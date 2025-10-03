Advertisement
6 अक्टूबर को आ रहा है साल का पहला Supermoon, जब एक साथ दिखाई देंगे चंद्रमा और शनि

Harvest Supermoon: 2025 का पहला सुपरमून बस आने ही वाहा है. 6 October को निकलने वाला यह पूरा चांद जिसे हार्वेस्ट मून भी कहते हैं, बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:46 AM IST
6 अक्टूबर को आ रहा है साल का पहला Supermoon, जब एक साथ दिखाई देंगे चंद्रमा और शनि

Science News in Hindi: इस बार अक्टूबर की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को रात 11:48 बजे(भारतीय समयानुसार सुबह 3:48 बजे)को होगी. इस समय चांद पर सूरज के ठीक सामने होगा और पूरी तरह से चमकेगा. इस महीने के पूरे चांद को Harvest Moon कहते हैं क्योंकि यह उस समय आता है जब किसान अपनी आखिरी फसल काटने के लिए चांद की रोशनी पर काम करते थे. उस समय के सबसे करीब होता है जब मौसम बदलता है. यह पूर्णिमा तब होगी जब चांद अपनी कक्षा में धरती की बहुत करीब होगा इसलिए यह सूपरमून कहा जाएगा और रोज के मुकाबले थोड़ा बड़ा दिखाई देगा.

कहां दिखाई देगा?
अमेरिका के लोग 6 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय आसमान में हार्वेस्ट मून का नजारा देख पाएंगे. यह सुपरमून निकलते समय और भी अधिक प्रभावशाली लगेगा क्योंकि उस समय एक भ्रम की वजह से हमारा दिमाग उसे सामान्य से बड़ा मानेगा. यह भ्रम तब होता है जब चांद क्षितिज के पास होता है और उसके सामने कोई चीज होती है. इसे देखने वाले ये भी देखेंगे कि एक घंटे बाद चांद का रंग नारंगी-पीला हो जाएगा.

इसे कैसे देखा जा सकेगा?
खगोलविदों ने बताया कि शनि ग्रह इस चमकीले चांद के ऊपर बाईं तरफ लगभग 3 डिग्री की दूरी पर दिखाई देगी. यह दूरी इतनी कम होही कि आप दूरबीन की मदद से चांद और शनि दोनों को एक साथ देख पाएंगे. आमतौर पर तारे टिमटिमाते हैं लेकिन शनि ग्रह एक सुनहरी चमक के साथ स्थिर रहेगा जिससे इस पहचानना आसान होगा.

क्या ये भारत में दिखाई देगा?
भारत के लोग 6-7 अक्टूबर को इस दुर्लभ पूर्णिमा का आनंद ले सकते हैं. यह नजारा देश के ज्यादातर हिस्सों में देखा जा सकता है, बस इसके लिए आसमान का साफ होना जरूरी है. इस चांद को आप अपने शहर और गांवों दोनों ही जगहों से देख सकते हैं. हालांकि, जिस जगह पर कम रोशनी या अंधेरा होगा वहां यह सुपरमून और भी ज्यादा शानदार दिखाई देगा.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

supermoon 2025Harvest Moon in india

;