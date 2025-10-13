Advertisement
वैज्ञानिकों को मिला समुद्र का असली शहंशाह, तलवार जैसी नाक, 190 करोड़ साल पुराना है इतिहास

Sword Dragon Fossil: वैज्ञानिकों को जुरासिक कोस्ट से एक बेहद दुर्लभ जीवाश्म मिला है. इसका संबंध डायनासोर युग में मौजूद समुद्रों की कहानी को नया मोड़ दे सकता है.     

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 13, 2025, 07:55 AM IST
वैज्ञानिकों को मिला समुद्र का असली शहंशाह, तलवार जैसी नाक, 190 करोड़ साल पुराना है इतिहास

Sword Dragon: ब्रिटेन के तट से इतिहास के पन्ने पलटने वाली एक अद्भुत वस्तु मिली है. बता दें कि जुरासिक कोस्ट से कुछ वैज्ञानिकों ने एक बेहद दुर्लभ जीवाश्म खोजा है. बताया जा रहा है कि इसका संबंध डायनासोर युग के समुद्रों की कहानी को नया मोड़ दे सकता है. इस जीवाश्म का नाम जिफोड्राकॉन गोल्डनकैपेंसिस ( Xiphodracon goldencapensis) रखा गया है. प्यार से साइंटिस्ट इसे स्वॉर्ड ड्रैगन (Sword Dragon) ऑफ डोरसेट कह रहे हैं.  

साल 2001 में मिला जीवाश्म 

बता दें कि इस जीवाश्म की खोज साल 2001 में हुई थी. इसे डॉरसेट के गोल्डन कैप क्षेत्र में फॉसिल कलेक्टर क्रिस मूर ने निकाला था, हालांकि 24 साल बाद इसकी अच्छे से पहचान हो पाई. इस जीवाश्म पर 3 इंटरनेशनल पैलियंटोलॉजिस्ट्स की टीम ने रिसर्च किया. इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के डॉक्टर डीन लोमैक्स ने मुख्य भूमिका निभाई. बताया जा रहा है कि यह समुद्री जीव एक मीनसरीसृप (Ichthyosaur) था, जो लाखों साल पहले भूमि के महासागरों पर राज करता था.  

वैज्ञानिकों ने नाम रखा स्वॉर्ड ड्रैगन 

इस समुद्री जीव की लंबाई लगभग 3 मीटर यानी एक डॉल्फिन के बराबर थी. इसकी तलवार जैसी नाक देखकर वैज्ञानिकों ने इसका नाम स्वॉर्ड ड्रैगन रखा. इस जीवाश्म को कनाडा में रॉयल ओंटारियो म्यूजियम की कलेक्शन में रखा गया है. इसका डीटेल्ड एनालिसिस भी वहीं हुआ. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह 19 करोड़ साल पुराना और दुनिया का सबसे सही सलाम समुद्री जीवाश्म है. डॉक्टर लोमैक्स ने कहा,' जब मैंने साल 2016 में पहली बार इसे देखा तभी लगा कि इसमें कुछ असाधारण है, लेकिन तब नहीं जानता था कि यह मीनसरीसृप इवॉल्यूशन की मिसिंग कड़ी साबित होगा. 

बेहद दुर्लभ है खोज 

अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर जुडी मासेयर ने स्वॉर्ड ड्रैगन की खोज को लेकर कहा,' इससे पहले भी हजारों मीनसरीसृप जीवाश्म मिले हैं, लेकिन प्लिएन्सबाचियन ( Pliensbachian) काल के इतने पूरे जीवाश्म बेहद दुर्लभ हैं. इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्रजातियों का संक्रमण कैसे और कब हुआ.' जर्मनी के स्टेट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्टटगर्ट की डॉक्टर एरिन मैक्सवेल ने कहा,' इस जीव के दांतों और हड्डियों में विकृति दिखती है. इसका साफ अर्थ है कि यह किसी चोट या बीमारी से पीड़ित था. इसके सिर पर बड़े शिकारी के काटने के निशान भी हैं, जो शायद किसी बड़े मीनसरीसृप के हमले से हुए. यानी ये जीव समुद्री शिकारी का शिकार बना.' 

FAQ 

क्या है यह जीवाश्म?

ब्रिटेन के तट से एक दुर्लभ जीवाश्म मिला है, जिसका नाम जिफोड्राकॉन गोल्डनकैपेंसिस (Xiphodracon goldencapensis) है. इसे स्वॉर्ड ड्रैगन ऑफ डोरसेट भी कहा जा रहा है. 

कितना पुराना है यह जीवाश्म?

यह जीवाश्म लगभग 19 करोड़ साल पुराना है और डायनासोर युग के समुद्रों की कहानी को नया मोड़ दे सकता है. 

 

 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

