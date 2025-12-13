Advertisement
trendingNow13040114
Hindi NewsदुनियाAlien News: रोजवेल एयर सेंटर में फिर धधक उठा ‘एलियन हैंगर’! क्या जलाए जा रहे थे 1947 के UFO सबूत?

Alien News: रोजवेल एयर सेंटर में फिर धधक उठा ‘एलियन हैंगर’! क्या जलाए जा रहे थे 1947 के UFO सबूत?

Alien Latest News: न्यू मैक्सिको के रोजवेल एयर सेंटर में बना ‘एलियन हैंगर’ एक बार फिर धधक उठा! सवाल उठ रहे हैं कि क्या 1947 के एलियन के UFO क्रैश के सबूत मिटाने के लिए यह आग लगाई गई थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alien News: रोजवेल एयर सेंटर में फिर धधक उठा ‘एलियन हैंगर’! क्या जलाए जा रहे थे 1947 के UFO सबूत?

Roswell Air Center Fire News: न्यू मैक्सिको में रोजवेल एयर सेंटर के रहस्यमयी हैंगर 84 के पास शनिवार शाम बड़ी आग लग गई. रविवार शाम को बड़ी आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तुरंत मौके पर मोर्चा संभाला और पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पा लिया. घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. 

फायर ब्रिगेड ने काटी जालियां तो फैल गई अफवाह

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, दमकल विभाग को सूचना मिली कि एरसेल बिल्डिंग से लपटें निकल रही हैं. इसके बाद तुरंत मौके पर आग बुझाने वाली गाड़ियां भेजी गईं. अफसरों को अंदेशा हुआ कि बिल्डिंग में रखे खतरनाक सामान और ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से विस्फोट हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Science News: 'लाल राक्षसों' ने घेरा आसमान! बिजली के बाद दिखे रहस्यमयी ‘रेड स्प्राइट्स’, वैज्ञानिक हैरान

 इसलिए फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले धातु की बिल्डिंग के किनारे को काटना शुरू कर दिया, जिससे अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके. हालांकि विभाग के इस एक्शन से रेडिट पर तेजी से यह अफवाह फैलने लगी कि यह आग एलियन के  शवों और मलबे के सबूतों को मिटाने के लिए लगाई गई है. 

हैंगर 84 के पास UFO क्रैश में मिले थे एलियन के शव

रिपोर्ट के मुताबिक, हैंगर 84 में पहली बार आग नहीं लगी है. अप्रैल 2024 में भी वहां पर ऐसी आग लगी थी. इसके बावजूद लोगों को इस निर्जन जगह पर आग लगने पर संदेह हो रहा है. इसकी वजह ये थी कि 1947 में इसी जगह पर कथित रूप से UFO क्रैश की घटना हुई थी. कहा जाता है कि उस क्रैश में एलियन के शव मिले थे, जिसके बाद उन्हें हैंगर 84 के पास छिपा दिया गया था. 

इसलिए इस बार जब वहां पर आग लगी तो कई इंटरनेट यूजर ने इस एलियन के सबूत नष्ट करने की कार्रवाई के रूप मे देखा. उनका तर्क था कि रेगिस्तान में इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है. वहीं एक व्यक्ति ने खुद को रोज़वेल का निवासी बताते हुए इस तरह की रिपोर्ट्स को गलत ठहराया. उसने कहा कि एयरपोर्ट के मेंटेनेंस एरिया में आग लगी थी. इसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ. 

कब हुई थी क्रैश की ये घटना?

बताते चलें कि रोजवेल एयरबेस को 1941 में अमेरिकी वायुसेना ने स्थापित किया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यह अमेरिकी वायु सेना का ट्रेनिंग बेस रहा था. दावा है कि जुलाई 1947 में इसी एयरबेस के पास एक UFO क्रैश हुआ था. उस वक्त सेना ने पहले रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक 'फ्लाइंग डिस्क' बरामद की है. हालांकि बाद में यूटर्न लेते हुए उसने कहा कि एक बड़ा मौसमी गुब्बारा मिला था. 

इस मामले ने तूल जब पकड़ा, जब उसी एयरबेस पर काम करने वाली नर्स मैटिल्डा मैकएलरॉय ने मरते वक्त आखिरी दिनों में हैरानजनक बयान दिया. नर्स ने दावा किया कि उन्होंने क्रैश के बाद निर्जीव एलियन के शव देखे थे. उनमें एक छोटी आकृति वाला एलियन जीवित था. जो टेलीपैथिक तरीके से संवाद कर रहा था. इसके बाद हैंगर 84 पर रह-रहकर सवाल उठते रहे हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Alien News in Hindi

Trending news

कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा