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Hindi Newsविज्ञानपृथ्वी जैसी दिखने वाली दूसरी दुनिया का खुलेगा राज! PM मोदी के दौरे के बाद ISRO के साथ आया यह पावरफुल देश

पृथ्वी जैसी दिखने वाली 'दूसरी दुनिया' का खुलेगा राज! PM मोदी के दौरे के बाद ISRO के साथ आया यह पावरफुल देश

ISRO Shukrayaan Mission: चंद्रयान-3 और आदित्य-L1 की सफलता के बाद अब भारत की नजरें शुक्र ग्रह पर है. ISRO का शुक्रयान मिशन अब और मजबूत हो गया है, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे के दौरान स्वीडन भी इस मिशन में शामिल हो गया है. स्वीडन एक खास वैज्ञानिक उपकरण देगा, जो शुक्र ग्रह के वातावरण और वहां होने वाले बदलावों का रिसर्च करेगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 07:24 AM IST
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पृथ्वी जैसी दिखने वाली 'दूसरी दुनिया' का खुलेगा राज! PM मोदी के दौरे के बाद ISRO के साथ आया यह पावरफुल देश

ISRO Shukrayaan Mission: चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता और सूर्य मिशन आदित्य-L1 की कामयाबी के बाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO अब ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और गर्म ग्रह शुक्र को फतह करने की तैयारी में है. भारत के इस प्रोजेक्ट शुक्रयान मिशन को अब एक और वैश्विक ताकत का साथ मिल गया है. पीएम मोदी के स्वीडन दौरे के दौरान भारत और स्वीडन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत स्वीडन आधिकारिक तौर पर भारत के इस मिशन का हिस्सा बन गया है. अब भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर स्वीडन की स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह से जुड़े राज से पर्दा उठाएगी.

दोनों देशों के बीच हुए इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए ISRO और स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के बीच एक MoU साइन हुआ है. इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर एक नए युग की शुरुआत हुई है.

क्या काम करेगा स्वीडन का खास यंत्र?

इस मिशन के तहत, स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स एक बहुत ही एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, जिसका नाम वीनसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर है. यह यंत्र इसरो के शुक्रयान ऑर्बिटर पर लगकर स्पेस में जाएगा.

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VNA का मुख्य काम सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणों और शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बीच होने वाले टकराव की जांच करना है. वैज्ञानिक यह समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे सौर हवाओं ने समय के साथ शुक्र ग्रह के वायुमंडल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया.

क्यों खास है शुक्र ग्रह की मिस्ट्री?

शुक्र ग्रह का आकार भी करीब-करीब हमारी पृथ्वी जितना ही है, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह से नरक जैसा है. शुक्र ग्रह का तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी मिनटों में पिघल जाए. ISRO के  वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि-

क्या शुक्र ग्रह पर कभी पानी मौजूद था?

यह ग्रह अचानक एक सुलगते हुए ग्रीनहाउस में कैसे बदल गया?

इसके घने बादलों, ज्वालामुखी वाली सतह और अजीब मौसम के पीछे क्या रहस्य है?

(ये भी पढ़ेंः 15 करोड़ साल पहले दुनिया का कैसा था भूगोल? अंटार्कटिका से भारत का निकला गहरा कनेक्शन)

दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें

चंद्रयान-3 और मंगलयान की सफलता के बाद शुक्रयान ISRO का सबसे कठिन और बड़ा मिशन होने वाला है. इस मिशन में स्वीडन के जुड़ने से साफ है कि अब दुनिया भारत की अंतरिक्ष ताकत का लोहा मान रही है. भारत इस मिशन के जरिए न सिर्फ शुक्र ग्रह को समझेगा, बल्कि इससे यह भी समझने में मदद मिलेगी कि हमारी पृथ्वी पर आ रहे जलवायु परिवर्तन का भविष्य क्या हो सकता है.

(ये भी पढ़ेंः  800 साल पुराने टॉयलेट से बाहर निकला बेशकीमती खजाना! वैज्ञानिकों ने खोला तो...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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