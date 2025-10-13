Advertisement
trendingNow12959631
Hindi Newsविज्ञान

कभी हरी तो कभी नीली...इन झीलों में उतरता था कुदरती 'राक्षस', वैज्ञानिक भी रंग देख हो जाते थे भौचक्के

Lake News: दुनियाभर में ऐसे कई अजूबे हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उन झीलों के बारे में जो समय- समय पर अपना रंग बदलती रहती है. इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 13, 2025, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी हरी तो कभी नीली...इन झीलों में उतरता था कुदरती 'राक्षस', वैज्ञानिक भी रंग देख हो जाते थे भौचक्के

Color Changing Lake: दुनियाभर में ऐसे कई अजूबे होते हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसे ही हम उस अजूबे से आपको रूबरू कराने चल रहे हैं जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे. एक वक्त तो वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, हम बात करें देश की उन झीलों के बारे में जो मौसम के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग बदल लेती थी, इन झीलों के रंग बदलने की वजह क्या थी आइए जानते हैं. 

लोनार झील
देशभर में ऐसी कई झीलें हैं जिसका रंग कभी न कभी जरूर बदला है. सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील के बारे में, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस झील का निर्माण करीब 52,000 साल पहले उल्कापिंड के टकराने से बनी थी. इस झील का पानी हरे रंग का है लेकिन साल 2020 में अचानक इसका रंग गुलाबी हो गया था. इसे देखने के बाद पहले वैज्ञानिक भी अचंभित हो गए थे, हालांकि उन्होंने बाद में पाया कि इस झील में मौजूद शैवाल और नमक की अधिकता की वजह से जब गर्मियों में इसके पानी का स्तर घटता था तो ये रंग बदल लेती है. 

पैगोंग झील
अगर झीलों की बात हो और लद्दाख की पैगोंग झील की बात न हो ये संभव ही नहीं है, ये झील करीब 134 किमी लंबी है. वैसे देखने पर तो इस झील का पानी नीले रंग का नजर आता है लेकिन ये अक्सर अपना रंग बदल लेती है और पानी ग्रे कलर का हो जाता है. इसके रंग बदलने को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सूरज की तीव्रता और आसमान में बादलों का प्रभाव और ऊंचाई पर पड़ने वाले मौसम के उतार-चढ़ाव की वजह से इसका रंग बदलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

त्सोमगो झील
इन दो झीलों के अलावा तीसरी झील है सिक्किम की, सिक्किम की त्सोमगो झील रंग बदलने के मामले में काफी ज्यादा चर्चित रहती है, यह मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलती है. ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों के समय ये झील पूरी तरह से बर्फ से जम जाती है और फिर गर्मियों के दिनों में इसका पानी नीले और हरे रंग का दिखने का लगता है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

color changing lake

Trending news

26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?