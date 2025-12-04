Advertisement
आज दिखेगा साल का सबसे चमकीला Supermoon, जानें भारत में कब और कैसे करें इसका दीदार

Supermoon 2025: दिसंबर महीने की पूर्णिमा को शीत चंद्रमा भी कहते हैं. इस बार यह पूर्णिमा को शीत चंद्रमा सामान्य से बड़ी और चमकीली दिखाई देगी. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय चांद धरती के सबसे ज्यादा करीब आ जाएगा. 

 

Dec 04, 2025, 08:17 AM IST
आज दिखेगा साल का सबसे चमकीला Supermoon, जानें भारत में कब और कैसे करें इसका दीदार

Science News: इस साल 2025 का आखिरी और सबसे शानदार सुपरमून पूर्णिमा देखने को मिलेगा क्योंकि इस दौरान रात का आकाश एक चमकीले सुपरमून से रोशन होगा. दिसंबर महीने की पूर्णिमा को शीत चंद्रमा(Cold Moon)भी कहते हैं. यह इस बार सामान्य से ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय चांद धरती के सबसे ज्यादा करीब आ जाएगा. जब चंद्रमा इतना नजदीक आता है तो वैज्ञानिक इसे सुपरमून कहते हैं. 

कब और कहां देखें?
यह कोल्ड मून 4 और 5 दिसंबर 2025 को पूरी तरह से गोल होगा और अपनी सबसे ज्यादा रोशनी के साध दिखाई देगा. अलग-अलग जगहों के हिसाब से यह गुरुवार देर रात और शुक्रवार सुबह के समय अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होगा. हालांकि, यह चांद कई रातों तक लगभग पूरा ही दिखाई देगा. इसलिए अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो 4 और 5 दिसंबर को इसका मजा ले सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे अद्भुत कब दिखाई देगा?
चांद का सबसे अद्भुत नजारा देखने के लिए आप 5 दिसंबर को सूरज डूबने के तुरंत बाद बाहर निकलें. पूर्व दिशा में क्षितिज(Horizon)की ओर देखें जब चांद उग रहा होगा. उगते समय चांद इमारतों और पेड़ों के पास होने के कारण और चांद भ्रम (Moon Illusion) की वजह से बड़ा और सुनहरा दिखाई देगा. इसे देखने के लिए आपको दूरबीन या बाइनाकुलर की जरूरत नहीं है. बस साफ आसमान और पूर्व दिशा का अंधेरा साफ नजारा सबसे जरूरी है. 

क्या है सुपरमून के पीछे का साइंस?
Supermoon तब होता है जब पूर्णिमा और पेरिगी (Perigee) एक साथ आते हैं. पेरिगी वह जगह है जहां चांद अपनी कक्षा में घूमते हुए धरती के सबसे ज्यादा करीब होता है. दिसंबर 2025 में चांद पृथ्वी से लगभग 2,21,975 मील (3,57,218 किमी) दूर होगा. यह दूरी चांग से लगभग 10 से 14% कम होगी. इसी वजह से साल की सबसे कम चमकीली पूर्णिमा से लगभग 30 प्रतिशत ज्यादा चमकीला दिखाई देगा. 

क्या ये भारत में दिखाई देगा?
पूरे भारत में मौसम और आसमान की सफाई के हिसाब से सुपरमून दिखाई देगा. इस नजारे का पूरा फायदा उठाने के लिए पहले आपको चांद के निकलने का समय पता करना होगा. सूरज डूबने के 20 से 30 मिनट बाद बाहर निकलें और अपनी आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने के लिए कुछ मिनट का समय दें. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

