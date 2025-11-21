समंदर का 36 करोड़ साल पुराना 'गब्बर'! 14 फीट की ऐसा समुद्री राक्षस जिसके दांतों की जगह लगे थे 2 धारी तलवार

36 Million year Old Monster: आज से तकरीबन 36 करोड़ साल पहले क्लीवलैंड के कम गहरे समुद्रों में एक खूंखार शिकारी मछली रहती थी जिसे डंकलियोस्टियस कहते थे. इस मछली का साइज 14 फुट से भी ज्यादा था और यह अपनी डरावनी विशेषताओं के लिए फेमस है जैसे कि इसके दांत नहीं थे बल्कि हड्डी के ब्लेड थे. हाल ही में वैज्ञानिकों ने डंकलियोस्टियस के शरीर की जांच की जिससे पता चला कि यह शार्क जैसी मछलियों से कुछ अजीब तरह से मिलती-जुलती थी. यह रिसर्च द एनाटॉमिकल रिकॉर्ड नाम की पत्रिता में छपी है.

दांत थे या 2 धारी तलवार?

36 करोड़ साल पहले रहने वाली ये प्रजाति बहुत ही अजीब थी. यह 4 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती थी और इसकी सबसे अजीब बात थी कि इसके दांत नहीं थे बल्कि जबड़ों में हड्डियों के ब्लेड थे जो बहुत डरावने लगते थे. कई सालों तक डंकलियोस्टियस को आर्थ्रोडायर्स नाम की पुरानी कवच वाली मछलियों के समूह का माना जाता था.

वैज्ञानिकों ने क्या जानकारी दी?

वैज्ञानिकों को इसमें शार्क जैसी एक और खास बात मिली. इसके जबड़ों की एक मांसपेशी के अंदर एक छोटी हड्डी थी. यह चीज ज्यादातर दूसरी पुरानी मछलियों में नहीं थी और मांसपेशी की बनावट समझने में जरूरी है कि डंकलियोस्टियस इतनी तेजी और ताकत से कैसे हमला कर पाती थी.

क्यों खास था ये शिकारी?

डंकलियोस्टियस निश्चित तौर पर खतरनाक शिकारी था लेकिन यह इसलिए भी खास था क्योंकि यह अपने ही समूह की दूसरी मछलियों से काफी अलग था. पहले माना जाता था कि आर्थ्रोडायर मछलियों का पुराना समूह एक जैसा था और सबने एक ही तरह से विकास किया. नए अध्ययन से पता चला है कि डंकलियोस्टियस बिल्कुल भी सामान्य नहीं था.

क्या है खोज का महत्व?

आर्थ्रोडायर समूह की अलग-अलग तरह की बनावट इस विचार को गलत साबित करती है कि वो सभी एक जैसे साधारण जीव थे. यह रिसर्च दिखाती है कि आर्थ्रोडायर मछलियां बहुत विविध थीं और अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग पारिस्थितिक भूमिकाएं(Ecological Roles)निभाती थीं. इस समूह का सबसे अजीब मेंबर डंकलियोस्टियस बताता है कि पुराने समय का इकोसिस्टम कितना जटिल था.