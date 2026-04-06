डर या संगीत सुनकर क्यों खड़े हो जाते हैं रोंगटे? लाखों साल पुराने इस 'राज' से उठा पर्दा, इसके पीछे का विज्ञान जान दंग रह जाएंगे

Science Behind Goosebumps: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी थ्रिलर फिल्म के दौरान, कड़ाके की ठंड में या किसी दिल को छू लेने वाले गाने को सुनते ही आपके शरीर पर छोटे-छोटे उभार क्यों आ जाते हैं? विज्ञान की भाषा में इसे 'पिलोइरेक्शन' (Piloerection) कहते हैं. लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे रोंगटे खड़े होना कहते हैं. आइए, इसके पीछे की साइंस जानते हैं.
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Science Behind Goosebumps: अक्सर आपने देखा होगा कि ठंड लगने, डरने या किसी इमोशनल गाने को सुनने पर हमारे शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में रोंगटे खड़े होना (Goosebumps) कहते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह होता क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो यहां हम आपको इसका साइंटिफिक रीजन बताने वाले हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह हमारे शरीर का एक प्राचीन रिस्पॉन्स (Ancient Response) सिस्टम है, जो आज के समय में हमारे लिए भले ही बेमतलब हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यह जान बचाने का जरिया हुआ करता था. तो आइए, जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान.
हमारी त्वचा पर मौजूद हर बाल एक छोटे से छेद (Follicle) के अंदर होता है. इस छेद से एक बेहद छोटी मांसपेशी जुड़ी होती है, जिसे एरेक्टर पिली (Arrector Pili) कहते हैं. जब हमारा नर्वस सिस्टम शरीर को संकेत भेजता है, तो ये मांसपेशियां एक साथ सिकुड़ जाती हैं. इससे बाल सीधे खड़े हो जाते हैं और उनके आस-पास की त्वचा ऊपर की ओर खिंचकर एक छोटा दाना जैसा बना लेती है.
रोंगटे खड़े होने का असली ट्रिगर 'एड्रेनालाईन' नाम का हार्मोन है. जब मस्तिष्क को अचानक ठंड लगती है या किसी खतरे (डर या उत्साह) का आभास होता है, तो वह तुरंत खून में एड्रेनालाईन छोड़ता है. यही वजह है कि रोंगटे किसी एक जगह नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर एक साथ दिखाई देते हैं.
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इंसानों के लिए आज रोंगटे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों और अन्य जानवरों के लिए इसके दो बड़े फायदे थे. जब घने बालों वाले जानवरों के बाल खड़े होते हैं, तो वे त्वचा के पास हवा की एक परत को कैद कर लेते हैं. यह 'एयर पॉकेट' कड़ाके की ठंड में शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती थी. अब इंसानों ने समय के साथ शरीर के बाल खो दिए, इसलिए अब हमें इससे गर्मी नहीं मिलती. जानवरों में आपने देखा होगा कि बिल्ली या कुत्ता खतरा महसूस होने पर अपने बाल फुला लेते हैं. इससे वे आकार में बड़े और खतरनाक दिखते हैं. हमारे पूर्वजों का शरीर भी खतरे के समय इसी तरह से प्रतिक्रिया करता था, जिससे वे शिकारी को डरा सकें.
वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा, जो भावनाओं को संभालता है, उसी हिस्से से जुड़ा है, जो शारीरिक खतरे को भांपता है. जब हम कोई बहुत गहरा या इमोशनल संगीत सुनते हैं, तो दिमाग उसे एक 'झटके' की तरह लेता है और एड्रेनालाईन छोड़ देता है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
आज के समय में इंसानों के शरीर से घने बाल तो गायब हो गए, लेकिन यह 'रिस्पॉन्स' आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है. अब भी जब हम कोई इमोशनल फिल्म देखते हैं या अपनी पसंदीदा टीम को जीतते देखते हैं, तो दिमाग में 'डोपामाइन' (खुशी का हार्मोन) और 'एड्रेनालाईन' का एक मिला-जुला रिएक्शन होता है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
नहीं, यह लगभग सभी स्तनधारियों (Mammals) में होता है. चिम्पांजी, चूहे और यहां तक कि हाथियों में भी यह प्रतिक्रिया देखी जाती है. इंसानों के पास अब घने बाल नहीं बचे हैं, इसलिए हमारे लिए यह सिर्फ एक 'बचा हुआ' (Vestigial) गुण बनकर रह गया है, जिसका अब कोई खास शारीरिक फायदा नहीं है.
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