Vanishing Lake: सबुह पानी से लबालब फिर शाम को गायब हो जाती है ये झील, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो...

Mysterious Lake in Ireland: उत्तरी आयरलैंड की पहाड़ियों में एक रहस्यमय झील है जिसका नाम लोघारीमा या The Vanishing Lake है. इस झील ने वैज्ञानिकों को कई साल से परेशान कर रखा है. इस लेक को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:48 PM IST
Mysterious place on Earth: उत्तरी आयरलैंड में दुनिया की एक रहस्यमय झील है जिसे The Vanishing Lake कहा जाता है. वैज्ञानिक कई सालों से इस झील का रहस्य समझना चाह रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि, सुबह के समय यह झील भरी हुई होती है लेकिन कुछ घंटों बाद ही पूरी तरह से खाली हो जाती है. इस घटना को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने जमीन की जांच शुरू कर दी है. अभी वैज्ञानिक इस पर चर्चा कर रहे हैं कि झील में पानी कहां से आता है और फिर चला कहां जाता है. स्थानीय लोग इस घटना को भूत-प्रेतों से जोड़ते हैं. 

क्या यहां भूत-प्रेत का साया है?
वैज्ञानिकों ने इसकी जांच शुरू कर दी है. हांलाकि स्थानीय लोग इसे भूत-प्रेत का साया मानते हैं और कहते हैं कि झील जब भरी होती है तो वहां प्रेत दिखता है. कुछ लोगों ने यहां घोड़े जैसे दिखने वाले केल्पी नाम के जीव को भी देखने का दावा किया है. पुरानी कहानियों के मुताबिक, 19वीं सदी में लोगों से भरी गाड़ी यहां डूब गई थी और उनकी आवाजें सुनाई देती हैं.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?
ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जल-भूविज्ञानी डॉक्टर पॉल विल्सन ने हाल ही में लोघारीमा झील पर एक रिसर्च शुरू किया है. उन्होंने कहा है कि, लोघीरामा एक बदलती हुई  जगह है और जब वो झील के पास जाते हैं तो ये सोचना दिलचस्प होता है कि यह किस हालत में मिलेगी. डॉक्टर विल्सन का मानना है कि, झील के नीचे एक सिंकहोल है जो सारा पानी जमीन के अंदर के रास्ते बाहर निकाल देता है. 

क्या हैं रिसर्च के दोनों हिस्से?
डॉक्टर विल्सन की इस रिसर्च के 2 हिस्से हैं जिसके पहले हिस्से में उन्होने झील की तस्वीरें लेने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया. इससे यह पता चल सकेगा कि समय के साथ झील कैसी दिखती है. दूसरे हिस्से में, उन्होंने कई जगहों पर लॉटर लेवल लॉगर लगाए जिससे यह मापा जा सके कि झील कितनी तेजी से भरती और खाली होती है.

रिसर्च में क्या सामने आया?
लाइव साइंस के मुताबिक, एक और सिद्धांत है जो दबाव और गाद से जुड़ा हुआ है. इसके अनुसार, झील में बहने वाली 3 नदियां अपने साथ मिट्टी और कचरा भी लाती हैं जो झील के नीचे जमा हो जाता है और धीरे-धीरे पानी के निकलने वाले रास्ते को बंद कर देता है. जब यह पूरी तरह से बंद हो जाता है तो झील में पानी के लेवल तेजी से बढ़ जाता है. जब पानी एक तय स्तर पर पहुंचता है तो दबाव की वजह से वह रास्ता अचानक खुल जाता है. इस दौरान, पानी फिर से बहना शुरु हो जाता है और झील खाली होने लगती है. हालांकि इसपर अभी भी रिसर्च जारी है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

