कभी हरी तो कभी नीली...इन झीलों में उतरता था कुदरती 'राक्षस', वैज्ञानिक भी रंग देख हो जाते थे भौचक्के

Color Changing Lake: दुनियाभर में ऐसे कई अजूबे होते हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसे ही हम उस अजूबे से आपको रूबरू कराने चल रहे हैं जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे. एक वक्त तो वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, हम बात करें देश की उन झीलों के बारे में जो मौसम के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग बदल लेती थी, इन झीलों के रंग बदलने की वजह क्या थी आइए जानते हैं.

लोनार झील

देशभर में ऐसी कई झीलें हैं जिसका रंग कभी न कभी जरूर बदला है. सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील के बारे में, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस झील का निर्माण करीब 52,000 साल पहले उल्कापिंड के टकराने से बनी थी. इस झील का पानी हरे रंग का है लेकिन साल 2020 में अचानक इसका रंग गुलाबी हो गया था. इसे देखने के बाद पहले वैज्ञानिक भी अचंभित हो गए थे, हालांकि उन्होंने बाद में पाया कि इस झील में मौजूद शैवाल और नमक की अधिकता की वजह से जब गर्मियों में इसके पानी का स्तर घटता था तो ये रंग बदल लेती है.

पैगोंग झील

अगर झीलों की बात हो और लद्दाख की पैगोंग झील की बात न हो ये संभव ही नहीं है, ये झील करीब 134 किमी लंबी है. वैसे देखने पर तो इस झील का पानी नीले रंग का नजर आता है लेकिन ये अक्सर अपना रंग बदल लेती है और पानी ग्रे कलर का हो जाता है. इसके रंग बदलने को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सूरज की तीव्रता और आसमान में बादलों का प्रभाव और ऊंचाई पर पड़ने वाले मौसम के उतार-चढ़ाव की वजह से इसका रंग बदलता है.

त्सोमगो झील

इन दो झीलों के अलावा तीसरी झील है सिक्किम की, सिक्किम की त्सोमगो झील रंग बदलने के मामले में काफी ज्यादा चर्चित रहती है, यह मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलती है. ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों के समय ये झील पूरी तरह से बर्फ से जम जाती है और फिर गर्मियों के दिनों में इसका पानी नीले और हरे रंग का दिखने का लगता है.