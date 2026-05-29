Surya Grahan 2026 Date: नोट कर लें तारीख! इस दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, देखें पूरी टाइमिंग

भारत में रहने वाले लोग इस सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे. इसके बावजूद सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीम और इंटरनेशनल कवरेज के जरिए लोग इस अद्भुत नजारे को देख सकेंगे.
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साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. यह खगोलीय घटना दुनियाभर के स्काईवॉचर्स और एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए काफी खास मानी जा रही है. हालांकि भारत में रहने वाले लोग इस सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे. इसके बावजूद सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीम और इंटरनेशनल कवरेज के जरिए लोग इस अद्भुत नजारे को देख सकेंगे. खास बात यह है कि यह एक एन्युलर सोलर एक्लिप्स यानी ‘रिंग ऑफ फायर’ सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें आसमान में आग की अंगूठी जैसा दृश्य दिखाई देता है.
भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट तक चलेगा. यह ग्रहण कई घंटों तक रहेगा और दुनिया के कई हिस्सों में साफ दिखाई देगा. हालांकि भारत में इसकी विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से यहां इसका धार्मिक प्रभाव भी नहीं माना जाएगा.
ड्रिक पंचांग के अनुसार, चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा. यानी मंदिर बंद नहीं होंगे और लोग सामान्य दिन की तरह अपने शुभ कार्य कर सकेंगे.
सूतक शुरू – लागू नहीं
सूतक समाप्त – लागू नहीं
बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सूतक – लागू नहीं
हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान सूतक काल को संवेदनशील समय माना जाता है. इस दौरान कई लोग खाना खाने, यात्रा करने, सोने या शुभ कार्य करने से बचते हैं. गर्भवती महिलाओं को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. लेकिन इस बार भारत में ग्रहण न दिखने के कारण इन नियमों का पालन जरूरी नहीं होगा.
12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण एक एन्युलर सोलर एक्लिप्स होगा. इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगा, लेकिन वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा. ऐसा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की वजह से होता है.
इस स्थिति में सूर्य का बाहरी हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है और आसमान में आग की अंगूठी जैसा दृश्य बनता है. इसी वजह से इसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है. यह नजारा बेहद दुर्लभ और खूबसूरत माना जाता है, जिसे देखने के लिए लोग खास तैयारी करते हैं.
भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोग इसे देख सकेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण यूरोप के कुछ हिस्सों, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी स्पेन, अटलांटिक महासागर के आसपास के इलाकों और रूस के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा.
इन क्षेत्रों में लोग ‘रिंग ऑफ फायर’ का शानदार नजारा देख पाएंगे. कई वैज्ञानिक संस्थाएं और स्पेस एजेंसियां भी इस खगोलीय घटना की लाइव कवरेज कर सकती हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए. ऐसा करने से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. ग्रहण देखने के लिए हमेशा प्रमाणित सोलर व्यूइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए.
अगर आप इस घटना को लाइव देखने की योजना बना रहे हैं, तो कैमरा, दूरबीन या टेलीस्कोप के लिए भी खास सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करें. बिना सुरक्षा के सूर्य की तरफ सीधे देखने से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है.
हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ‘रिंग ऑफ फायर’ इफेक्ट की वजह से यह 2026 की सबसे चर्चित खगोलीय घटनाओं में शामिल होने वाला है. दुनियाभर के एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट्स और स्पेस लवर्स इस खास पल का इंतजार कर रहे हैं. भारत में लोग इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और लाइव स्ट्रीम्स के जरिए देख सकेंगे.
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