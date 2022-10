Water On Mars: वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है मंगल ग्रह का यह 'खूबसूरत गड्ढा', 2018 में मिली थी पहली तस्वीर

Mars Crater Filled With Water: हमारे सौर मंडल में कई हैरान कर देने वाली चीजें मौजूद हैं. वैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए लगातार रिसर्च करते आ रहे हैं. मानव सभ्यता को किसी और ग्रह पर बसाने को लेकर वैज्ञानिक मंगल ग्रह को हमेशा से तवज्जो देते आए हैं लेकिन लाल ग्रह पर हो रहे शोध में तरह-तरह की चीजें सामने आती रहती हैं जो वैज्ञानिकों के हैरान कर देती हैं. स्पेस साइंस में दिलचस्पी लेने वालों को मंगल ग्रह पर मौजूद एक गड्ढा बेहद हैरान कर रहा है. इस गड्ढे को रिसर्चर ने कोरोलेव क्रेटर (Korolev crater) नाम दिया है. यह क्रेटर करीब 82 किलोमीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर गहरा है जो दूर से देखने पर किसी खूबसूरत पैच की तरह नजर आता है.

क्या है इस गड्ढे की खासियत?

इस क्रेटर की तस्वीर सबसे पहले साल 2018 में ली गई थी. इसकी तस्वीर लेने के लिए कलर एंड स्टीरियो सरफेस इमेजिंग सिस्टम (CaSSIS) का प्रयोग किया गया था. मंगल ग्रह पर मौजूद यह क्रेटर बेहद खूबसूरत है. इसकी खास बात यह है कि यह पूरे साल ही बर्फ से ढका रहता है. इसमें करीब 2 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी रहती है. कोरोलेव क्रेटर मंगल ग्रह के उत्तर में निचले भाग में है. इस क्रेटर का नाम मशहूर रॉकेट इंजीनियर और अंतरिक्ष यान डिजाइनर सर्गेई कोरोलेव (Sergei Korolev) के नाम पर रखा गया है. आपको बता दें कि सर्गेई कोरोलेव को सोवियत स्पेस टेक्नोलॉजी का फादर भी कहते हैं. कोरोलेव ने कई स्पेस मिशन को सफलता पूर्वक अंजाम दिया था.

क्या है इस तस्वीर की खास बात?

मार्स एक्सप्रेस हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो कैमरा (Mars Express High Resolution Stereo Camera- HRSC) ने इस क्रेटर की पांच स्ट्रिप्स बनाई जिसे मिलाकर एक तस्वीर बनाई गई है. इसमें हर स्ट्रिप्स अलग-अलग है. यह क्रेटर बर्फ से ढककर एक टीले के जैसा बन चुका है. इस क्रेटर के आस-पास का भाग पूरी तरह से बर्फिला है.

There's a crater on Mars permanently filled with water ice and it's nearly 2 km / 1 mile deep!

Taken from orbit by ESA’s Mars Express. Credit: ESA/DLR/FU Berlinhttps://t.co/HB2bRXJVex pic.twitter.com/24tdlVGZ0f

Dr James O'Donoghue (@physicsJ) October 23, 2022