क्या मिल गया बुढ़ापे का तोड़? 10 साल तक जवान कर सकता है यह 'ऑनलाइन गेम'!

Science NEWS: मैकगिल यूनिवर्सिटी ने एक नया क्लिनिकल ट्रायल किया है. इस परीक्षण से पहली बार इंसानों पर यह सबूत मिला है कि ऑनलाइन दिमागी कसरत करने से दिमाग की सीखने और याद रखने की क्षमता में सुधार हो सकता है. इस अध्ययन में बुजुर्ग वयस्कों को शामिल किया गया था. इन लोगों ने 10 हफ्तों तक BrainHQ नाम के एक गेम जैसे ऐप का इस्तेमाल किया. शोधकर्ताओं ने पाया कि इनके दिमाग के कोलीनर्जिक फंक्शन (Cholinergic function)में काफी सुधार हुआ. यह रासायनिक प्रणाली दिमाग में ध्यान देना, चीजें याद रखना और निर्णय लेना जैसे जरूरी काम करती है.

दिमागी कसरत का क्या फायदा हुआ?

इस सरल दिमागी कसरत से बुढ़ापे का असर कम हो सकता है. यह खोज अल्जाइमर रोग(Alzheimer's Disease)से जुड़ी है क्योंकि इस बीमारी में यह कोलीनर्जिक प्रणाली तेजी से कमजोर होती है. यह नतीजे इस बात की भी पुष्टि करता है कि ऐसी ट्रेनिंग से मनोभ्रंश(Dementia)का खतरा कम हो सकता है.

क्या होता है कोलीनर्जिक फंक्शन?

कोलीनर्जिक फंक्शन अक्सर उम्र के साथ कमजोर हो जाती है. लेकिन, इस नई खोज से पता चलता है कि ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करके नियमित दिमागी कसरत करने से दिमाग की कार्यक्षमता को मजबूत किया जा सकता है और शायद बुढ़ापे के कारण दिमाग की क्षमता घटने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है.

डॉक्टरों ने क्या राय दी?

यह ऐतिहासिक अध्ययन जेएमआईआर सीरियस गेम्स में प्रकाशित हुआ है. यह दर्शाता है कि डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करके बुजुर्गों में दिमाग को स्वस्थ और लचीला(Cognitive Resilience)बनाने में बड़ी प्रगति हुई है. वरिष्ठ लेखक डॉ. एटियेन डी विलर्स-सिडानी ने कहा, इस प्रशिक्षण ने कोलीनर्जिक स्वास्थ्य को उस स्तर तक ठीक कर दिया जो आमतौर पर 10 साल छोटे लोगों में देखा जाता है.

इस खोज से क्या फायदा होगा?

अल्जाइमर रोग में कोलीनर्जिक स्वास्थ्य बहुत तेजी से कमजोर होता है इसलिए ये नतीजे समझाने में मदद करते हैं कि पहले के अध्ययनों में क्यों पाया गया था कि इस तरह के दिमागी अभ्यास मनोभ्रंश(Dementia)के खतरे को कम कर सकते हैं और सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि इस प्रकार की दिमागी ट्रेनिंग दवाओं की जगह एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है या फिर दवाओं के साथ मिलकर भी असरदार ढंग से काम कर सकती है.

दिमाग के बदलावों को कैसे देखा गया?

दिमाग में हो रहे बदलावों को देखने के लिए शोधकर्ताओं ने एक खास तरह का पीईटी स्कैन(PET Scan)इस्तेमाल किया. उन्होंने एक विशेष ट्रेसर(Tracer)का इस्तेमाल किया जिससे कोलीनर्जिक भंडार(Cholinergic function)स्कैन पर दिखाई देने लगे. इससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले और बाद में कोलीनर्जिक प्रणाली कितनी सक्रिय थी. डॉ. डिविलर्स-सिडानी ने कहा, हमने एक दुर्लभ तकनीकका इस्तेमाल किया.

शोध में कौन-कौन शामिल था?

इस अध्ययन में 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के 92 स्वस्थ वयस्क शामिल थे. प्रतिभागियों को 2 समूहों में बांटा गया जिसमें BrainHQ ग्रुप, जिन्हें BrainHQ ऐप पर दिमागी कसरत करने को कहा गया. नियंत्रण ग्रुप, जिन्हें मनोरंजन के लिए बनाए गए साधारण कंप्यूटर गेम खेलने को दिए गए. दोनों समूहों को 10 हफ्तों तक रोजाना 30 मिनट के लिए टैबलेट पर अपनी गतिविधि करनी थी. शोधकर्ता अब एक Follow-up Study करने की योजना बना रहे हैं जिसमें वे Dementia से पीड़ित लोगों पर इस कार्यक्रम का परीक्षण करेंगे.