Science News: जिस हिमालय की गोद में भारत बसा है, उसके ठीक नीचे धरती में इन दिनों कुछ ऐसा हो जा रहा है, जो आपको हैरान कर देगा. हिमालय के नीचे की परतें आपस में बुरी तरह लड़कर टूट रही हैं!तिब्बत के गर्म पानी के झरनों और भूकंपीय तरंगों की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि भारतीय प्लेट बीच से छिलकर दो फाड़ हो रही है. यह मात्र एक जमीन के नीचे होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कितनी तेजी से बदल रही है. आइए जानते हैं क्या इससे खतरे की कोई बात है? इसका क्या अंजाम हो सकता है.