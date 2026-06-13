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हिमालय के नीचे दो टुकड़ों में टूट रही टेक्टोनिक प्लेट; वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी, भारत समेत कई देशों पर बढ़ा खतरा!

Himalayan Tectonic Plate Split: हिमालय जो एकदम शांत दिखाई देता है, उसके नीचे उथल-पुथल चल रही है. हिमालय के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट में बड़ी दरार पड़ने और उसके दो हिस्सों में बंटने के संकेत वैज्ञानिकों को मिले हैं. वैज्ञानिकों की इस रिसर्च ने सबको चौंका दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:12 PM IST
हिमालय के नीचे दो टुकड़ों में टूट रही टेक्टोनिक प्लेट; वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी, भारत समेत कई देशों पर बढ़ा खतरा!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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