नदियों में घूमता खतरनाक 'दैत्य', अधूरे कंकाल से वैज्ञानिकों से कर दी बड़ी खोज; 12.5 करोड़ साल पहले करता था राज

Spinosaurid fossil Thailand: थाईलैंड में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास डायनासोर की पहचान की है. यह करीब 12.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था. यह डायनासोर लगभग 25 फीट लंबा था. मछलियों का शिकार करता था. इस डायनासोर को फिलहाल सैम रान स्पिनोसॉरिड कहा जा रहा है. यह नाम उस जगह के नाम पर रखा गया है जहां इसके जीवाश्म मिले हैं. लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक यह डायनासोर क्रेटेशियस काल के दौरान, थाईलैंड के खोराट ग्रुप इलाके की नदियों और पानी वाले इलाकों में रहता था. इस खोज की जानकारी थाईलैंड के वैज्ञानिक अदुन समथी ने दी. उन्होंने इसे 2025 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुई सोसाइटी ऑफ वर्टिब्रेट पेलियॉन्टोलॉजी की सालाना बैठक में पेश किया था.

बता दें कि यह खोज इसलिए भी बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि एशिया में अब तक स्पिनोसॉरिड डायनासोर के इतने पूरे अवशेष बहुत कम मिले हैं. इस जीवाश्म में इसकी रीढ़ की हड्डी, कमर का हिस्सा और पूंछ के हिस्से शामिल हैं जिससे वैज्ञानिकों को इसके शरीर को समझने में काफी मदद मिली है. यह डायनासोर स्पिनोसॉरिने नाम के समूह से जुड़ा हुआ था. इस तरह के डायनासोर को अक्सर डायनासोर की दुनिया के मगरमच्छ कहा जाता है. ये पानी के पास रहकर शिकार करने में माहिर थे. इनके लंबे और पतले जबड़े और नुकीले दांत मछलियों को पकड़ने के लिए थे.

खास शरीर का ढांचा

वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान इसके खास शरीर के ढांचे से की है. इसकी गर्दन की हड्डियां लंबी थीं और पीठ पर उभरी हुई हड्डियां थीं. हालांकि यह अपने कुछ रिश्तेदारों से थोड़ा अलग भी था. इसकी पीठ पर चप्पू जैसी हड्डियां थीं जो अफ्रीका में पाए गए मशहूर स्पिनोसॉरस से छोटी थीं.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह डायनासोर एशिया के दूसरे स्पिनोसॉरिड्स की तुलना में अफ्रीका के स्पिनोसॉरस से ज्यादा नजदीकी रिश्ता रखता था. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस समय डायनासोर अलग-अलग इलाकों में कैसे फैले और समय के साथ कैसे बदल गए. इसकी रीढ़ की हड्डियों में दिखने वाले छोटे फर्क बताते हैं कि दक्षिण-पूर्व एशिया की नदियों के आसपास इसका अलग तरह से विकास हुआ था.

यह डायनासोर एक उथली नदी के किनारे मरा था. उस समय यह इलाका थोड़ा सूखा था. यहां धीरे-धीरे बहने वाली नदियां थीं. यह डायनासोर गहरे पानी में तैरने वाला नहीं था. पानी और जमीन की सीमा पर शिकार करने में माहिर था. जब बाढ़ आती होगी तो यह इलाका इसके लिए शिकार से भरा हुआ हो जाता था.

हालांकि जिस जगह यह जीवाश्म मिला उस समय बहुत हलचल भरी जिंदगी थी. यहां मीठे पानी की शार्क, कई तरह की मछलियां, कछुए, मगरमच्छ और साथ ही बड़े-बड़े शाकाहारी डायनासोर जैसे सौरोपोड और इगुआनोडॉन भी रहते थे. यह अधूरा कंकाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चाबी की तरह है जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ये अजीब शिकारी डायनासोर कैसे विकसित हुए. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कैसे पहुंचे.

फिलहाल यह खोज शुरुआती चरण में है. अभी इसका औपचारिक वैज्ञानिक रिसर्च और समीक्षा होनी बाकी है. जब यह पूरी तरह प्रकाशित हो जाएगी तब इस डायनासोर को एक आधिकारिक वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा. अभी के लिए इसे सैम रान इलाके के नाम से ही जाना जा रहा है.

