Tea Lovers के लिए बुरी खबर! 2050 तक देश में आधी हो जाएगी चाय की खेती, अब भूल जाइए...

India Tea Production: साल दर साल होते जलवायु परिवर्तन और बारिश की अनियमितता से कीटों की संख्या बढ़ रही है सूखा पड़ रहा है. इस वजह से देश में चाय के उत्पादन पर भी असर पड़ा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:05 AM IST
Climate Change: भारत में इस साल जून में चाय का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 9% कम रहा. कुल उत्पादन 133.5 मिलियन किलो रहा. वैज्ञानिकों का कहना है कि, यह कमी जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में हो रहे बदलाव Climate Change की वजह से हो रहे मौसम में बदलाव और चाय की फसल में लगने वाले कीटों की वजह से आई है. उत्तर भारत के मुख्य उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल और असम में प्रोडक्शन 12.152 करोड़ किलो से घटकर 11.251 करोड़ किलो रह गया. वही दक्षिण भारत में भी भारी कमी दर्ज की गई.

क्या हो रहा है नुकसान?
इस साल पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के दौरान 24% कम बारिश हुई और बढ़ते तापमान ने सूखे की स्थिति को और भी खराब कर दिया जिससे फसल पर बुरा असर पड़ा. खाद्य एवं कृषि संगठन(FAO)की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, कम हुई इस बारिश से चाय के उद्योग पर खतरा बढ़ा है. गर्म मौसम की वजह से 'चाय मच्छर' और फफूंद से होने वाली बीमारिया बढ़ी हैं. इस कारण किसानों को कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

कितनी कम हुई बारिश?
किसानों द्वारा कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल होने की वजह से मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है. इसके अलावा इसका बड़ा असर पर्यावरण, मिट्टी की क्वालिटी और चाय की पैदावार पर भी पड़ रहा है. FAO ने असम में पाया कि 2022 में 1,869.4 मिमी बारिश हुई थी जो सामान्य से 134.2 मिमी कम थी.

क्या भारत से खत्म हो जाएगी चाय?
अगर ऐसा ही चलता रहा तो FAO का अंदाजा है कि, 2050 तक भारत अपनी 40% चाय की खेती वाली जमीन खो सकता है. भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है इसलिए यह और बड़ी चुनौती है. विशेषज्ञों का कहना है कि, इस उद्योग से जुडे लाखों लोगों को बचाने के लिए जल्द से जल्द अलग रणनीति अपनानी होंगी जो जलवायु के अनुकूल हों और पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सके.

causes of climate changeTea Production in india

