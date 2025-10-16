Advertisement
trendingNow12963796
Hindi Newsविज्ञान

तूफान, भूकंप या कुछ और...समंदर के किनारे दिख जाए ये 'असुर मछली', तो आ सकती है 'कयामत'

Doomsday Fish: समंदर के किनारों पर मछली कई वजह से बाहर आती है. मछलियों का समंदर से बाहर आना अशुभ संकेत माना जाता है. हम बताने चल रहे हैं उस मछली के बारे में जिसे 'प्रलय की मछली' माना जाता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 16, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तूफान, भूकंप या कुछ और...समंदर के किनारे दिख जाए ये 'असुर मछली', तो आ सकती है 'कयामत'

Oarfish: समंदर की स्थिति-परिस्थिति काफी हद तक जलवायु परिवर्तन पर निर्भर रहती है. समंदर का किनारा किसी के लिए छुट्टियां मनाने का केंद्र होता है तो किसी के लिए मुसीबत का सबब, समंदर की बनती- बिगड़ती परिस्थितियों पर ही जलीय जीवों का जीवन भी निर्भर होता है. समंदर में कई तरह की मछलियां पाई जाती हैं. महासागरों में भी मछलियों का निवास होता है, क्या आपको पता है कि महासागरों या समंदर में एक ऐसी मछली पाई जाती है अगर वह किनारों पर आ जाती है तो उसे अनहोनी या प्रलय का संकेत माना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

'प्रलय की मछली'
जिस मछली की हम बात कर रहे हैं इस मछली का नाम है ओरफिश, जिस लोग डूम्सडे फिश भी कहते हैं, इस मछली की ऐसी मान्यता है कि अगर ये कहीं पर दिख रही है तो वहां कुछ अनहोनी होने वाली है. ऐसा कई बार हुआ जब ये मछली दिखती है तो कुछ न कुछ अनहोनी दिख जाती है. 

डूम्स डे फिश की मान्यता
जापानी लोक कथाओं के मुताबिक डूम्सडे मछली गहरे समंदर में रहना पसंद करती है. यहां के लोग ओरफिश को आपदा की निशानी भी मानते हैं. दावा किया जाता है कि साल 2011 में फुकुशिमा में शक्तिशाली भूकंप आया था और इस भूकंप से पहले समंदर के किनारों पर ओरफिश देखी गई थी. इससे पहले साल 2024 में लॉस एंजिल्स में भूकंप आया था और कैलिफोर्निया में ये मछली देखी गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों का तर्क
इस मछली के दिखने पर लोग इसे प्रलय का संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का तर्क इससे थोड़ा हटकर है, इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मछली का बाहर दिखने से तबाही का कोई संबंध नहीं है, उनका कहना है कि ये मछली सतह पर तब आती है जब वह रास्ता भटक जाती है या फिर बीमार हो जाती है. समंदर से बाहर आने की वजह से ये दम तोड़ देती है. ये मछली इसलिए इतनी ज्यादा दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि ये कई सालों में एक बार नजर आती है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Doomsday Fish

Trending news

1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर