Photo Bomb: सूर्य की आग और इंसानी एडवेंचर, एक ऐसी तस्वीर जो पहले कभी नहीं देखी गई

Photo Bomb: मैकार्थी के दोस्त की यह तस्वीर जो नीचे उतरते समय ली गई थी, सूरज की तेज रोशनी के साथ मेल नहीं खाती. यह तस्वीर इंसानी हिम्मत और ब्रह्मांड के बड़े आकार का एक अद्भुत मिलाप पेश करती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:47 PM IST
Science News: खगोल फोटोग्राफर एंड्रयू मैकार्थी ने सचमुच एक बार जीवन में आने वाली तस्वीर खींची है जो फोटोबॉम्ब के बारे में नई जानकारी देता है. सावधानीपूर्वक योजना और समय का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मैकार्थी ने अपने मित्र को सूर्य की सतह पर स्काईडाइविंग करते हुए फोटो खींची जो कि पहले कभी कैमरे में कैद नहीं हुई थी. हाइड्रोजन-अल्फा प्रकाश में सूर्य को कैद करने के लिए एक विशेष सौर दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए जो सौर वायुमंडल के सूक्ष्म विवरणों को उजागर करता है. मैकार्थी ने ना केवल छलांग के पल को रिकॉर्ड किया बल्कि सूर्य की सतह पर जटिल बनावट और गतिविधि को भी रिकॉर्ड किया.

तस्वीर में क्या दिखा?
हाइड्रोजन-अल्फा वेवलेंथ ने उन्हें सूरज के रंगमंडल(Chromosphere)को समझन में मदद की जहां घूमता हुआ प्लाज्मा और Solar Prominences तेज नारंगी और लाल रंग में नाचते हैं. मैकार्थी ने कहा, यह अपनी तरह की पहली तस्वीर हो सकती है. उन्हें सौर ज्वालाओं(Solar Flares)और ISS को सूरज के पार जाते हुए कैद करने का लंबा अनुभव है. खगोल फोटोग्राफी को सटीक खगोलीय गणनाओं के साथ मिलाने के उनके अनुभव ने इस लगभग नामुमकिन तस्वीर को संभव बना दिया.

यह भी पढ़ें: आर्कटिक बर्फ के नीचे मिले 30,000 जीवाश्म, 24 करोड़ साल पहले धरती पर रहते थे ये खतरनाक शिकारी

कैसे ली गई ये तस्वीर?
मैकार्थी के दोस्त की यह तस्वीर जो नीचे उतरते समय ली गई थी, सूरज की तेज चमकदार पृष्ठभूमि के साथ पूरी तरह से अलग दिखती है. यह फोटो इंसानी हिम्मत और ब्रह्मांड के विशाल आकार का एक अद्भुत संयोजन पेश करती है. यह पल स्काईडाइविंग के रोमांच को हमारे सबसे नजदीकी तारे की भव्यता के साथ जोड़ता है. यह देखने वालों को धरती पर के अनुभवों और उससे परे ब्रह्मांड के मिलने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है.

इस तस्वीर में क्या खास था?
इस घटना की तस्वीर लेने के लिए स्काईडाइव के सही समय को सूरज की जगह के साथ मिलाना जरूरी था. यह इसलिए किया गया जिससे स्काईडाइवर का रास्ता धरती से देखने पर सूरज की गोल डिस्क(Solar Disc)के बीच से गुजरे. गहन प्लानिंग में रास्तों की गणना, मौसम का ध्यान रखना और दूरबीनों का सही संरेखण(Align)शामिल था जो कला, विज्ञान और इंसानी तालमेल का एक बेहतरीन मेल दिखाता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

