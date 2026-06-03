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Hindi Newsविज्ञानचीन का वो रहस्यमयी किला! जहां 500 साल तक राजा के अलावा किसी को जाने की नहीं थी इजाजत, अब खुला बड़ा राज

चीन का वो रहस्यमयी किला! जहां 500 साल तक राजा के अलावा किसी को जाने की नहीं थी इजाजत, अब खुला बड़ा राज

चीन में एक ऐसा रहस्यमयी और प्राचीन 'दीवारों वाला शहर' (Walled City) है जहां पिछले 500 सालों से आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी थी. जानिए इस ऐतिहासिक शहर का क्या इतिहास है, इसे क्यों बंद किया गया था और अब इसे पर्यटकों के लिए क्यों खोला जा रहा है. पूरी कहानी अभी पढ़ें

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:13 AM IST
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चीन में रहस्यमयी और प्राचीन 'दीवारों वाला शहर' (Walled City) है.
चीन में रहस्यमयी और प्राचीन 'दीवारों वाला शहर' (Walled City) है.

जब भी हम चीन के इतिहास या वास्तुकला की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीन की विशाल दीवार (Great Wall of China) का नाम आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के सीने में एक ऐसा रहस्यमयी और प्राचीन शहर भी दफन है जिसके बारे में सुनकर दुनिया दंग रह गई है. एक ऐसा शहर जिसकी ऊंची-ऊंची दीवारों के पीछे पिछले 500 सालों से आम इंसानों के जाने पर सख्त पाबंदी थी. जी हां, पाँच सदियों तक इस शहर के दरवाजे आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहे और यहां सिर्फ चुनिंदा शासकों या सैन्य अधिकारियों को ही जाने की अनुमति थी. इतिहास के पन्नों में छिपे इस 'वॉल-सिटी' के दरवाजे अब दुनिया के सामने खुल चुके हैं और इसकी अनसुनी दास्तान हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है. आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी शहर की पूरी कहानी.

क्या है इस दीवार वाले शहर का इतिहास

चीन के इस प्राचीन शहर का निर्माण लगभग 500 साल पहले मिंग राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था. इसे एक बेहद मजबूत सैन्य किले के रूप में स्थापित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों और दुश्मनों से साम्राज्य की रक्षा करना था. इस शहर के चारों तरफ पत्थरों की विशाल और बेहद ऊंची दीवारें बनाई गई थीं जो इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देती थीं. इसी रणनीतिक बनावट के कारण इस शहर को सुरक्षा का एक अभेद्य गढ़ माना जाता था.

500 साल तक क्यों बंद रहे दरवाजे

इस शहर के भीतर आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने के पीछे विशुद्ध रूप से सैन्य और सुरक्षा कारण थे. राजाओं का मानना था कि यदि आम जनता को इस रणनीतिक केंद्र में आने-जाने की अनुमति दी गई, तो शहर के गुप्त नक्शे और सैन्य ताकत की जानकारी दुश्मनों तक पहुंच सकती है. इसके अलावा, इस शहर के भीतर शाही खजाने और महत्वपूर्ण हथियारों का जखीरा भी रखा जाता था. यही वजह थी कि पाँच सदियों तक आम इंसान इस शहर के भीतर कदम रखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था.

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समय के पहिये के साथ कैसे बदला यह शहर

मिंग राजवंश के पतन के बाद भी इस शहर की गोपनीयता और इसके कड़े नियम पूरी तरह खत्म नहीं हुए. बाद के शासकों ने भी इसकी रणनीतिक अहमियत को बनाए रखा और इसे एक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में ही इस्तेमाल किया. समय बीतने के साथ यह शहर आधुनिक दुनिया की चकाचौंध से दूर रहा, जिसके कारण इसकी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरें आज भी वैसी की वैसी ही सुरक्षित बची हुई हैं. यह जगह इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए आज भी जिंदा है.

अब पर्यटकों के लिए क्यों खोला गया

लंबे समय तक रहस्य के पर्दे में रहने के बाद, अब सरकार ने इस ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है. इस प्राचीन दीवार वाले शहर को अब एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर को देखने के बाद लोग चीन के प्राचीन सैन्य कौशल और उनकी बेजोड़ वास्तुकला को बेहद करीब से समझ सकेंगे. अब यहां हर देश के पर्यटक आ सकते हैं.

क्या खास देखने को मिलेगा यहां

अगर आप इस शहर के भीतर कदम रखते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम मशीन में बैठकर 500 साल पीछे चले गए हैं. यहां की तंग गलियां, प्राचीन पत्थर के घर, सैनिकों के रहने के ठिकाने और मिंग काल के मंदिर आज भी अपनी मूल स्थिति में मौजूद हैं. इसके अलावा, इसकी विशाल प्राचीर (दीवार) पर चढ़कर पूरे इलाके का नजारा देखना अपने आप में एक जादुई और कभी न भूलने वाला अनुभव है. इतिहास के प्रेमियों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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