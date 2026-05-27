ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख से बरसेंगे बदरा, गर्मी से मिलेगी राहत

Weather News: देशभर में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, वहीं बुंदेलखंड में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया. दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में हीट वेव का असर जारी है और पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. हालांकि मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है.
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Weather Updates IMD: लू व गर्मी का सितम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. आज भी गर्मी का कहर अधिकांश राज्यों में जारी रहेगा. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव चलेगी. बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 43-47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. लेकिन राहत की बात यह है कि इस सीजन की भीषण गर्मी पर अब ब्रेक लगने वाला है. मौसम विभाग यानी IMD की मानें तो 28-29 को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. अगले दो दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे भयंकर गर्मी से राहत मिल सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 मई से मौसम करवट ले सकता है. इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. साथ ही गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी रहने की संभावना है. वहीं 30 और 31 मई के दौरान तापमान कम होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में बादल बने रहेंगे और हल्की बारिश, गरज-चमक तथा तेज हवाएं चल सकती हैं.
पूर्वी और मध्य भारत में आज का मौसम सामान्य रहने वाला है. ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही, 40-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है. वहीं कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है. छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हीट वेव की स्थिति जारी रहेगी, अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री तक जा सकता है. इन क्षेत्रों में बारिश से कुछ राहत मिलेगी लेकिन लू का असर जारी रहेगा.
उत्तर-पूर्वी राज्यों में तेज बारिश होने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है.
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बीते कल यानी 26 मई को भयंकर गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया. नौतपा के दूसरे दिन भीषण गर्मी से धरती झुलस उठी. महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी ने 47.6 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर बनने का रिकॉर्ड बनाया है. राजस्थान के कोटा में भी तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. बुंदेलखंड की पठारी पर आग जैसी तपने लगी. मंगलवार को बुंदेलखंड में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा, जो 26 मई को पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है. वहीं न्यूनतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा.
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