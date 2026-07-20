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6.7 करोड़ साल पुराना T-Rex कंकाल 430 करोड़ रुपये में बिका, बना दुनिया का सबसे महंगा जीवाश्म

‘गस’ जैसे जीवाश्म सिर्फ करोड़ों रुपये की कीमत वाली वस्तुएं नहीं हैं. वे पृथ्वी के उस दौर की एक दुर्लभ खिड़की हैं, जब डायनासोर इस ग्रह पर राज करते थे. पढ़ें ये दिलचस्प खबर.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 20, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:11 PM IST
6.7 करोड़ साल पुराना T-Rex कंकाल 430 करोड़ रुपये में बिका, बना दुनिया का सबसे महंगा जीवाश्म

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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