सूरज को निगल जाएगा चंद्रमा! अंधेरे में डूबेगी दुनिया, 27 साल बाद इस दिन होने जा रहा 'पूर्ण' सूर्य ग्रहण, क्या भारत में लगेगा 'सूतक'?

When Solar Eclipse Occur in August 2026? दुनिया में 6 बाद ऐसी दुर्लभ घटना होने जा रही है, जो कभी-कभार ही देखने को मिलती है. असल में यूरोप महाद्वीप इस 12 अगस्त 2026 को एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का साक्षी बनने जा रहा है. इस दिन यूरोप में 27 वर्षों बाद पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) दिखाई देगा. इससे पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण 1999 में दिखाई दिया था. इस अद्भुत घटना के दौरान कई देशों में दिन में ही रात हो जाएगी. सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की विशाल छाया पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को कवर करते हुए ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन और बैलेआरिक द्वीप समूह के ऊपर से होकर गुजरेगी. इसके चलते ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल के उत्तरी हिस्सा और रूस के उत्तरी ध्रुवीय इलाके में पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा.