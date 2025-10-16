तूफान, भूकंप या कुछ और...समंदर के किनारे दिख जाए ये 'असुर मछली', तो आ सकती है 'कयामत'

Oarfish: समंदर की स्थिति-परिस्थिति काफी हद तक जलवायु परिवर्तन पर निर्भर रहती है. समंदर का किनारा किसी के लिए छुट्टियां मनाने का केंद्र होता है तो किसी के लिए मुसीबत का सबब, समंदर की बनती- बिगड़ती परिस्थितियों पर ही जलीय जीवों का जीवन भी निर्भर होता है. समंदर में कई तरह की मछलियां पाई जाती हैं. महासागरों में भी मछलियों का निवास होता है, क्या आपको पता है कि महासागरों या समंदर में एक ऐसी मछली पाई जाती है अगर वह किनारों पर आ जाती है तो उसे अनहोनी या प्रलय का संकेत माना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

'प्रलय की मछली'

जिस मछली की हम बात कर रहे हैं इस मछली का नाम है ओरफिश, जिस लोग डूम्सडे फिश भी कहते हैं, इस मछली की ऐसी मान्यता है कि अगर ये कहीं पर दिख रही है तो वहां कुछ अनहोनी होने वाली है. ऐसा कई बार हुआ जब ये मछली दिखती है तो कुछ न कुछ अनहोनी दिख जाती है.

डूम्स डे फिश की मान्यता

जापानी लोक कथाओं के मुताबिक डूम्सडे मछली गहरे समंदर में रहना पसंद करती है. यहां के लोग ओरफिश को आपदा की निशानी भी मानते हैं. दावा किया जाता है कि साल 2011 में फुकुशिमा में शक्तिशाली भूकंप आया था और इस भूकंप से पहले समंदर के किनारों पर ओरफिश देखी गई थी. इससे पहले साल 2024 में लॉस एंजिल्स में भूकंप आया था और कैलिफोर्निया में ये मछली देखी गई थी.

वैज्ञानिकों का तर्क

इस मछली के दिखने पर लोग इसे प्रलय का संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का तर्क इससे थोड़ा हटकर है, इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मछली का बाहर दिखने से तबाही का कोई संबंध नहीं है, उनका कहना है कि ये मछली सतह पर तब आती है जब वह रास्ता भटक जाती है या फिर बीमार हो जाती है. समंदर से बाहर आने की वजह से ये दम तोड़ देती है. ये मछली इसलिए इतनी ज्यादा दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि ये कई सालों में एक बार नजर आती है.