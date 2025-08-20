Rebirth Experiment: माइनस 196 डिग्री पर फ्रीज कर के जिंदा की जाएंगी डेड बॉडीज, 800 लोगों ने किया अप्लाई
Rebirth Experminet: आपने अक्सर दोबारा जन्म लेने की कहानियां सुनी होंगी लेकिन अब ये हकीकत में तब्दील होने वाला है. ऐसी ही कुछ रिसर्च दुनिया के एक देश में चल रही है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:27 AM IST
Cryonics Tanks: बर्लिन से लेकर एरिजोना तक कुछ कंपनियां इंसानों और पालतू जानवरों की मौत के बाद दिमाग और पूरी शरीर को फ्रीज कर रही हैं. इसे क्रायोनिक्स कहते हैं. इनका दावा है कि भविष्य में कोई ऐसी तकनीक विकसित होगी जिससे इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकेगा. हॉलीवुड की फिल्मों भी इसे लेकर अलग-अलग विचार रहे हैं. साल 2001 में बनी Tom Cruise की बनी फिल्म वनिला स्काई में किरदार को क्रायोनिक्स सस्पेंशन में रखा जाता है. इनका मानना है कि भविष्य में कोई ऐसी तकनीक आएगी जो इन्हें दोबारा जिंदा कर सके.

क्या है पूरी प्रक्रिया?
इस तकनीक में शरीर को कम तापमान या -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखना. इसका मक्सद है मरने के बाद शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे भविष्य में चिकित्सा तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से जीवित किया जा सके. इस प्रक्रिया के तहत शरीर के ऊतक(Tissues)में मौजूद पानी को बर्फ के टुकड़ों में जमाकर लिक्विड नाइट्रोजन से भरे स्टील कंटेनर में रखा जाता है.

कौन सी कंपनी कर रही है काम?
बर्लिन की टुमॉरो बायो कंपनी की शुरुआत 2020 में हुई. यहां 20 इंसानों और 10 पालतू पशुओं के शव इसी उम्मीद में रखे हैं कि समय आने पर ये दोबारा जिंदा हो सकेंगे. इसके लिए 800 से अधिक लोगों ने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है. 1972 में शुरु हुई कंपनी एल्कोर में 248, 1976 में मिशिगन की कंपनी में 240 और रूस की क्रायोरूस कंपनी ने 100 इंसान और 77 पालतू जानवरों के शव को फ्रीज कर रखा है.

कितने लिए जाते हैं पैसे?
टुमॉरो बायो इस काम के लिए 2 करोड़ से ज्यादा रुपए ले रही है. वहीं एल्कॉर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा ले रही है. अहम बात ये है कि, इन कंपनियों में दिमाग और शरीर के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नैनो मेडिसिन और बायोटेक में आगे चलकर इन्हें जिंदा करना संभव हो सकेगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

