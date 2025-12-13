Alien News: रोजवेल एयर सेंटर में फिर धधक उठा ‘एलियन हैंगर’! क्या जलाए जा रहे थे 1947 के UFO सबूत?

Roswell Air Center Fire News: न्यू मैक्सिको में रोजवेल एयर सेंटर के रहस्यमयी हैंगर 84 के पास शनिवार शाम बड़ी आग लग गई. रविवार शाम को बड़ी आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तुरंत मौके पर मोर्चा संभाला और पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पा लिया. घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है.

फायर ब्रिगेड ने काटी जालियां तो फैल गई अफवाह

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, दमकल विभाग को सूचना मिली कि एरसेल बिल्डिंग से लपटें निकल रही हैं. इसके बाद तुरंत मौके पर आग बुझाने वाली गाड़ियां भेजी गईं. अफसरों को अंदेशा हुआ कि बिल्डिंग में रखे खतरनाक सामान और ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से विस्फोट हो सकता है.

इसलिए फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले धातु की बिल्डिंग के किनारे को काटना शुरू कर दिया, जिससे अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके. हालांकि विभाग के इस एक्शन से रेडिट पर तेजी से यह अफवाह फैलने लगी कि यह आग एलियन के शवों और मलबे के सबूतों को मिटाने के लिए लगाई गई है.

हैंगर 84 के पास UFO क्रैश में मिले थे एलियन के शव

रिपोर्ट के मुताबिक, हैंगर 84 में पहली बार आग नहीं लगी है. अप्रैल 2024 में भी वहां पर ऐसी आग लगी थी. इसके बावजूद लोगों को इस निर्जन जगह पर आग लगने पर संदेह हो रहा है. इसकी वजह ये थी कि 1947 में इसी जगह पर कथित रूप से UFO क्रैश की घटना हुई थी. कहा जाता है कि उस क्रैश में एलियन के शव मिले थे, जिसके बाद उन्हें हैंगर 84 के पास छिपा दिया गया था.

इसलिए इस बार जब वहां पर आग लगी तो कई इंटरनेट यूजर ने इस एलियन के सबूत नष्ट करने की कार्रवाई के रूप मे देखा. उनका तर्क था कि रेगिस्तान में इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है. वहीं एक व्यक्ति ने खुद को रोज़वेल का निवासी बताते हुए इस तरह की रिपोर्ट्स को गलत ठहराया. उसने कहा कि एयरपोर्ट के मेंटेनेंस एरिया में आग लगी थी. इसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ.

कब हुई थी क्रैश की ये घटना?

बताते चलें कि रोजवेल एयरबेस को 1941 में अमेरिकी वायुसेना ने स्थापित किया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यह अमेरिकी वायु सेना का ट्रेनिंग बेस रहा था. दावा है कि जुलाई 1947 में इसी एयरबेस के पास एक UFO क्रैश हुआ था. उस वक्त सेना ने पहले रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक 'फ्लाइंग डिस्क' बरामद की है. हालांकि बाद में यूटर्न लेते हुए उसने कहा कि एक बड़ा मौसमी गुब्बारा मिला था.

इस मामले ने तूल जब पकड़ा, जब उसी एयरबेस पर काम करने वाली नर्स मैटिल्डा मैकएलरॉय ने मरते वक्त आखिरी दिनों में हैरानजनक बयान दिया. नर्स ने दावा किया कि उन्होंने क्रैश के बाद निर्जीव एलियन के शव देखे थे. उनमें एक छोटी आकृति वाला एलियन जीवित था. जो टेलीपैथिक तरीके से संवाद कर रहा था. इसके बाद हैंगर 84 पर रह-रहकर सवाल उठते रहे हैं.