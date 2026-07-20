/6.7 करोड़ साल पुराना T-Rex कंकाल 430 करोड़ रुपये में बिका, बना दुनिया का सबसे महंगा जीवाश्म

डायनासोरों का इतिहास करीब 23 करोड़ साल पुराना माना जाता है. वे ट्रायसिक काल में धरती पर दिखाई दिए और अगले करीब 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर उनका दबदबा रहा. इस दौरान डायनासोरों की हजारों प्रजातियां विकसित हुईं. कुछ छोटे और पक्षियों जैसे थे, तो कुछ कई मंजिला इमारत जितने विशाल. अभी जो जीवाश्म T-Rex मिला है, वो करीब 6.6 से 6.8 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका में रहता था. यह करीब 38 फीट लंबा और 12.5 फीट तक ऊंचा हो सकता है.इसके बेहद शक्तिशाली जबड़े और बड़े दांत इसे अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में शामिल करते थे.