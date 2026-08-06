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सूरज को निगल जाएगा चंद्रमा! अंधेरे में डूबेगी दुनिया, 27 साल बाद इस दिन होने जा रहा 'पूर्ण' सूर्य ग्रहण, क्या भारत में लगेगा 'सूतक'?

Poorna Surya Grahan 2026 Date: पूरी दुनिया इस महीने दुर्लभ खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है. 27 साल बाद ऐसा वाकया होने जा रहा है, जब चंद्रमा, सूरज को पूरी तरह निगल जाएगा. पूर्ण सूर्य ग्रहण की वजह से दुनिया का एक हिस्सा एकाएक अंधेरे में डूब जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 04:45 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:45 AM IST
सूरज को निगल जाएगा चंद्रमा! अंधेरे में डूबेगी दुनिया, 27 साल बाद इस दिन होने जा रहा 'पूर्ण' सूर्य ग्रहण, क्या भारत में लगेगा 'सूतक'?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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