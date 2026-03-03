इंसानों के पास ही क्यों है 'ठोड़ी'? बंदरों और चिम्पांजी के पास क्यों नहीं, वैज्ञानिकों ने सुलझाया सालों पुराना रहस्य

लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्य बना हुआ है कि इंसानों में ठोड़ी (चिन) कैसे डेवलप हुई. पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राइमेट्स में केवल आधुनिक इंसानों के पास ही यह उभरी हुई हड्डी होती है, जो निचले जबड़े से आगे की ओर निकली रहती है. यहां तक कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले विलुप्त मानव प्रजाति Neanderthal और Denisovan के पास भी ठोड़ी नहीं थी. वे दो पैरों पर चलते थे, जटिल भाषा बोलते थे, औजार बनाते थे और कला भी रचते थे, लेकिन उनके चेहरे पर ठोड़ी नहीं थी. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आधुनिक इंसानों में यह खास बनावट क्यों और कैसे आई?

पहले क्या थीं थ्योरी?

वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कई सिद्धांत दिए. एक थ्योरी के अनुसार ठोड़ी का विकास इसलिए हुआ ताकि यह चबाने में मदद करे और निचले जबड़े को सहारा दे. लेकिन कई विशेषज्ञों ने इस विचार पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि ठोड़ी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह जबड़े को प्रभावी सहारा दे सके.

दूसरी थ्योरी यह थी कि बोलने की क्षमता के विकास के साथ ठोड़ी बनी होगी. क्योंकि इंसानों की भाषा क्षमता काफी जटिल है, तो शायद हड्डी की यह बनावट स्पीच के लिए जरूरी रही हो. लेकिन वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि जीभ इतनी ताकत पैदा नहीं करती कि खोपड़ी के नए हिस्से बना सके.

एक और विचार यह था कि ठोड़ी का संबंध साथी चुनने से हो सकता है, यानी यह यौन चयन का हिस्सा रही हो. लेकिन आमतौर पर ऐसे फीचर्स किसी एक लिंग में ज्यादा डेवलप होते हैं, जबकि ठोड़ी पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती है. इसलिए यह तर्क भी कमजोर माना गया.

नई स्टडी ने क्या कहा?

हाल ही में जर्नल PLOS One में प्रकाशित एक नई स्टडी ने एक पुराने लेकिन कम चर्चित सिद्धांत को मजबूत किया है. इस स्टडी की लीड ऑथर नोरीन वॉन क्रेमोन-टाउबाडेल, जो अमेरिका की University at Buffalo में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ठोड़ी का डेवलपमेंट सीधे तौर पर प्राकृतिक चयन का नतीजा नहीं था. स्टडी के मुताबिक ठोड़ी एक “स्पैन्ड्रेल” हो सकती है. स्पैन्ड्रेल शब्द आर्किटेक्चर से लिया गया है. जैसे सीढ़ी बनाते समय नीचे जो खाली जगह बनती है, वह किसी खास उद्देश्य से नहीं बनाई जाती, बल्कि मुख्य ढांचे के बनते-बनते अपने आप तैयार हो जाती है. उसी तरह ठोड़ी भी खोपड़ी और जबड़े के अन्य हिस्सों में हुए बदलावों का एक साइड इफेक्ट हो सकती है.

प्राकृतिक चयन नहीं, एक संयोग?

इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने इंसानों और बंदरों की खोपड़ी की तुलना की, ताकि यह समझा जा सके कि ठोड़ी का विकास रैंडम था या किसी खास चयन का परिणाम. रिसर्च में पाया गया कि खोपड़ी के कुछ हिस्सों पर तो सीधा प्राकृतिक चयन हुआ, लेकिन ठोड़ी वाले हिस्से के बदलाव स्पैन्ड्रेल मॉडल से ज्यादा मेल खाते हैं. इसका मतलब यह है कि इंसानों और चिंपैंजी के आखिरी साझा पूर्वज के बाद जब जबड़े और खोपड़ी के अन्य हिस्सों में बदलाव हुए, तो उसी प्रक्रिया के दौरान ठोड़ी अपने आप बन गई. यह सीधे तौर पर ठोड़ी के लिए चयन नहीं था, बल्कि अन्य संरचनात्मक बदलावों का परिणाम था.