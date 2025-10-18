Advertisement
trendingNow12966430
Hindi Newsविज्ञान

अब नाक बताएगी आपका स्ट्रेस लेवल, गेम चेंजर है ये नई तकनीक

Science News in Hindi: ससेक्स यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक रिसर्च के लिए डरावने अनुभव को रिकॉर्ड कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने थर्मल कैमरे का इस्तेमाल किया तनाव का अध्ययन करने के लिए. इसी दौरान उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए.

 

|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब नाक बताएगी आपका स्ट्रेस लेवल, गेम चेंजर है ये नई तकनीक

Sussex University Report: ससेक्स यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक एक डरावने अनुभव को रिसर्च के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे. वे थर्मल कैमरे से तनाव का अध्ययन कर रहे थे. इससे यह भी पता लग सकता है कि तनाव के बाद कोई व्यक्ति कितनी जल्दी सामान्य हता है. रिसर्च करने वाले मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि थर्मल इमेजिंग तकनीक तनाव की रिसर्च के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है. तनाव की वजह से चेहरे में खून का बहाव बदल जाता है. साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि नाक के तापमान को देखकर तनाव के स्तर को मापा जा सकता है.

कैसे होता है ये टेस्ट?
इस रिसर्च के लिए मनोवैज्ञानिक ने एक महिला को कुर्सी पर बैठाकर हेडफोन में व्हाइट नॉइज सुनने को कहा गया. यह एक तरह की आवाज होती है जिसमें अलग-अलग तरह की आवाजें मिली होती हैं. जब कई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को एक साथ मिलाया जाता है तो यह शोर बनता है जिसे White Noise कहते हैं. इसका इस्तेमाल अक्सर सोने, ध्यान लगाने या बाहर की आवाजों को रोकने के लिए किया जाता है.

यह भी पढ़ें: सैटेलाइट में दिखा समुद्री दानव, लोग बोले दुनिया का अंत नजदीक, इमेज देख दुनियाभर में खौफ

Add Zee News as a Preferred Source

तनाव का पता कैसे लगता है?
इसके बाद रिसर्चर ने कमरे में 3 अनजान लोगों को बुलाया जो चुपचाप उस महिला को घूरने लगे. इसके बाद रिसर्चर ने महिला से कहा कहा कि, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है और 5 मिनट तक अपनी सबसे अच्छी नौकरी के बारे में बोलना है. यह सुनते ही गले के पास गर्मी महसूस हुई. मनोवैज्ञानिकों ने थर्मल कैमरे से चेहरे का रंग बदलते हुए रिकॉर्ड किया जिसमें नाक का तापमान गिर गया और थर्मल इमेज में वह नीली दिखने लगी.

टेस्ट में क्या-क्या हुआ?
यह सब तब हुआ जब महिला सोच रही थी कि वह 5 मिनट तक क्यो बोलेगी. फिर उसने जब बोलना शुरु किया तो कहा कि, 'मैं अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने चाहती हूं. ससेक्स के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च 29 लोगों पर किया. इस रिसर्च के दौरान हर व्यक्ति की नाक का तापमान 3 से 6 डिग्री तक कम हो गया. महिला का तापमान 2 डिग्री कम हुआ क्योंकि उसके दिमाग ने नाक से खून का बहाव कम करके आंखों और कान की तरफ बढ़ा दिया.

यह भी पढ़ें: वैदिक मंत्र जपते ही एक्टिवेट हुआ 'एलियन गोला', करने लगा बात करने की कोशिश, देखकर फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें

मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या बताया?
मुख्य रिसर्चर प्रोफेसर गिलियन फॉरेस्टर ने कहा कि, रिपोर्टर और ब्रॉडकास्टर होने की वजह से मैं शायद मैं तनाव वाली स्थिति का आदी हो गया हूं. प्रोफेसर ने महिला को बताया, आप कैमरे के सामने और अनजान लोगों से बात करती हैं इसलिए शायद आपमें ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को संभालने की क्षमता ज्यादा है. लेकिन अगर आप जैसी अनुभवी व्यक्ति में भी खून के बहाव में बदलाव आया तो इससे साबित होता है कि नाक का ठंडा हो जाना तनाव के स्तर को मापने का बहुत ही भरोसेमंद तरीका हो सकता है.

TAGS

Stress Level

Trending news

Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय