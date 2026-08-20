ब्रह्मांड में दौड़ रहा 'सुपरस्पीड दैत्य', प्लेन से 1 लाख गुणा है स्पीड; आकाशगंगा में खौफनाक तारे का 'तांडव' देख वैज्ञानिक दंग

Milky Way Giant Black Hole Spins: धरती से परे अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है. वहां ऐसे-ऐसे राज छिपे हैं, जिसका बेहद छोटा हिस्सा भी मानव अब तक ढूंढ नहीं पाया है. अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक खोज हुई है. खगोलशास्त्रियों ने हमारी आकाशगंगा (Milky Way) के केंद्र में एक ऐसे तारे की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे तेज गति से दौड़ने वाला तारा माना जा रहा है. यह तारा विशालकाय ब्लैक होल के बेहद करीब दिखाई दिया है.