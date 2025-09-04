20 साल पहले मिलेगा अल्जाइमर का सुराग...आंखें बताएंगी दिमाग का हाल, चूहों पर रिसर्च से खुलासा
Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक नया आंखों का टेस्ट किया है. उनका कहना है कि इस टेस्ट से डिमेंशिया बीमारी का पता 20 साल पहले ही लगाया जा सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:55 PM IST
Dementia: एक नई खोज में वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा दावा किया है, उनका कहना है कि अब आंखों के टेस्ट से अल्जाइमर बीमारी का लगभग 20 साल पहले ही पता लगाया जा सकता है. ये टेस्ट अगले कुछ सालों में शुरु हो सकता है. यह रिसर्च जैक्सन लैब ने 2022 में मेन में की थी. इसमें वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक टेस्ट किया जिससे उन्हें इस नई जांच के बारे में पता चला. इस टेस्ट का मकसद यह समझना था कि हमारी आंखों का स्वास्थ्य डिमेंशिया से कैसे जुड़ा है. यह रिसर्च सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि कारण और इलाज पर फोकस्ड है क्योंकि ये बीमारियां कई अलग-अलग वजहों से हो सकती हैं.

किस पर फोकस्ड है रिसर्च?
जेएएक्स न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ.अलैना रीगन ने कहा, 50 साल से ज्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी कम होती है और वे हर साल जांच करवाते हैं. क्या इन बदलावों से खतरा हो सकता है, और क्या ये वो समय है जब डॉक्ट दिमाग में होने वाले बदलावों को कम करना शुरु कर सकते हैं. अगर डॉक्टरों को पता हो कि किन लक्षणों पर ध्यान देना है तो वो आगे की जांच करवा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Time Travel Girl: भविष्य देख सकती है फ्रांस की 17 साल की ये लड़की, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

कैसे की वैज्ञानिकों ने रिसर्च?
वैज्ञानिकों ने उन चूहों पर रिसर्च की जिनमें MTHFR677C>T नाम का एक बदलाव था जो इंसानों में भी 40 प्रतिशत पाया जाता है. रिसर्च से पता चला कि इन चूहों के रेटिना में 6 महीने की उम्र से ही कुछ दिक्कतें थीं. उनकी नसें मुड़ी हुईं, धमनियां सिकुड़ी औक सूजी हुईं और नसों की शाखाएं भी कम थीं. डॉ.रीगन ने बताया, जो नसें नॉर्मल से ज्यादा मुड़ी होती हैं वो High Blood Pressure की निशानी हो सकती हैं.

शोध में क्या पाया गया?
रिसर्च में पता चला कि, रेटिना की कोशिकाओं और शुरुआती डिमेंशिया के खतरे के बीच एक खास रिश्ता है. डॉ.रीगन ने कहा, रेटिना, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का पता लगाने का एक पावरफुल बायोमेकर हो सकता है. आगे उन्होंने कहा, अगर आप किसी आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपके रेटिना में खून की नसों में कुछ अजीब बदलाव देखते हैं तो यह शायद आपके दिमाग में हो रहे बदलावों का संकेत होगा.

यह भी पढ़ें: सावधान! आपका शहर भी हो सकता है स्नेक जोन...भारत में 100% से ज्यादा बढ़ा 'बिग फोर' सांपों का खतरा

