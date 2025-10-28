मिल गया गंजेपन का इलाज! 21 दिन में आ जाएंगे 'राधे भैया' जैसे घने लहराते बाल

Hair Growth Serum: आपको ये जानकार हैरानी होगी कि, ताइवान के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रब-ऑन सीरम विकसित किया है जिसने गंजे चूहों पर महज़ तीन हफ्तों में नए बाल उगा दिए. यह खोज हेयर ट्रांसप्लांट और महंगे इलाज के दिनों को खत्म करने की क्षमता रखती है.

यह सफलता कैसे मिली?

शोधकर्ताओं ने शुरू में यह देखा कि जब त्वचा को हल्की-सी चोट या सूजन होती है, तो कभी-कभी हाइपरट्रिकोसिस नामक स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे उस क्षेत्र में सामान्य से अधिक बाल उग आते हैं. इसी एनालिसिस ने उन्हें रिसर्च की दिशा दी.

चूहों पर प्रयोग: उन्होंने गंजे चूहों की त्वचा पर एक हल्का-सा उत्तेजक पदार्थ (सोडियम डोडेसिल सल्फेट/SDS) लगाया.

मुख्य खोज: उन्होंने पाया कि त्वचा की चोट प्रतिरक्षा कोशिकाओं (Immune Cells) को संकेत देती है, जो त्वचा के नीचे की वसा कोशिकाओं (Fat Cells) को सक्रिय करती हैं.

जादुई घटक: ये फैट टिशू तब फैटी एसिड जारी करती हैं, जो निष्क्रिय पड़े बाल कूप स्टेम कोशिकाओं (Hair Follicle Stem Cells) को 'जगा' देती हैं, जिससे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं.

सीरम में क्या है?

शोधकर्ताओं ने सूजन पैदा किए बिना सीधे बालों के विकास को ट्रिगर करने के लिए एक सीरम बनाया. इस सीरम में मुख्य रूप से दो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं:

ओलिक एसिड (Oleic Acid)

पामिटोलिक एसिड (Palmitoleic Acid)

ये फैटी एसिड मानव फैट टिशू और कई वनस्पति तेलों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं. चूहों पर इसका सीधा प्रयोग करने से यह चोट पहुँचाने वाले उत्तेजक की तरह ही प्रभावी साबित हुआ, लेकिन बिना किसी सूजन के.

अगला कदम

शोधकर्ताओं ने अपने फॉर्मूले का पेटेंट करा लिया है और अब वे ह्यूमन ट्रायल्स की योजना बना रहे हैं. यदि ये परीक्षण सफल होते हैं और सीरम को मनुष्यों के लिए सुरक्षित साबित किया जाता है, तो यह अंततः बिना प्रिस्क्रिप्शन के बाज़ार में उपलब्ध हो सकता है. यह खोज विज्ञान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो आनुवंशिक या हार्मोनल कारणों से होने वाले गंजेपन को भी सफलतापूर्वक मात दे सकती है.