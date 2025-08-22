लद्दाख के ग्लेशियरों पर मंडरा रहा है संकट! क्यों पिघल रही हैं बर्फीली चोटियां, कारण जान हिल जाएगा दिमाग
science news in hindi: लद्दाख के ग्लेशियर अब खतरे में है लगातार बढ़ता पर्यटन, सैन्य एक्टिविटी और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसे और खतरे में डाल रहे हैं. लद्दाख के ग्लेशियर भारत के पानी के लिए बहुत ही जरूरी है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:31 PM IST
लद्दाख के ग्लेशियर का संरक्षण बहुत ही जरूरी हो चुका है अगर इसका बचाव नहीं किया गया तो जम्मू-कश्मीर में भी भारी संकट पैदा हो सकता है. लद्दाख बहुत ही सुंदर जगह है और यहां पर बर्फ से ढकें ग्लेशियर सैलानियों को बहुत लुभाते हैं. हिमालय की बर्फीली चोटियां पिघल रही है ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सरकार को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए. आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से लद्दाख का ग्लेशियर पिघल रहा है. 

ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग के कारण लद्दाख में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तापमान भी इतना बढ़ने लगा है कि ऐसा पहले कभी देखा भी नहीं गया होगा. ग्लेशियर पिघलने की वजह  से सिंचाई भी नहीं हो पाती है और पानी बेकार हो जाता है. ग्लेशियर के पिघलने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इससे ही खेती और पीने के पानी की भी कमी बढ़ रही है.

लगातार बढ़ता हुआ पर्यटन 
लद्दाख में लगातार पर्यटन बढ़ रहा है और तो और पिछले 3-4 सालों में सैलानियों के आने में काफी ज्यादा उछाल आया है. घाटी में भी नए होटल और होमस्टे को बना दिया गया है.  यहां पर आए हुए पर्यटक नेटिव लोगों से काफी ज्यादा पानी खर्च करते हैं जिसकी वजह से भूजल भी प्रभावित होता है. पहले होटलों और होमस्टे में एयर कंडीशनर भी नहीं होते थे लेकिन जब तापमान बढ़ रहा है तो इसकी मांग भी बढ़ेगी और यह वातावरण को बिगाड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा.

क्या होंगे नुकसान और भविष्य के संकट
लगातार ग्लेशियरों के पिघलने से भूजल भी कम होता जा रहा है और गावों में पानी की कमी भी होती जा रही है. खेती भी ग्लेशियरों के पानी पर निर्भर पर निर्भर करती है और कई बार तो इसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं. ग्लेशियरों का पिघलने के कारण  इंडस बेसिन भी प्रभावित हो रही है.

