चुकी है. यह दूरी अब तक देखी गई सभी ऐसी घटनाओं से कहीं ज्यादा है. केक ऑब्जर्वेटरी के खास डिवाइसेस केक कॉस्मिक वेब इमेजर से ठंडी और कम ऊर्जा वाली गैस को देखा गया. यह गैलेक्सी की डिस्क से बहुत बाहर तक जा चुकी है. यह गैस भाले जैसी लंबी बनावट में दिखी, जो साफ बताती है कि यह लंबे समय से चल रही ब्लैक होल की एक्टिविटी की वजह से है.

लंबे समय से है असर

इस रिसर्च के प्रमुख लेखक जस्टिन काडर का कहना है कि केक ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों से ही इस पूरी घटना का असली आकार समझ में आ सका. उन्होंने आगे बताया कि जो गैस सबसे दूर तक पहुंची है वही यह दिखाती है कि ब्लैक होल कितने लंबे समय से सक्रिय है. कितना ताकतवर है. इन्हीं आंकड़ों से यह भी समझ आया कि यह गैस गैलेक्सी के भविष्य को भी बदलने की ताकत रखती है.

तारे बनने की स्पीड पर ब्रेक

वैज्ञानिकों ने केक ऑब्जर्वेटरी के डेटा को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और बहुत बड़े रेडियो टेलीस्कोप VLA की जानकारी के साथ जोड़ा है. जेम्स वेब ने गैलेक्सी के सेंटर के पास बेहद गर्म गैस देखी है. यह दोनों तरफ ब्लैक होल से निकल रही थी.

आमतौर पर ऐसी गैस कुछ 100 पारसेक (तारों और आकाशगंगाओं जैसी खगोलीय वस्तुओं के बीच की विशाल दूरियों को मापने की एक इकाई) तक ही सीमित रहती है. वहीं VV 340a में यह हजारों पारसेक तक फैल गई है जो अपने आप में रिकॉर्ड है. VLA के रेडियो फोटेस से पता चला कि ब्लैक होल से निकलने वाले जेट सीधे नहीं जा रहे बल्कि एस आकार में घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इसे जेट प्रीसेशन कहा जाता है. हेरानी की बात है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी डिस्क आकाशगंगा में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा जेट देखा है.

गैस खींचकर बाहर ले जा रहा जेट

केक ऑब्जर्वेटरी के डेटा से यह भी सामने आया कि जैसे-जैसे जेट आगे बढ़ता है उसकी रफ्तार कम होती जाती है. वह आसपास की ठंडी गैस को अपने साथ खींच लेता है. इस प्रोसेस में गैलेक्सी से हर साल करीब 20 सूरजों के बराबर गैस बाहर जा रही है. इसका सीधा असर यह है कि भविष्य में वहां नए तारे बनने की प्रोसेस काफी धीमी हो जाएगी.

हैरानी की वजह बनी आकाशगंगा

इस खोज की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी ताकतवर और हिलने-डुलने वाली जेट गतिविधि आम तौर पर बूढ़ी और शांत अंडाकार आकाशगंगाओं में देखी जाती है. VV 340a इसके उलट एक युवा, तारे बनाने वाली सर्पिल आकाशगंगा है जो अभी एक दूसरी आकाशगंगा के साथ मिलन की शुरुआती हालत में है. इससे वैज्ञानिकों की पुरानी सोच को चुनौती मिली है. ब्लैक होल और आकाशगंगाएं साथ-साथ कैसे बढ़ती हैं.

हमारी आकाशगंगा पर भी सवाल

वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ऐसी किसी पुरानी घटना के साफ सबूत नहीं मिले हैं. हालांकि यह खोज बताती है कि ऐसी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है. इससे हमारी अपनी आकाशगंगा को लेकर सोच भी बदल सकती है.

बता दें कि रिसर्च टीम का मकसद यह जानना है कि कहीं इस जेट के हिलने की वजह दूसरा सुपरमैसिव ब्लैक होल तो नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो यह किसी दोहरे ब्लैक होल सिस्टम की पहचान की दिशा में पहला कदम हो सकता है.

