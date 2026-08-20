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ब्रह्मांड में दौड़ रहा 'सुपरस्पीड दैत्य', प्लेन से 1 लाख गुणा है स्पीड; आकाशगंगा में खौफनाक तारे का 'तांडव' देख वैज्ञानिक दंग

Fastest-Moving Star in Space: ब्रह्मांड में 'सुपरस्पीड दैत्य' लगातार दौड़ रहा है, जिसकी स्पीड प्लेन से भी 1 लाख गुणा ज्यादा है. उसका 'तांडव' देख वैज्ञानिक दंग हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 20, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:25 PM IST
ब्रह्मांड में दौड़ रहा 'सुपरस्पीड दैत्य', प्लेन से 1 लाख गुणा है स्पीड; आकाशगंगा में खौफनाक तारे का 'तांडव' देख वैज्ञानिक दंग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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