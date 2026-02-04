क्यों नॉर्थ की तरफ खिसक रहा है भारत? वैज्ञानिकों ने कहा- कमजोर पड़ी रही है धरती की परत

Science News: एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बताया है कि तिब्बत के नीचे की जमीन वैसी नहीं है जैसा पहले सोचा जाता था. पहले माना जाता था कि जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटें बहुत कठोर होती हैं लेकिन नई स्टडी में पता चला है कि तिब्बत के नीचे की फॉल्ट लाइनें बहुत कमजोर हैं. यहां की प्लेटें किसी सख्त चीज की तरह खिसकने के बजाय किसी गाढ़े तरल की तरह बह रही है. वैज्ञानिकों ने तिब्बत में हो रहे बदलावों को समझने के लिए अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट तस्वीरों और रडार डेटा का इस्तेमाल किया.

रडार इमेज में क्या दिखा?

रडार से पता चला कि पूर्वी तिब्बत हर साल 25 मिमी की रफ्तार से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है. वहीं कुछ हिस्से थोड़े धीरे या साल में 10 मिमी की रफ्तार से खिसक रहा है. साइंस मैगजीन में छपी यह रिपोर्ट बताती है कि जब भारत और एशिया के महाद्वीप आपस में टकराए तो उन्होंने तिब्बत के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया.

किन देशों में फैला है यह पठार?

यह पठार लगभग 25 लाख वर्ग किमी में फैला है जो भारत, चीन और नेपाल जैसे देशों का हिस्सा है. इसकी औसत ऊंचाई 4,500 मीटर वर्ग ऊंचाई से भी ज्यादा है इसलिए इसे दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है. लाखों साल पहले जब भारत की जमीन का हिस्सा एशिया से टकराया तब यह पठार बना.

क्या था वैज्ञानिकों का पुराना मॉडल?

रिसर्च में सामने आया कि तिब्बत के नीचे की जमीन किसी सख्त चट्टान की तरह नहीं बल्कि गाढ़े और चिपचिपे पदार्थ की तरह धीरे-धीरे बह रही है. जमीन के अंदर की दरारें बहुत कमजार हैं और इसकी वजह से ही जमीन के अंदर का हिस्सा आसानी से अपनी जगह बदल पा रहा है. तिब्बत की तीन मुख्य जगहों पर जमीन के खिंचने, सिकुड़ने और कटने की रफ्तार बहुत तेज हो गई है.

भारत पर क्या होगा असर?

जैसे-जैसे भारत का हिस्सा उत्तर की तरफ खिसक रहा है उसका असर Tibet और हिमालय की घाटियों पर साफ दिख रहा है. पूरी जमीन इसके जवाब में अपनी जगह बदल रही है. सैटेलाइट और GPS की आधुनिक तकनीकों के कारण अब जमीन के अंदर होने वाले छोटे-से बदलाव को भी पकड़ा जा सकता है. वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी क्रांति है और आम लोगों के लिए भूकंप से बचने का एक रास्ता है.