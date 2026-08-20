ब्रह्मांड में दौड़ रहा 'सुपरस्पीड दैत्य', प्लेन से 1 लाख गुणा है स्पीड; आकाशगंगा में खौफनाक तारे का 'तांडव' देख वैज्ञानिक दंग

Milky Way Giant Black Hole Spins: धरती से परे अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है. वहां ऐसे-ऐसे राज छिपे हैं, जिसका बेहद छोटा हिस्सा भी मानव अब तक ढूंढ नहीं पाया है. अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक खोज हुई है. खगोलशास्त्रियों ने हमारी आकाशगंगा (Milky Way) के केंद्र में एक ऐसे तारे की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे तेज गति से दौड़ने वाला तारा माना जा रहा है. यह तारा विशालकाय ब्लैक होल के बेहद करीब दिखाई दिया है.
खगोल विज्ञानियों ने इस तारे को S301 नाम दिया गया है. इस खोज को अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. यह खोज तारों के चलने की रफ्तार के मामले में नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है. इसके साथ ही, इस खोज से ब्लैक होल के घूमने और अल्बर्ट आइंस्टीन के 'सामान्य सापेक्षता सिद्धांत' को सीधे तौर पर परखने का सुनहरा अवसर भी मिल रहा है.
साइंस न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्च में पता चला है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए-स्टार (Sagittarius A) नाम का एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है. उसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 43 लाख गुना ज्यादा है.
खोजा गया S301 नाम का तारा इसी ब्लैक होल के बेहद करीब चक्कर लगा रहा है. जब यह तारा अपनी कक्षा में ब्लैक होल के सबसे पास पहुंचता है, तो इसकी स्पीड 25 हजार किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है.
दूसरे शब्दों में कहें तो यह स्पीड प्रकाश की चाल से भी 8% ज्यादा है. जबकि एक पैसेंजर प्लेन से तुलना करें तो यह हवाई जहाज से भी 1 लाख गुना तेज गति से उड़ता है.
खगोल विज्ञानियों ने पाया कि S301 तारा 8.7 वर्ष में ब्लैक होल का एक चक्कर पूरा कर लेता है. जब यह तारा ब्लैक के सबसे नजदीक होता है तो उसकी दूरी 1.8 अरब किलोमीटर रह जाती है. यह दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 12 गुना के आसपास है. इतनी तेजी से ब्लैक होल का चक्कर पूरा करने वाला यह अब तक सबसे तेज तारा है.
रिपोर्ट के अनुसार, S301 तारा बेहद धुंधला है. Betelgeuse जैसे चमकीले तारों की तुलना में यह लगभग दो अरब गुना कम चमकदार है. इसे चिली (Chile) में स्थित यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (ESO) के वेरी लार्ज टेलिस्कोप इंटरफेरोमीटर की मदद से खोजा गया.
जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल फिजिक्स (MPE) के वैज्ञानिकों ने 2023 में इस तारे को पहली बार देखा. इसके बाद 2017 और 2021 के पुराने आंकड़ों को मिलाकर इस तारे के सटीक पथ की गणना की.
वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी तारा महाकाय ब्लैक होल के इतने करीब जन्म नहीं ले सकता. ऐसे में संभावना है कि S301 पहले एक द्वितारा प्रणाली (दो तारों का जोड़ा) का हिस्सा था. जब यह जोड़ा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आया, तो ब्लैक होल के प्रचंड ज्वारीय बलों ने जोड़े को तोड़ दिया. इस प्रक्रिया में S301 ब्लैक होल की तंग कक्षा में कैद हो गया, जबकि उसका साथी तारा बेहद तेज गति से दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया गया.
वैज्ञानिक इस खोज को क्रांतिकारी मान रहे हैं. उनका मानना है कि इस खोज से ब्लैक होल के घूमने के प्रभाव को मापने का मौका मिलेगा. इसके साथ आइंस्टीन के 'सामान्य सापेक्षता सिद्धांत' को परखने का अवसर भी बनेगा. इस सिद्धांत के अनुसार, जब कोई विशालकाय ब्लैक होल घूमता है, तो वह केवल पदार्थ को ही नहीं खींचता, बल्कि अपने आसपास के स्थान-समय के ताने-बाने को भी मरोड़ता है. इसे लेंस-थिरिंग प्रभाव या फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं.
वैज्ञानिकों के अनुसार, S301 तारा ब्लैक होल के इतने करीब है. इसलिए स्पेसटाइम के इस खिंचाव के कारण तारे की कक्षा में समय के साथ धीरे-धीरे बदलाव आएगा. इस खोज के बाद अब वैज्ञानिक अगले 10 वर्षों के भीतर सीधे तौर पर Sagittarius A के स्पिन को माप सकेंगे. अगर वैज्ञानिक आने वाले वर्षों में ऐसा करने में सफल रहते हैं तो यह आइंस्टीन के सिद्धांत की अब तक की सबसे सटीक पुष्टियों में से एक होगी.