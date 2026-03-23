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Hindi Newsविज्ञानजहां जाने से डरते हैं ऊंट, वहां मिला 10,000 साल पुराना 200 कंकालों का रहस्यमयी शहर!

जहां जाने से डरते हैं ऊंट, वहां मिला 10,000 साल पुराना 200 कंकालों का रहस्यमयी शहर!

Gobero cemetery Niger: नाइजर का तेनेरे (Ténéré) रेगिस्तान, जिसे "रेगिस्तान के अंदर का रेगिस्तान" कहा जाता है. साल 2000 में डायनासोर ढूंढने निकली टीम को 200 इंसानी कंकाल और हजारों प्राचीन कलाकृतियां मिलीं. करीब 10,000 साल पहले सहारा रेगिस्तान हरा-भरा था, जहां विशाल झीलें, हिप्पो और मगरमच्छ रहते थे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:19 AM IST
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जहां जाने से डरते हैं ऊंट, वहां मिला 10,000 साल पुराना 200 कंकालों का रहस्यमयी शहर!

Sahara desert skeletons: दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल रेगिस्तानों में से एक Sahara Desert के बीचों-बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया. यहां सैकड़ों साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने करीब 200 इंसानी कंकाल मिले हैं. सवाल यह है कि इतने कठोर और वीरान इलाके में ये लोग कौन थे और यहां क्या कर रहे थे? इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की टीम ने इस इलाके में जाकर खोजबीन की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

जहां ऊंट भी जाने से डरते हैं
यह जगह Ténéré Desert में स्थित है, जो Niger के अंदर आता है. इस इलाके को “रेगिस्तान के भीतर रेगिस्तान” भी कहा जाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह इतना खतरनाक है कि इसे “वह जगह जहां ऊंट भी जाने से डरते हैं” कहा जाता है. यहां 49 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, तेज रेत के तूफान और चारों तरफ फैली वीरानी इसे बेहद कठिन बना देती है. इतना ही नहीं, यहां आज भी सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड्स के साथ जाना पड़ता है.

डायनासोर की खोज में मिला इंसानों का कब्रिस्तान
इस इलाके में वैज्ञानिक 1950 के दशक से आते रहे हैं, क्योंकि यह अफ्रीका के सबसे समृद्ध डायनासोर क्षेत्रों में से एक माना जाता है. साल 2000 में Paul Sereno के नेतृत्व में एक टीम यहां डायनासोर की खोज करने आई थी. लेकिन इस बार उन्हें कुछ और ही मिल गया. रेत के नीचे इंसानी कंकाल, मिट्टी के बर्तन, तीरों के सिर और कई अन्य प्राचीन वस्तुएं मिलीं. यह जगह बाद में “Gobero” के नाम से जानी गई.

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हजारों साल पुराना कब्रिस्तान
खुदाई के बाद पता चला कि Gobero असल में एक प्राचीन कब्रिस्तान है, जहां करीब 200 इंसानों के अवशेष मिले हैं. इनमें से कुछ कंकाल 8000 ईसा पूर्व के भी हैं. इसका मतलब है कि यह जगह हजारों साल तक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती रही. आज के समय में इस तरह के रेगिस्तान में कब्रिस्तान होना अजीब लगता है, लेकिन उस समय हालात बिल्कुल अलग थे.

जब सहारा हरा-भरा हुआ करता था
आज का सूखा सहारा कभी हरा-भरा हुआ करता था. इसे “Green Sahara” का दौर कहा जाता है, जब यहां झीलें, नदियां और जानवरों की भरमार थी. यह बदलाव हर 21,000 साल में होता है, जब मौसम सूखे से हरे-भरे रूप में बदल जाता है. Gobero उसी समय बसा था, जब सहारा में पानी और जीवन मौजूद था. यहां एक बड़ी झील भी थी, जिससे वहां रहने वाले लोगों को पानी और भोजन मिलता था.

बदलते मौसम ने बदली जिंदगी
Gobero में रहने वाले लोगों का जीवन मौसम के साथ बदलता रहा. करीब 7700 ईसा पूर्व यहां शिकारी और मछुआरे रहते थे, जिन्होंने इस जगह को कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया. लेकिन 6200 से 5200 ईसा पूर्व के बीच आए सूखे ने उन्हें यहां से भगा दिया. बाद में जब बारिश वापस आई, तो एक नई जनजाति यहां आई, जिसने पशुपालन शुरू किया. लेकिन उनका समय भी ज्यादा लंबा नहीं चला और करीब 5000 साल पहले फिर से सूखा पड़ने पर यह जगह पूरी तरह खाली हो गई.

दो अलग सभ्यताएं, एक ही कब्रिस्तान
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां रहने वाले दोनों समूह न सिर्फ अलग संस्कृति के थे, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट भी अलग थी. पहले लोग मजबूत और भारी शरीर वाले थे, जबकि बाद वाले पतले और हल्के शरीर के थे. फिर भी दोनों ने अपने मृतकों को दफनाने के लिए एक ही जगह को चुना. वैज्ञानिकों के लिए यह अब भी एक बड़ा रहस्य है कि कैसे उन्होंने बिना पुरानी कब्रों को नुकसान पहुंचाए ऐसा किया.

सहारा के नीचे अभी भी छिपे हैं कई राज
Gobero की खोज सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है. Sahara Desert का बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह से खोजा नहीं गया है. इतने बड़े इलाके में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं, जो आने वाले समय में सामने आ सकते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एक इतना बड़ा कब्रिस्तान हजारों साल तक छिपा रह सकता है, तो सहारा में और भी कई अनजाने राज दफन हो सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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