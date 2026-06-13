Science News: जिस हिमालय की गोद में भारत बसा है, उसके ठीक नीचे धरती में इन दिनों कुछ ऐसा हो जा रहा है, जो आपको हैरान कर देगा. हिमालय के नीचे की परतें आपस में बुरी तरह लड़कर टूट रही हैं!तिब्बत के गर्म पानी के झरनों और भूकंपीय तरंगों की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि भारतीय प्लेट बीच से छिलकर दो फाड़ हो रही है. यह मात्र एक जमीन के नीचे होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कितनी तेजी से बदल रही है. आइए जानते हैं क्या इससे खतरे की कोई बात है? इसका क्या अंजाम हो सकता है.
करोड़ों साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की भीषण टक्कर से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था. पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि भारतीय प्लेट एक मजबूत ठोस चट्टान की तरह तिब्बत के नीचे सरक रही है. लेकिन तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में हुई नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि प्लेट खिसक नहीं रही है, बल्कि भारतीय प्लेट टूट रही है. इसके मुख्य हिस्से हो रहे हैं-
ऊपरी हिस्सा
यह ऊपर ही रहकर हिमालय को और ऊंचा उठा रहा है.
नीचला हिस्सा
यह भारी और घना होने के कारण अपनी ऊपरी परत से अलग होकर धरती की गहराई में धंस रहा है.
इस पूरी प्रक्रिया को साइंस की भाषा में डेलैमिनेशन कहते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टूट-फूट आज भी लाइव चल रही है.
अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिकों को इस घटना की जानकारी कैसे मिली. वैज्ञानिकों को भी धरती के इतनी गरराई में देखना मुमकिन नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने दो खास तरीकों का इस्तेमाल किया.
वैज्ञानिकों ने तिब्बत में लगे 462 स्टेशनों से 4,000 से ज्यादा भूकंपीय रिकॉर्डिंग्स पर रिसर्च किया. इन रिकॉर्डिंग्स में सामने आया कि नीचे की चट्टानों की बनावट में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है.
दूसरा सबसे बड़ा सबूत तिब्बत के प्राकृतिक झरनों से वैज्ञानिकों को मिला. इन झरनों के पानी से हीलियम-3 गैस निकल रही है, जो सिर्फ धरती की बहुत गहराई मेंटल में पाई जाती है. इससे यह पता चलता है कि प्लेट के बीच में दरारें आ गई हैं, जिससे नीचे की गर्म गैसें ऊपर आ रही हैं.
इससे भूकंप का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि, वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर किसी बड़े भूकंप की तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सावधान किया है कि इस खोज से भारत, नेपाल और तिब्बत जैसे दक्षिण एशिया के देश में भूकंप के खतरों को नए सिरे से समझना होगा. प्लेट के फटने वाले हिस्से ठीक उन्हीं जगहों के नीचे हैं जहां जमीन पर सक्रिय दरारें मौजूद हैं. इसका मतलब है कि भविष्य में आने वाले भूकंपों का कनेक्शन जमीन की बहुत ज्यादा गहराई से हो सकता है.