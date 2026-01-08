लाखों साल की गहरी नींद के बाद जागा 'ईरानी दानव', अंतरिक्ष से दिखी रहस्यमयी हलचल; सैटेलाइट सेंसर भी हैरान!

Taftan Volcano Iran: ईरान के दक्षिण-पूर्वी इलाके में मौजूद तफ्तान ज्वालामुखी को लेकर एक नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने निकलकर आई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ज्वालामुखी हजारों साल बाद फिर से एक्टिव होने के संकेत दे रहा है. हालिया रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ 10 महीनों में इसके शिखर की जमीन करीब 3.5 इंच ऊपर उठ गई है. इसका मतलब साफ है कि ज्वालामुखी के नीचे हलचल शुरू हो चुकी है.

सैटेलाइट से मिली अहम जानकारी

तफ्तान ज्वालामुखी बेहद दूर-दराज इलाके में है. यहां जमीन पर निगरानी के लिए जरूरी डिवाइसेज जैसे GPS सिस्टम मौजूद नहीं हैं. ऐसे में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष तकनीक का सहारा लिया है. Sentinel-1 सैटेलाइट की मदद से InSAR नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया गया. जिससे जमीन की हलचल को ऊपर से मापा जा सकता है. इन सैटेलाइट आंकड़ों से साफ दिखा कि ज्वालामुखी के शिखर के बीच वाले हिस्से में जमीन लगातार ऊपर उठती रही. यह प्रक्रिया पूरे 10 महीने तक चली थी.

अंदर ही अंदर बन रहा है दबाव

वैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन का ऊपर उठना अभी रुका नहीं है. ज्वालामुखी के नीचे दबाव अब भी बना हुआ है. यह दबाव जमीन की सतह से करीब 1600 से 2070 फीट नीचे है. इतनी कम गहराई पर दबाव का मतलब है कि वहां गर्म पानी और गैसों का एक सिस्टम एक्टिव हो सकता है जिसे हाइड्रोथर्मल सिस्टम कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिसर्चर्स ने यह भी जांचा कि कहीं भारी बारिश या भूकंप की वजह से तो जमीन नहीं उठी. इन दोनों कारणों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है. वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि यह हलचल ज्वालामुखी के अंदर चल रही गतिविधियों की वजह से है.

मैग्मा के ऊपर बन रही है हलचल

रिसर्च में यह भी सामने आया कि दबाव वाला हिस्सा ज्वालामुखी के नीचे मौजूद मैग्मा से ऊपर है. मैग्मा करीब 3.2 किलोमीटर नीचे बह रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि या तो गैसें चट्टानों में फंसकर दबाव बना रही हैं. या फिर मैग्मा से निकली कुछ गैसें ऊपर की परतों में पहुंच गई हैं. जिससे जमीन ऊपर उठ रही है.

बेहद शांत रहा है तफ्तान

तफ्तान ज्वालामुखी की ऊंचाई करीब 12,900 फीट है. यह लावा और राख की कई परतों से बना हुआ है. पिछले 10 हजार सालों में इसके फटने का कोई साफ रिकॉर्ड नहीं है. रिसर्च के मुताबिक इसका आखिरी बड़ा विस्फोट करीब 7 लाख 10 हजार साल पहले हुआ था.

स्पेन के वैज्ञानिक पाब्लो जे. गोंजालेज का कहना है कि तफ्तान ज्वालामुखी पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी बन चुका है. इलाके की दूरी और हालात को देखते हुए आगे भी सैटेलाइट और अंतरिक्ष तकनीक के जरिए ही इसकी निगरानी करनी होगी. वैज्ञानिकों का मानना है कि समय रहते संकेत समझना भविष्य में किसी बड़े खतरे को टालने में सहायक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: NASA: अंतरिक्ष में तारों के बीच छिड़ी जंग, स्पेस में वैज्ञानिकों ने देखा 3200 किमी ऊंचा आग का गोला