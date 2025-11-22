Advertisement
एशिया के जंगलों में मिला रंग बदलने वाला 'ड्रैगन', पानी पर तो ऐसे दौड़ता है जैसे बिजली

Sailfin Dragon: अजीब से दिखने वाले और आधे पानी और आधे जमीन पर रहने वाले जीव आपको पुराने जमाने के प्रणियों जैसे लग सकते हैं. लेकिन ये आज भी जिंदा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 22, 2025, 12:36 PM IST
एशिया के जंगलों में मिला रंग बदलने वाला 'ड्रैगन', पानी पर तो ऐसे दौड़ता है जैसे बिजली

Mysterious Creatures: एक ऐसे जीव के बारे में सोचिए जो ऐसा लगे कि जैसे वह किसी कहानी, किताब या पुराने जमाने के पन्नों से निकलकर आया है.  यह जीव है सेलफिन ड्रैगन(Sailfin Dragon)जो एक अजीब और लगभग पौराणिक जैसा दिखने वाला जीव है. यह दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों में आज भी जिंदा है और फल-फूल रहा है. हाल ही में 2024 में साइंस पत्रिका में एक रिसर्च छपी है जिसमें नइन पानी और जमीन पर रहने वाली छिपकलियों की क्षमताओं और इनके अस्तित्व पर मंडराते खतरे की जानकारी मिलती है. 

कैसा है यह जीव?
सेलफिन ड्रैगन प्रकृति के सबसे कमाल के जीवों में से एक है और इनका रूप डायनासोर जैसा है. इनक पूंछ लंबी और नुकीली होती है और इनकी पीठ पर पाल जैसा हिस्सा होता है. इनका यह रूप केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि कैसे विकसित हुए ये भी दिखाता है जैसे- पानी की सतह पर तेजी से भागने में और अपने मैंग्रोव और नदी के किनारे वाले घरों में जल्दी से चलने में.

रंग भी बदल लेता है
Mating के समय कुछ नर अपना रंग बदलकर बिजली जैसा नीला या बैंगनी कर लेते हैं जिससे ये और भी रहस्यमय लगते हैं. ये पानी की सतह पर इतनी तेजी से दौड़ सकते हैं कि अमेरिकी की जीसस क्राइस्ट छिपकली की तरह दिखते हैं. इसके अलावा इनके सिर के ऊपर एक आंख होती है जिसे पीनियल आंख कहते हैं जो रोशनी का पता लगाकर शरीर की Biological Clock को कंट्रोल करने में मदद करती है. 

क्या से खतरे में हैं?
सेलफिन ड्रैगन्स का अनोखा रूप ही खतरा बना गया है और ये अवैध पालतू व्यापार का निशाना बन गए हैं. 2014 में फिलीपींस के वैज्ञानिकों ने बताया कि मनीला के बाजार में इन्हें गैरकानूनी तरीके से बेचा जा रहा था. इन पकड़े गए जीवों के DNA जांच से एक नई प्रजाति के होने का पता चला जिसके बारे में वैज्ञानिक पहले नहीं जानते थे. 

