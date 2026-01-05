Advertisement
आदमी नहीं, सांपों का देवता! 850 बार खुद को काटवाने के बावजूद जिंदा रहा… खून से बना सबसे शक्तिशाली एंटीवेनम

आदमी नहीं, 'सांपों का देवता'! 850 बार खुद को काटवाने के बावजूद जिंदा रहा… खून से बना सबसे शक्तिशाली एंटीवेनम

Snake antivenom from human blood: टिम फ्राइड ने खुद को 850 से ज्यादा बार सांपों के काटने दिया और उनके खून से वैज्ञानिकों ने सबसे अधिक सुरक्षा देने वाला एंटीवेनम तैयार किया है. यह एंटीवेनम 13 खतरनाक सांपों से पूरी सुरक्षा देता है और भविष्य में सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने में मदद कर सकता है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:05 AM IST
आदमी नहीं, 'सांपों का देवता'! 850 बार खुद को काटवाने के बावजूद जिंदा रहा… खून से बना सबसे शक्तिशाली एंटीवेनम

Snake antivenom from human blood: विस्कॉन्सिन के पूर्व ट्रक मैकेनिक टिम फ्राइड ने 18 साल तक खुद को विषैले सांपों के कटवाने का रिकॉर्ड बनाया है. गार्डियन न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कोबरा, मम्बा, रैटलस्नेक और अन्य खतरनाक प्रजातियों से 850 से ज्यादा बार खुद को काटने दिया, उनका मकसद था खुद को सांप के विष का प्रतिरोधक बनाना और वैज्ञानिकों की मदद करना ताकि एक ऐसा एंटीवेनम बनाया जा सके जो सभी खतरनाक सांपों के काटने से बचा जा सके.

13 खतरनाक सांपों के काटने से पूरी सुरक्षा देने की गारंटी
टिम की इस असाधारण मेहनत का नतीजा अब सामने आया है. उनके खून में पाए गए एंटीबॉडीज का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने सबसे व्यापक सुरक्षा देने वाला एंटीवेनम तैयार किया है. इसमें उनके खून से दो एंटीबॉडी और एक सिंथेटिक एंटीवेनम का मिश्रण बन गया है. इस एंटीवेनम का उपयोग 13 खतरनाक सांपों के काटने से पूरी सुरक्षा देने में सफल रहा और अन्य प्रजातियों पर थोड़ा कम लेकिन सुरक्षा देने का काम किया है.

एंटीवेनम बनाने की प्रक्रिया सौ साल पुरानी है. इसमें घोड़े या भेड़ को विष दिया जाता है और उनके खून से एंटीबॉडी निकाली जाती हैं. हालांकि यह तरीका प्रभावी है, लेकिन इसमें गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रियाओं का खतरा होता है और यह आम तौर पर सिर्फ एक प्रजाति के लिए ही सुरक्षित होता है. टिम ने इन कमियों को ध्यान में रखते हुए खुद को धीरे-धीरे विष के लिए उजागर किया और 16 खतरनाक सांपों के विष के छोटे-छोटे डोज बढ़ाते हुए खुद को प्रतिरक्षित बनाया है.

कुत्तों पर होगा पहले परिक्षण
टिम का यह प्रयोग इतना खास था कि वैज्ञानिक जैकब ग्लानविल ने उनके संपर्क में आए और उनके खून से एंटीबॉडीज इकट्ठा कर नए एंटीवेनम का निर्माण किया, इस एंटीवेनम का उद्देश्य सभी प्रकार के विषैले सांपों से सुरक्षा प्रदान करना है. अब इस एंटीवेनम को पहले कुत्तों पर परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाएगा और बाद में मानव परीक्षण की योजना है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह शोध क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है. लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर निकोलस केसवेल के अनुसार, कम एंटीबॉडी और दवाओं के संयोजन से सुरक्षा देना संभव है. टिम फ्राइड की मेहनत और विज्ञान की मदद से अब दुनियाभर में सांप के काटने से होने वाली मौतों और स्थायी चोटों को काफी हद तक रोका जा सकता है.

