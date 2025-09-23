'सुपरशियर' भूकंप से फटेगी कैलिफोर्निया की धरती, साइंटिस्ट ने दी आने वाले तबाही की चेतावनी

California Supershear Earthquake Risk: भू-वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में बढ़े भूकंप के आने की संभावना जताई है. एक्सपर्ट का कहना है कि ये भूकंप बहुत तेज और झटके देने वाला होगा, इसलिए तबाही से बचने के लिए अभी से तैयारी करना जरूरी है.
Trending Photos
अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट कैलिफोर्निया सोमवार को 4.3 तीव्रता वाले भूकंप से हिल गया. कई लोग सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी किया. ये भूकंप रात लगभग 3 बजे आया. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र बर्कले से दो मील से भी कम दूरी पर था.
यह झटका सैन फ्रांसिस्को और सैन होजे तक महसूस किया गया. सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि अभी तक कोई नुकसान या चोट की खबर नहीं है. यह भूकंप हायवर्ड फॉल्ट लाइन के पास आया, जो ऑकलैंड और फ्रेमोंट जैसे कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है. साइंटिस्ट से आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी मान रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- Tylenol: इस पेनकिलर को लेकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी चेतावनी, प्रेग्नेंसी में खाने से बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म
'सुपरशियर' भूकंप का हाई रिस्क
वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिफोर्निया में 'सुपरशियर' भूकंप आ सकता है. ये भूकंप इतने तेज चलते हैं कि अपनी ही भूकंपीय लहरों से आगे निकल जाते हैं. यूएससी डॉर्नसाइफ के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सुपरशियर भूकंप सामान्य भूकंपों की तुलना में ज्यादा जोरदार और बड़े क्षेत्र में महसूस होते हैं.
जमीन के नीचे डबल स्ट्राइक
वैज्ञानिकों ने सुपरशियर भूकंप की तुलना सॉनिक बूम (ध्वनि की तेज आवाज) से की है. भू-विज्ञान के प्रोफेसर अहमद एलबाना के अनुसार, सुपरशियर भूकंप जमीन में तेज झटकों को जन्म देते हैं क्योंकि ये भूकंपीय लहरों की गति से भी तेज होते हैं. अहमद कहते हैं कि सुपरशियर भूकंप एक 'डबल स्ट्राइक' देते हैं. यानी कि पहले जोरदार झटका आता है और फिर उसके बाद लगातार लहरें आती हैं.
7 तीव्रता के भूकंप आने की संभावना
यहूदा बें-जिओन ने कहा कि हम नहीं बता सकते कि अगला भूकंप कब और कहां होगा या वह सुपरशियर होगा या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दशकों में कैलिफोर्निया में कई 7 तीव्रता के भूकंप आएंगे.
इसे भी पढ़ें- खौफनाक चीखें, जले मांस की बदबू... नरक देख लौटे US डॉ. ने बताई मौत के बाद की 'हकीकत'! आंखे खुलते ही छोड़ी करोड़ों की नौकरी और शाही ठाट-बाट, क्या हुआ ऐसा?
तैयारी अभी से शुरू करना जरूरी
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अभी तक के बिल्डिंग नियम सुपरशियर भूकंप के खतरों का सही अंदाजा नहीं लगा पाते. ऐसे में तैयारी के लिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि बड़े फॉल्ट के पास ज्यादा मॉनिटरिंग हो, सुपरशियर भूकंप की संभावना पर कंप्यूटर सिमुलेशन बनाएं जाएं और बिल्डिंग नियम और भी सख्त किए जाए.