अब नाक बताएगी आपका स्ट्रेस लेवल, गेम चेंजर है ये नई तकनीक

Sussex University Report: ससेक्स यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक एक डरावने अनुभव को रिसर्च के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे. वे थर्मल कैमरे से तनाव का अध्ययन कर रहे थे. इससे यह भी पता लग सकता है कि तनाव के बाद कोई व्यक्ति कितनी जल्दी सामान्य हता है. रिसर्च करने वाले मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि थर्मल इमेजिंग तकनीक तनाव की रिसर्च के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है. तनाव की वजह से चेहरे में खून का बहाव बदल जाता है. साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि नाक के तापमान को देखकर तनाव के स्तर को मापा जा सकता है.

कैसे होता है ये टेस्ट?

इस रिसर्च के लिए मनोवैज्ञानिक ने एक महिला को कुर्सी पर बैठाकर हेडफोन में व्हाइट नॉइज सुनने को कहा गया. यह एक तरह की आवाज होती है जिसमें अलग-अलग तरह की आवाजें मिली होती हैं. जब कई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को एक साथ मिलाया जाता है तो यह शोर बनता है जिसे White Noise कहते हैं. इसका इस्तेमाल अक्सर सोने, ध्यान लगाने या बाहर की आवाजों को रोकने के लिए किया जाता है.

तनाव का पता कैसे लगता है?

इसके बाद रिसर्चर ने कमरे में 3 अनजान लोगों को बुलाया जो चुपचाप उस महिला को घूरने लगे. इसके बाद रिसर्चर ने महिला से कहा कहा कि, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है और 5 मिनट तक अपनी सबसे अच्छी नौकरी के बारे में बोलना है. यह सुनते ही गले के पास गर्मी महसूस हुई. मनोवैज्ञानिकों ने थर्मल कैमरे से चेहरे का रंग बदलते हुए रिकॉर्ड किया जिसमें नाक का तापमान गिर गया और थर्मल इमेज में वह नीली दिखने लगी.

टेस्ट में क्या-क्या हुआ?

यह सब तब हुआ जब महिला सोच रही थी कि वह 5 मिनट तक क्यो बोलेगी. फिर उसने जब बोलना शुरु किया तो कहा कि, 'मैं अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने चाहती हूं. ससेक्स के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च 29 लोगों पर किया. इस रिसर्च के दौरान हर व्यक्ति की नाक का तापमान 3 से 6 डिग्री तक कम हो गया. महिला का तापमान 2 डिग्री कम हुआ क्योंकि उसके दिमाग ने नाक से खून का बहाव कम करके आंखों और कान की तरफ बढ़ा दिया.

मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या बताया?

मुख्य रिसर्चर प्रोफेसर गिलियन फॉरेस्टर ने कहा कि, रिपोर्टर और ब्रॉडकास्टर होने की वजह से मैं शायद मैं तनाव वाली स्थिति का आदी हो गया हूं. प्रोफेसर ने महिला को बताया, आप कैमरे के सामने और अनजान लोगों से बात करती हैं इसलिए शायद आपमें ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को संभालने की क्षमता ज्यादा है. लेकिन अगर आप जैसी अनुभवी व्यक्ति में भी खून के बहाव में बदलाव आया तो इससे साबित होता है कि नाक का ठंडा हो जाना तनाव के स्तर को मापने का बहुत ही भरोसेमंद तरीका हो सकता है.