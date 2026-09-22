/क्या एलियंस फिर पहुंचे तेहरान? आसमान में दिखे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने मचाई हलचल, याद आया 50 साल पुराना UFO रहस्य

आसमान के रहस्यों ने एक बार फिर दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है. ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐसा वाकया देखने को मिला है, जिसने आधी सदी पुराने एक सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य की यादें ताजा कर दी हैं. तेहरान में रात के अंधेरे में आसमान को चीरती हुई एक चमकीली और रहस्यमयी वस्तु इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे यह ऑब्जेक्ट आसमान में मंडरा रहा है, जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर यह कोई एडवांस ड्रोन है, सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फिर सचमुच किसी दूसरी दुनिया का एलियन स्पेसशिप? ठीक 50 साल पहले भी तेहरान का आसमान कुछ ऐसे ही खौफनाक और हैरान करने वाले वाक्यों का गवाह बना था, जब वायुसेना के विमानों के रडार और हथियार अचानक ठप पड़ गए थे. आइए जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो का पूरा सच और क्या कहती है 50 साल पुरानी वह घटना.
अभी तक ईरानी अधिकारियों की तरफ से इस वीडियो और इस रहस्यमयी वस्तु को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
इस घटना के समय ने लोगों को पांच दशक पुराने उस ऐतिहासिक वाकये की याद दिला दी है, जो 19 सितंबर 1976 को तेहरान के आसमान में हुआ था. तब शीमिरान इलाके के लोगों ने आसमान में एक बहुत ही चमकीली और अजीब चीज देखने का दावा किया था.
आज रात ईरान के आसमान में ये देखा गया ये लोग कह रहे हैं UFO हैं.. क्या हम कोई UFO देख रहे हैं?
मुझे लग रहा है कोई ड्रोन,पतंग या हवाई जहाज होगा जो मोबाइल के कैमरा एंगल से ऐसे दिख रहा हो या फिर कोई अमेरिका य इजरायल ने नयी टेक्नोलॉजी बनाई होगी ..?? pic.twitter.com/r44l9881s7
— Indian (@singh31919) September 21, 2026
अमेरिकी सरकार की एक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट के अनुसार, उस समय ईरानी एयरफोर्स के दो एफ-4 फैंटम फाइटर जेट्स को जांच के लिए भेजा गया था. पहली जेट के पायलट का दावा था कि जैसे ही वह उस वस्तु के पास पहुंचे, उनके विमान के सारे सिस्टम और कम्युनिकेशंस काम करना बंद कर दिए थे. जब विमान दूर गया, तब सिस्टम फिर से काम करने लगे. इसके बाद भेजे गए दूसरे जेट ने रडार पर उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया. उस दौरान मेन ऑब्जेक्ट से एक छोटी वस्तु के अलग होने की बात भी सामने आई थी, और जब पायलट ने उस पर निशाना साधने की कोशिश की, तो उनके विमान के हथियार और कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से काम करना बंद कर दिए थे. यह घटना आज भी सैन्य विमानों से जुड़े सबसे प्रसिद्ध UFO मामलों में शामिल की जाती है.
इस बार सोशल मीडिया यूजर्स इस चमकती रोशनी को लेकर बंटे हुए हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई मिलिट्री ड्रोन या ड्रोन का कोई समूह हो सकता है, वहीं कुछ इसे UFO यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना बता रहे हैं. हालांकि, इनमें से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने कमेंट किया है कि एलियंस भी अब सस्ते आरजीबी लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि शायद यह एलियंस का कोई अंतरिक्ष वाहन है, जिसे किसी महिला एलियन ने बहुत सुंदर रंगों से सजाया है. एक दूसरे यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि शायद एलियंस इस बार शांति समझौता कराने के लिए आए हैं.
फिलहाल इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि तेहरान के आसमान में दिखने वाली यह रहस्यमयी रोशनी आखिर किस तकनीक या चीज की थी, लेकिन इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी जरूर फैला दी है.