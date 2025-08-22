नेपाल और श्रीलंका नही, गोवा वाले बजट में फटाक से घूम आएं ये 3 देश!
Advertisement
trendingNow12891937
Hindi Newsविज्ञान

नेपाल और श्रीलंका नही, गोवा वाले बजट में फटाक से घूम आएं ये 3 देश!

Travel Tips: गोवा हमेशा से ही भारतीयों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक रहा है. यहां पर आना लगभग कई लोगों का जाना सपना होता है और गोवा घूमने में काफी बजट भी आता है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल और श्रीलंका नही, गोवा वाले बजट में फटाक से घूम आएं ये 3 देश!

International Destinations Cheap Trip: भारतीयों के लिए गोवा सबसे अच्छी जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है लेकिन यहां पर जाने के लिए काफी बजट भी लगता है. यहां पर कॉलेज के छात्र और कपल्स ज्यादा ही घूमने आते हैं और खूब मस्ती करते हैं. यहां पर घूमने जाने वाले लोग एक बात से अंजान है कि जितने बजट में गोवा घूमने जाते हैं उतने पैसों में ही विदेश की ट्रिप पर जा सकते हैं. कई कम बजट की एयरलाइंस हैं और कई कारणों से विदेश घूमना अब महंगा नहीं है. ऐसे में आइए आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर जाना आपके के लिए गोवा के बजट के बराबर या उससे भी कम में हो जाएगा और उतने पैसों में ही विदेश घूम पाएंगे. 

बाली, इंडोनेशिया
बाली का नाम सुनते ही आलीशान विला और महंगी पार्टियों की बात दिमाग में आती है. यहां जाना आपके लिए सस्ता हो सकता है और यहां पर आपको सी बीच और खूबसूरत धान के खेत मिलेंगे. गोवा के मुकाबले बाली की टिकट थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन वहां पर लोकल रेस्टोरेंट में खाना आपको 150 से 200 रुपए में मिल जाएगा. यहां पर घूमने के लिए आप उबुद में रुक सकते हैं वहां पर आप संस्कृति को महसूस कर पाएंगे और कैफे या फिर beach का आनंद लेने के लिए आप कांग्गु में ठहर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: दुनिया की इन रोमांचक नदियों में कर सकते हैं रिवर सफारी! दिखेगी डॉल्फिन, एडवेंचर का मजा हो जाएगा डबल

Add Zee News as a Preferred Source

थाईलैंड 
यह जगह भारतीयों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है और कई लोग इसे गोवा से बहुत ज्यादा महंगा समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है. आपको फुकेत जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं. थाईलैंड के beaches गोवा जैसे ही खूबसूरत हैं और नाइटलाइफ भी अच्छी है. ऑफर के दौरान आपको बैंकॉक की फ्लाइट टिकट 6,000 रुपए से भी कम मिल सकती है. यहां का स्ट्रीट फूड बहुत ही सस्ते हैं. आप यहां पर ऑफ सीजन में जाएं जैसे अप्रैल-जून या सितंबर-अक्टूबर.

वियतनाम
वियतनाम के बीच आपको हैरान कर देंगे और गोवा जैसे ही होते हैं यहां पर आपको दा नांग के सुंदर बीच, होई एन की लालटेन वाली गलियाँ, और हा लॉन्ग खाड़ी का हरा पानी देखने को मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत हैं. ये देश अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है. यह गोवा से बहुत सस्ता है और यहां के स्ट्रीट फूड सस्ता होने के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं. यहां के होटल भी 1,000/Night से शुरू हो जाते हैं. यहां पर आप घूमने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप वियतनाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 2-3 महीने पहले ही फ्लाइट बुक करना होगी और ट्राई करें की फ्लाइट से सस्ती सिटी हनोई या हो ची मिन्ह जाएं, वहां पहुंच कर फिर आप जहां चाहें जा सकते हैं. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

International Destinationsdestinations cheaper Than Goa trip

Trending news

आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
;