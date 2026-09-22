/क्या एलियंस फिर पहुंचे तेहरान? आसमान में दिखे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने मचाई हलचल, याद आया 50 साल पुराना UFO रहस्य

आसमान के रहस्यों ने एक बार फिर दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है. ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐसा वाकया देखने को मिला है, जिसने आधी सदी पुराने एक सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य की यादें ताजा कर दी हैं. तेहरान में रात के अंधेरे में आसमान को चीरती हुई एक चमकीली और रहस्यमयी वस्तु इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे यह ऑब्जेक्ट आसमान में मंडरा रहा है, जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर यह कोई एडवांस ड्रोन है, सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फिर सचमुच किसी दूसरी दुनिया का एलियन स्पेसशिप? ठीक 50 साल पहले भी तेहरान का आसमान कुछ ऐसे ही खौफनाक और हैरान करने वाले वाक्यों का गवाह बना था, जब वायुसेना के विमानों के रडार और हथियार अचानक ठप पड़ गए थे. आइए जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो का पूरा सच और क्या कहती है 50 साल पुरानी वह घटना.