Hindi Newsविज्ञानलोगों को हो रही है जलन... तस्मानिया के समुद्र तट पर मिला रहस्यमयी गुलाबी स्लाइम; वैज्ञानिक बोले...

लोगों को हो रही है जलन... तस्मानिया के समुद्र तट पर मिला रहस्यमयी गुलाबी स्लाइम; वैज्ञानिक बोले...

Tasmanian Pink Slime: तस्मानिया के समुद्र तट पर रहस्यमयी गुलाबी स्लाइम ने अल्गल ब्लूम की आशंका बढ़ा दी है, जिससे स्थानीय मछली पालन और समुद्री जीवन प्रभावित हो सकता है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:00 AM IST
लोगों को हो रही है जलन... तस्मानिया के समुद्र तट पर मिला रहस्यमयी गुलाबी स्लाइम; वैज्ञानिक बोले...

Tasmanian Pink Slime: तस्मानिया के एक समुद्र तट पर हाल ही में रहस्यमयी गुलाबी स्लाइम देखा जा रहा है, जिसने स्थानीय अधिकारियों और वैज्ञानिकों को चौंकाने का काम किया है. यह स्लाइम सबसे पहले रैंडल्स बे के किनारे देखा गया, जो हॉबार्ट से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है. इसके बाद लिटिल रोरिंग बीच और लिटिल टेलर्स बे पर भी इसी तरह की रिपोर्टें मिली हैं. यहां नहाने से लोगों को जलन भी महसूस हो रहा है.

बदलाव में निभाते हैं जरूरी भूमिका
स्थानीय अधिकारियों ने स्लाइम के नमूने लिए और उन्हें तस्मानिया के पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण को विश्लेषण के लिए भेजा है. प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि समुद्री शैवाल का बढ़ना प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें पोषक तत्व, तापमान, वर्षा या प्रकाश में बदलाव जरूरी भूमिका निभाते हैं. हालांकि, विश्लेषण के परिणाम आने में अभी समय लग सकता है. 

समुद्री जीवविज्ञानी मानते हैं कि यह स्लाइम नोक्टिलुका स्किंटिलांस नामक जीवित प्रकाश देने वाले सूक्ष्मजीव से संबंधित हो सकता है, जिसे 'सी स्पार्कल' भी कहा जाता है. यह अन्य जहरीले समुद्री शैवाल की तुलना में कम हानिकारक है, लेकिन यह स्थानीय मछली पालन और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है क्योंकि यह छोटे जीव-जंतु और मछली के अंडों को खा सकता है.

प्रवक्ता के अनुसार, कभी-कभी इसे 'रेड टाइड' या 'पिंक टाइड' कहा जाता है, क्योंकि यह पानी को लाल या गुलाबी रंग में बदल सकता है. सभी समुद्री शैवाल का फैलाव हानिकारक नहीं होता है. कई प्रजातियां समुद्री खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती हैं. तस्मानिया में रेड टाइड का सबसे आम कारण नोक्टिलुका स्किंटिलांस माना जाता है, जो रात में जल में चमक पैदा कर सकता है.

तस्मानिया के प्रधानमंत्री जेरेमी रॉकलिफ ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह घटना सैल्मन फार्मिंग से जुड़ी है. उन्होंने यह भी कहा कि तस्मानिया के 1,200 समुद्र तट हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और हमें इन्हें सुरक्षित और उपयोग के लिए संरक्षित रखना चाहिए. स्थानीय समुदाय और उद्योग दोनों को मिलकर समुद्री जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

