पहली बार टायरानोसोरस रेक्स की हड्डी में मिली ब्लड वेसल्स, खुल सकते हैं कई बड़े राज!
विज्ञान

पहली बार टायरानोसोरस रेक्स की हड्डी में मिली ब्लड वेसल्स, खुल सकते हैं कई बड़े राज!

धरती पर कई सारे जीवाश्म मिले जिससे ही हम जान पाए की धरती पर पहले डायनासोर रहते थे. हम डायनासोर के बारे में जितना भी जान पाए है वह जमीन के अंदर से निकली हड्डियों और उनके दांतों से ही जान पाए हैं. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:05 AM IST
पहली बार टायरानोसोरस रेक्स की हड्डी में मिली ब्लड वेसल्स, खुल सकते हैं कई बड़े राज!

वैज्ञानिक आज के समय में जीवाश्मों के बचे हुए अंश को खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक डायनासोर का DNA खोजने में असमर्थ रहे हैं. डायनासोर के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी उसकी हड्डियों से मिली लेकिन हड्डियों से सारी जानकारी प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि जीवाश्म पर सॉफ्ट टिश्यू बहुत कम होते हैं लेकिन इससे काफी चीजों को पता लगाया जा सकता है और इससे हमें यह पता चल सकता है कि डायनासोर कैसे दिखते थे और किस तरह से रहते थे. टायरानोसोरस रेक्स के जीवाश्म हड्डियों के अंदर ब्लड वेसल्स खोजे गए हैं. 

कैसे हुई खोज
रेजिना विश्वविद्यालय में एक रिसर्च टीम ने जीवाश्मों को समझने के लिए particle accelerator का इस्तेमाल किया और पहली बार टायरानोसोरस रेक्स की हड्डी में blood vessels की खोज हुई. इस खोज को करने के लिए 3D मॉडल का इस्तेमाल किया गया था. 

टायरानोसोरस रेक्स कंकाल
एक बार स्कॉटी नाम के टायरानोसोरस रेक्स कंकाल मिले थे और इस कनाडा के रॉयल सस्केचेवान म्यूजियम में रखा गया है. यह अबतक के मिले सबसे बड़े कंकालों में से एक है और सबसे पूरे पाए जाने वाले कंकालों में से एक है. 6.6 करोड़ साल पहले के इस टायरानोसोरस रेक्स स्कॉटी का जीवन बहुत ही मुश्किल था क्योंकि इसकी हड्डियों पर काफी चोट के निशान पाए गए हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे डायनासोर से लड़ाई के दौरान ऐसा हुआ होगा या फिर हो सकता है उन्हें कोई बीमारी हो गई हो. उन्होंने पाया की उसकी एक पसली में बड़ा फ्रैक्चर था और वह थोड़ा सा ठीक भी हो चुका था. 

रक्त वाहिकाओं का अध्ययन 
रक्त वाहिकाओं का अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि टायरानोसोरस रेक्स कैसे ठीक हुआ था. इसी वजह से ही यह पता चल पाएगा कि "स्कॉटी" नाम का टी. रेक्स अपनी चोटों से कैसे बचा पाया था. इन्हीं रक्त वाहिकाओं की तुलना कर के हम डायनासोर और पक्षियों जैसे आधुनिक जीवों  के बारे में नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह रिसर्च भविष्य में जीवाश्मों की खोज में भी मदद कर सकता है. 

 

 

