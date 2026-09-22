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क्या एलियंस फिर पहुंचे तेहरान? आसमान में दिखे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने मचाई हलचल, याद आया 50 साल पुराना UFO रहस्य

तेहरान के आसमान में एक चमकती हुई रहस्यमयी वस्तु का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने ठीक 50 साल पुराने उस फेमस और अनसुलझे UFO रहस्य की यादें ताजा कर दी हैं, जब ईरानी एयरफोर्स के विमानों के सिस्टम अचानक बंद हो गए थे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 22, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:08 AM IST
क्या एलियंस फिर पहुंचे तेहरान? आसमान में दिखे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने मचाई हलचल, याद आया 50 साल पुराना UFO रहस्य

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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