ओ भाई! वैज्ञानिक खोजने गए थे कुछ और... मिल गया 'डार्क एनर्जी' और 'यूरेनस', तुक्का थीं ये 5 खोजें

Discovered by Mistake: खगोल विज्ञान में कई बड़ी सफलताएं सोच-समझकर बनाए गए प्लान की नतीजा नहीं थीं बल्कि किसी और रिसर्च पर काम करते हुए अचानक मिली थीं. चाहे वैज्ञानिक सूर्य के धब्बे देख रहें हों, सैटेलाइट पर नजर रख रहें हों या किसी कॉमेट की खोज कर रहें हों, उन्हें कई बार ऐसी चीजें मिलीं जिसने ब्रह्मांड विज्ञान की दिशा बदल दी है. पहले जिन चीजों को गलती माना गया था वहीं बाद में Space Science के कुछ सबसे बड़े और टिकाऊ विचारों की वजब बनीं. आइए जानते हैं उन 5 खोजों के बारे में जो गलती से हुई जब वैज्ञानिक कुछ और खोजने में लगे थे.

क्या Uranus कोई धूमकेतु है?

1781 में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियन हर्शेल तारों की गिनती कर रहे थे तब उन्हें मिथुन तारामंडल में एक हल्की और धीरे-धीरे चलती हुई चीज दिखाई दी. पहले उन्होंने उसे Comet समझा लेकिन इसकी चाल उन्हें अजीब लगी. बाद में, फिनिश-स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोहान लेक्सेल ने हिसाब लगाया और साबित किया कि यह धुमकेतू नहीं बल्कि एक नया ग्रह यूरेनस है. यह पहला ग्रह था जिसे दूरबीन की मदद से खोज गया था.

क्या थी दूसरी खोज?

1801 में इतालवी खगोलशास्त्री ग्यूसेप पियादी तारों का नक्शा बना रहे थे तब उन्होंने चमकती हुई एक चीज देखी जो हर रात अपनी जगह बदल रही थी. पियाजी ने पहले इस धूमकेतु मानकर उसपर नजर रखी लेकिन बाद में पता चला कि यह मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रही है. इसका नाम सेरेस रखा गया. इसे पहले ग्रह, फिर क्षुद्रग्रह और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे बौना ग्रह(Dwarf Planet)घोषित किया गया.

क्या थी कैरिंगटन घटना?

1859 में वैज्ञानिक रिचर्ड कैरिंगटन सूर्य के धब्बों को देख रहे थे तभी उन्हें सूर्य से अचानक बहुत तेज एक बड़ा धमाका निकलते हुए देखा. बाद में इस धमाके को सौर ज्वाला(Solar Flares)के तौर पर पहचाना गया. यह ज्वाला कैरिंगटन घटना से जुड़ी थी जो आज तक का सबसे पावरफुल भू-चुंबकीय तूफान(Geomagnetic Storm)है. इस तूफान की वजह से भूमध्य रेखा के पास Aurora दिखने लगे और टेलीग्राफ सिस्टम खराब हो गए.

कब हुई थी डार्क एनर्जी की खोज?

1998 में 2 अलग-अलग वैज्ञानिक टीमें बहुत दूर स्थित टाइप 1a सुपरनोवा का अध्ययन कर रहे थे. उन्होंने पाया कि ये विस्फोट जितना फीका दिखना चाहिए उससे काफी कम था. उनके शोध से पता चला कि हमारा ब्रह्मांड पहले की तरह धीरे नहीं बल्कि तेजी से फैल रहा है. इसे वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया. इस खोज से पता चला कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 70 फीसदी हिस्सा है.

क्या होता है पल्सर?

1967 में जॉसलिन बेल नाम की स्टूडेंट दूरबीन से जमा किए गए रेडियो डाटा को देख रही थी तभी उसे एक अजीब सिग्नल मिला. शुरूआत में इसे टेलीस्कोप का शोर माना गया लेकिन यह संकेत बार-बार आ रहा था. जांच में पता चला कि यह तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे से आ रहा था बहुत तेजी से जिसे पल्सर कहा जाता है.