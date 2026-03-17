2500 साल पुरानी कब्र का खौफनाक सच! बच्चों के कंकाल के साथ मिला कुछ ऐसा, जिसे देख कांप गए एक्सपर्ट्स

दक्षिणी इटली में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बेहद अनोखी खोज की है. यहां एक प्राचीन कब्रिस्तान में दो बच्चों की कब्रें मिली हैं, जिन्हें लगभग 2500 साल पहले दफनाया गया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों को कांस्य (ब्रॉन्ज) की बड़ी बेल्ट पहनाकर दफनाया गया था, जो आमतौर पर युवा पुरुष योद्धाओं के साथ ही पाई जाती हैं. यह खोज Pontecagnano नाम के इलाके में हुई है, जो प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण बस्ती हुआ करती थी.

खुदाई में मिलीं 34 कब्रें, आधी बच्चों की

यह खोज एक पुराने तंबाकू फैक्ट्री क्षेत्र में खुदाई के दौरान हुई. यहां कुल 34 कब्रें मिली हैं, जो चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जा रही हैं. इनमें से लगभग आधी कब्रों में 2 से 10 साल के बच्चों के कंकाल मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट लंबे समय से इस इलाके में खुदाई कर रहे हैं और अब तक यहां 10,000 से ज्यादा कब्रें खोजी जा चुकी हैं, जो इस जगह की ऐतिहासिक अहमियत को दिखाती हैं.

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कैसे विकसित हुआ यह प्राचीन शहर

Pontecagnano में बसावट की शुरुआत 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी. सबसे पहले यहां Villanovan culture के लोग आए, जो कांस्य धातु के काम में माहिर थे. इसके बाद Etruscan civilization ने इस जगह को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया, जहां ग्रीक और अन्य व्यापारी आते थे. बाद में यहां Samnite culture के लोग रहने लगे, जो योद्धा जनजाति के रूप में जाने जाते थे. यह शहर तब तक उनके नियंत्रण में रहा जब तक रोमन साम्राज्य ने इसे अपने अधीन नहीं कर लिया.

कब्रों से मिली संस्कृति की अहम जानकारी

इस इलाके की कब्रों से Samnite संस्कृति के अंतिम संस्कार के तरीके के बारे में काफी जानकारी मिलती है. आमतौर पर कब्रें परिवार के हिसाब से बनाई जाती थीं और उनमें मिट्टी के गड्ढे के ऊपर टाइल की छत होती थी. पुरुषों को उनके साथ भाले, हथियार और कांस्य बेल्ट जैसी चीजों के साथ दफनाया जाता था, जो उनके योद्धा होने का संकेत देती थीं. वहीं महिलाओं के साथ गहने जैसे अंगूठी और ब्रोच रखे जाते थे.

बच्चों को योद्धा बेल्ट पहनाकर क्यों दफनाया गया?

इस नई खोज में 5 से 10 साल के दो बच्चों को ऐसी ही कांस्य बेल्ट के साथ दफनाया गया, जो आमतौर पर युवा पुरुषों के लिए होती थी. यह पहली बार नहीं है- पहले भी यहां एक 12 साल के बच्चे की कब्र मिली थी, जिसमें वह ऐसी ही बेल्ट पहने हुए था. विशेषज्ञों को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि बच्चों को इस तरह क्यों दफनाया गया. कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उनके भविष्य को दर्शाने का तरीका हो सकता है- यानी वे बड़े होकर योद्धा बनते, इसीलिए उन्हें उसी रूप में दफनाया गया.

क्या यह परंपरा और भी जगहों पर थी?

ऐसी ही परंपरा के उदाहरण United Kingdom में भी मिले हैं, जहां एंग्लो-सैक्सन काल में बच्चों को योद्धाओं की तरह दफनाया गया था. इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन समाजों में बच्चों को उनके भविष्य के रूप में भी देखा जाता था, न कि केवल वर्तमान स्थिति में.

आगे क्या सामने आ सकता है?

Pontecagnano में अभी भी खुदाई का काम जारी है. क्योंकि यह क्षेत्र निर्माण कार्यों के कारण लगातार खुल रहा है, इसलिए आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल वैज्ञानिक इन खोजों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी. यह खोज न सिर्फ इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्राचीन समाज अपने बच्चों और उनके भविष्य को किस नजर से देखते थे.