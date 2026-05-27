लाल ग्रह की गुफाओं के अब खुलेंगे राज, रोबोट करेंगे छानबीन, उड़ेंगे ड्रोन; ऐसी है वैज्ञानिकों की प्लानिंग?

मंगल ग्रह पर रहस्यों की पड़ताल वैज्ञानिक कई वर्षों से करते आए हैं. इस बीच वैज्ञानिक एक खास प्रकार के रोबोट तैयार कर रहे हैं, जो मंगल ग्रह के नीचे करीब 746 मील लंबा एक सुरंग का विशाल नेटवर्क की जानकारियां एकत्र करेगा.
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Mars: मंगल ग्रह पर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक उतावले हैं. अब इसी कड़ी में इस ग्रह की सतह के नीचे छिपे रहस्यमयी लावा ट्यूब्स को खोजने के लिए अब वैज्ञानिक एक खास प्रकार के रोबोट तैयार कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के नीचे करीब 746 मील लंबा एक सुरंग का विशान नेटकर्वक है. माना जा रहा है कि यह करोड़ों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोटेों से बना था.
मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये भूमिगत गुफाएं मंगल ग्रह पर मौजूद खतरनाक रेडिएशन से सुरक्षा देने में सक्षम हैं. इसके अलावा यहां पर छोटे जीवों के जीवन के भी संकेत मिले हैं, जो इस इन गुफाओं में रह रहे होंगे. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो आने वाले वर्षों में इंसानों के लिए इस ग्रह पर रहने की एक सुरक्षित जगह मिल सकती है. पहले के समय में इन छोटी गुफाओं तक पहुंचना काफी मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब कुछ नई टेक्नोलॉजी ने कई उम्मीदे बढ़ा दी हैं.
अमेरिका के New Mexico Tech के वैज्ञानिक मुस्तफ़ा हसनलियन एक विशेष प्रकार के रोबोट को बनाने पर काम कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से प्रकृति से प्रेरिरत है. इस पूरे सिस्टम के पहले हिस्से को रॉली-पॉली रोबोट कहा जाता है, दो पिलबग के एक छोटे से कीड़े के जैसे डिजाइन किया गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खास रोबोट एक गेंद के जैसे गोल है और मंगल की सतह पर मौजूद बड़े से बड़े और छोट गड्ढों से नीचे लावा ट्यूब्स में उतरने की क्षमता रखता है. इन बड़े गढ़े गड्ढों को Skylight कहा जाता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इन बड़े गड्ढों में पहुंचने के बाद यह हजारों छोटे डैंडेलियन ड्रोन छोड़ा है. माना जाता है कि यह काफी छोटे ड्रोन होते हैं, जो मंगल की सुरंगों में बहने वली तेज हवाएं के सहारे कई मील उड़ने की क्षमता रखते हैं. इसके साथ ही यह ड्रोन्स रास्तों के नक्शे भी बना पाते हैं.
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वैज्ञानिकों ने इन ड्रोन को एक खास सफेद रंग में बनाया है, जिससे यह कम गर्म रहें और वजन में बिल्कुल हल्क रहें. वैज्ञानिक बताते हैं ये ड्रोन खास प्रकार की Piezoelectric टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिसमें नरम और लचीले पॉलिमर से एनर्जी बनाई जाती है.
इन ड्रोन का काम मंगल के लावा सुरंगों में प्रवेश करना और उनकी बनावट के साथ तापमान और जीवों से जुड़े संकेतों की जानकारी एकत्र करना है. वर्तमान में मंगल ग्रह पर Curiosity और Perseverance जैसे रोवर्स पड़े हैं, लेकिन यह काफी भारी हैं. वे इतनी पतली सुरंगों में जाने में सक्षम नहीं है. यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने छोटे रोबोट्स बनाने की कोशिश में लगे हैं.
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