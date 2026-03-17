Advertisement
trendingNow13143940
Hindi Newsविज्ञान2500 साल पुरानी कब्र का खौफनाक सच! बच्चों के कंकाल के साथ मिला कुछ ऐसा, जिसे देख कांप गए एक्सपर्ट्स

2500 साल पुरानी कब्र का खौफनाक सच! बच्चों के कंकाल के साथ मिला कुछ ऐसा, जिसे देख कांप गए एक्सपर्ट्स

दक्षिणी इटली में मिलीं 2500 साल पुरानी बच्चों की कब्रों ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि उन्हें योद्धाओं वाली खास 'कांस्य बेल्ट' पहनाकर दफनाया गया था. जानकारों का मानना है कि यह प्राचीन समाज द्वारा बच्चों को उनके 'शानदार भविष्य' और 'योद्धा' के रूप में सम्मान देने का एक अनोखा तरीका था.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2500 साल पुरानी कब्र का खौफनाक सच! बच्चों के कंकाल के साथ मिला कुछ ऐसा, जिसे देख कांप गए एक्सपर्ट्स

दक्षिणी इटली में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बेहद अनोखी खोज की है. यहां एक प्राचीन कब्रिस्तान में दो बच्चों की कब्रें मिली हैं, जिन्हें लगभग 2500 साल पहले दफनाया गया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों को कांस्य (ब्रॉन्ज) की बड़ी बेल्ट पहनाकर दफनाया गया था, जो आमतौर पर युवा पुरुष योद्धाओं के साथ ही पाई जाती हैं. यह खोज Pontecagnano नाम के इलाके में हुई है, जो प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण बस्ती हुआ करती थी.

खुदाई में मिलीं 34 कब्रें, आधी बच्चों की
यह खोज एक पुराने तंबाकू फैक्ट्री क्षेत्र में खुदाई के दौरान हुई. यहां कुल 34 कब्रें मिली हैं, जो चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जा रही हैं. इनमें से लगभग आधी कब्रों में 2 से 10 साल के बच्चों के कंकाल मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट लंबे समय से इस इलाके में खुदाई कर रहे हैं और अब तक यहां 10,000 से ज्यादा कब्रें खोजी जा चुकी हैं, जो इस जगह की ऐतिहासिक अहमियत को दिखाती हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे विकसित हुआ यह प्राचीन शहर
Pontecagnano में बसावट की शुरुआत 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी. सबसे पहले यहां Villanovan culture के लोग आए, जो कांस्य धातु के काम में माहिर थे. इसके बाद Etruscan civilization ने इस जगह को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया, जहां ग्रीक और अन्य व्यापारी आते थे. बाद में यहां Samnite culture के लोग रहने लगे, जो योद्धा जनजाति के रूप में जाने जाते थे. यह शहर तब तक उनके नियंत्रण में रहा जब तक रोमन साम्राज्य ने इसे अपने अधीन नहीं कर लिया.

कब्रों से मिली संस्कृति की अहम जानकारी
इस इलाके की कब्रों से Samnite संस्कृति के अंतिम संस्कार के तरीके के बारे में काफी जानकारी मिलती है. आमतौर पर कब्रें परिवार के हिसाब से बनाई जाती थीं और उनमें मिट्टी के गड्ढे के ऊपर टाइल की छत होती थी. पुरुषों को उनके साथ भाले, हथियार और कांस्य बेल्ट जैसी चीजों के साथ दफनाया जाता था, जो उनके योद्धा होने का संकेत देती थीं. वहीं महिलाओं के साथ गहने जैसे अंगूठी और ब्रोच रखे जाते थे.

बच्चों को योद्धा बेल्ट पहनाकर क्यों दफनाया गया?
इस नई खोज में 5 से 10 साल के दो बच्चों को ऐसी ही कांस्य बेल्ट के साथ दफनाया गया, जो आमतौर पर युवा पुरुषों के लिए होती थी. यह पहली बार नहीं है- पहले भी यहां एक 12 साल के बच्चे की कब्र मिली थी, जिसमें वह ऐसी ही बेल्ट पहने हुए था. विशेषज्ञों को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि बच्चों को इस तरह क्यों दफनाया गया. कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उनके भविष्य को दर्शाने का तरीका हो सकता है- यानी वे बड़े होकर योद्धा बनते, इसीलिए उन्हें उसी रूप में दफनाया गया.

क्या यह परंपरा और भी जगहों पर थी?
ऐसी ही परंपरा के उदाहरण United Kingdom में भी मिले हैं, जहां एंग्लो-सैक्सन काल में बच्चों को योद्धाओं की तरह दफनाया गया था. इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन समाजों में बच्चों को उनके भविष्य के रूप में भी देखा जाता था, न कि केवल वर्तमान स्थिति में.

आगे क्या सामने आ सकता है?
Pontecagnano में अभी भी खुदाई का काम जारी है. क्योंकि यह क्षेत्र निर्माण कार्यों के कारण लगातार खुल रहा है, इसलिए आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल वैज्ञानिक इन खोजों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी. यह खोज न सिर्फ इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्राचीन समाज अपने बच्चों और उनके भविष्य को किस नजर से देखते थे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

ItalycemeterySamnite culture burial

Trending news

मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
West Bengal Election 2026
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
Freedom of Religion Bill
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
LPG
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
नंबर था नहीं, तो बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली? पूरी कहानी
Rajya Sabha Chunav 2026
नंबर था नहीं, तो बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली? पूरी कहानी
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
West Bengal Weather Alert
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
DNA
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?