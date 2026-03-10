Advertisement
धीरे-धीरे 'सिकुड़' रहा है हमारा चंदा! आसमान से हुआ गायब... तो धरती पर मचेगी तबाही, वैज्ञानिकों ने दी डरावनी वार्निंग

Moon is Shrinking: चांद की चमक और उसकी खूबसूरती सदियों से कवियों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है. लेकिन हाल ही में स्पेस साइंस से एक ऐसी खबर आई है, जिसने सबको चिंता में डाल दिया है. इस खबर के अनुसार, चंद्रमा का आकार धीरे-धीरे छोटा हो रहा है. पिछले कुछ सौ मिलियन सालों में चांद का डायमीटर करीब 150 फीट से कम हो गया है. आइए जानते हैं धरती पर इसका क्या असर होगा?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 10, 2026, 01:04 PM IST
Moon is Shrinking: सदियों से हम धरती पर बैठकर कवियों की कल्पनाओं में चांद की खूबसूरती को पढ़ रहे हैं. चांद हमारे देश में गानों से लेकर प्रेमिका के वर्णन तक में इस्तेमाल होता रहा है. आज भी हमें जब किसी की सुंदरता की बात करनी होती है, तो हम उसकी तुलना चांद से कर देते हैं. लेकिन अब चांद को लेकर वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनका कहना है कि चंद्रमा का आकार धीरे-धीरे छोटा हो रहा है. नासा (NASA) के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) से मिले डेटा के अनुसार, पिछले लाखों सालों में चंद्रमा का घेरा लगभग 150 फीट तक कम हो गया है. यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के इस बदलाव ने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों और पृथ्वी पर इसके असर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आखिर क्यों सिकुड़ रहा है चांद?

वैज्ञानिकों के माने तो चांद के सिकुड़ने की वजह उसका अंदरूनी हिस्सा (Core) ठंडा होना है. जैसे एक अंगूर सूखकर किशमिश बन जाता है, वैसे ही ठंडा होने पर चांद की सतह पर झुर्रियां और दरारें पड़ रही हैं. पिछले कुछ सौ मिलियन सालों में चांद का व्यास (Diameter) करीब 150 फीट से कम हो गया है. इसकी वजह से चांद की सतह पर लोबेट स्कार्प्स (Lobate Scarps) यानी ऊंची-ऊंची पहाड़ जैसी दरारें बन रही हैं.

क्या गायब हो जाएगा चांद?

वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद गायब नहीं होने वाला. भले ही वह सिकुड़ रहा है, लेकिन उसका द्रव्यमान (Mass) वही बना हुआ है. हालांकि, एक दूसरी सच्चाई यह है कि चांद हर साल धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है. लेकिन इसे पूरी तरह दूर जाने या खत्म होने में अरबों साल लगेंगे, इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें:- आसमान में दिखा रहस्यमयी गोला! वैज्ञानिकों की आंखों में धूल झोंककर घर की छत से टकराया

अगर गायब हो गया चांद, तो क्या होगा?

वैज्ञानिक अक्सर इस डरावनी स्थिति (Hypothetical Scenario) पर रिसर्च करते हैं, ताकि चांद की अहमियत समझी जा सके. उनका कहना है कि अगर चांद नहीं रहा, तो धरती पर तबाही आ जाएगी. चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की घूमने की रफ्तार को धीमा रखती है. अगर चांद नहीं होगा, तो धरती इतनी तेज घूमेगी कि एक दिन सिर्फ 6 से 12 घंटे का रह जाएगा. चांद हमारी धरती को एक खास कोण (23.5 डिग्री) पर टिकाए रखता है. उसके बिना धरती डगमगाने लगेगी, जिससे कभी भीषण गर्मी तो कभी भयानक ठंड आ जाएगी. चांद के खत्म होते ही मौसम का कोई भरोसा नहीं रहेगा.

समुद्र की लहरों पर होगा बड़ा असर

अगर आसमान से चांद गायब हो जाएगा, तो समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटा (Tides) की ताकत 75% तक कम हो जाएगी. इससे समुद्री जीव और किनारों पर रहने वाले इलाके पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे. रात के समय आसमान में इतना अंधेरा होगा कि शिकार करने वाले जानवरों और रात में देखने वाले पक्षियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा. चांद की सतह के सिकुड़ने से आने वाले भूकंप 5.0 तीव्रता तक के हो सकते हैं और यह घंटों तक चल सकते हैं. नासा के Artemis III मिशन के लिए यह बड़ी चिंता है. अगर इंसान चांद पर बेस (Base) बनाता है, तो इन भूकंपों और लैंडस्लाइड से जान-माल का खतरा हो सकता है.

क्या हमें डरने की जरूरत है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जिसे होने में करोड़ों साल लगेंगे. फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा है, क्योंकि सतह पर आने वाली दरारें और भूकंप उनके लैंडिंग साइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

यह भी पढे़ं:- वैज्ञानिकों ने खोजा प्रदूषण का 'रामबाण' इलाज! दूध से बना दिया ऐसा प्लास्टिक...

