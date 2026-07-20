/6.7 करोड़ साल पुराना T-Rex कंकाल 430 करोड़ रुपये में बिका, बना दुनिया का सबसे महंगा जीवाश्म

इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए डायनासोर हमेशा से कौतूहल पैदा करते रहे हैं. कभी धरती के सबसे बड़े जीव का तमगा पाने वाले डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवाश्म आज भी वैज्ञानिकों के लिए धरती के अबूझ रहस्यों को सुलझाने में मदद कर रहे हैं. करोड़ों साल पहले हमारी धरती कैसी थी, इसका अंदाजा लगाने में ये जीवाश्म काफी मददकार साबित हो सकते हैं.
CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अमेरिका में एक जीवाश्म की नीलामी हुई है. ये इतने पैसों में बिका है कि दुनिया के सबसे महंगे जीवाश्म होने का रिकॉर्ड ही बन गया. करीब 6.7 करोड़ साल पुराना एक टी-रेक्स डायनासोर का कंकाल 5.13 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 430 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ है. नीलाम किया गया यह कंकाल टायरैनोसॉरस रेक्स यानी T-Rex का है. इसे ‘गस’ नाम दिया गया है.
यह जीवाश्म अमेरिका के साउथ डकोटा राज्य के हार्डिंग काउंटी में मिला था. यह इलाका हेल क्रीक फॉर्मेशन का हिस्सा है और डायनासोर के जीवाश्मों के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में गिना जाता है.
‘गस’ की खासियत यह है कि इसका बड़ा हिस्सा बेहद अच्छी हालत में सुरक्षित है. इसमें 183 हड्डियां शामिल हैं. हड्डियों की संख्या के हिसाब से इसका करीब 61% हिस्सा सुरक्षित है, जबकि कुल द्रव्यमान के हिसाब से यह 75 से 80% तक संरक्षित है. इसकी खोपड़ी भी लगभग 82% मूल हड्डियों से बनी हुई है. इसके अलावा विशबोन, पूरा पेल्विस और दोनों पैर भी काफी अच्छी स्थिति में मिले हैं.
वैज्ञानिकों के लिए यह कंकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी कई हड्डियों पर काटने के निशान और पुराने फ्रैक्चर के सबूत मिले हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ‘गस’ अपने जीवन में किसी बड़े संघर्ष या लड़ाई में घायल हुआ था और फिर भी लंबे समय तक जीवित रहा. ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को डायनासोरों के व्यवहार और उनके जीवन के बारे में नई जानकारी दे सकते हैं.
नीलामी से पहले इस कंकाल की कीमत 2 से 3 करोड़ डॉलर के बीच आंकी गई थी. लेकिन बोली तेजी से बढ़ती गई और आखिरकार यह 5.13 करोड़ डॉलर में बिका. इसने स्टेगोसॉरस के जीवाश्म ‘एपेक्स’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो इससे पहले 4.46 करोड़ डॉलर में बिका था.
कई साइंटिस्ट जीवाश्मों की इस तरह से नीलामी को लेकर चिंता जताते हैं. उनका कहना है कि अगर दुर्लभ जीवाश्म निजी कलेक्टरों के पास चले जाएं, तो वैज्ञानिकों के लिए उन पर आगे रिसर्च करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए विशेषज्ञ चाहते हैं कि ऐसे जीवाश्म संग्रहालयों और शोध संस्थानों में रखे जाएं.
डायनासोरों का इतिहास करीब 23 करोड़ साल पुराना माना जाता है. वे ट्रायसिक काल में धरती पर दिखाई दिए और अगले करीब 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर उनका दबदबा रहा. इस दौरान डायनासोरों की हजारों प्रजातियां विकसित हुईं. कुछ छोटे और पक्षियों जैसे थे, तो कुछ कई मंजिला इमारत जितने विशाल. अभी जो जीवाश्म T-Rex मिला है, वो करीब 6.6 से 6.8 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका में रहता था. यह करीब 38 फीट लंबा और 12.5 फीट तक ऊंचा हो सकता है.इसके बेहद शक्तिशाली जबड़े और बड़े दांत इसे अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में शामिल करते थे.
वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया. माना जाता है कि यह टक्कर आज के मेक्सिको के पास हुई थी. इसके बाद वातावरण में भारी मात्रा में धूल और मलबा फैल गया, जिससे सूर्य की रोशनी लंबे समय तक धरती तक कम पहुंची. तापमान में बदलाव आया, पौधे नष्ट होने लगे और पृथ्वी का इको सिस्टम बुरी तरह बिगड़ गया. इसका सबसे बड़ा असर बड़े डायनासोरों पर पड़ा और धीरे-धीरे उनकी अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गईं.