Time Travel Girl: भविष्य देख सकती है फ्रांस की 17 साल की ये लड़की, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
Time Travel Girl: भविष्य देख सकती है फ्रांस की 17 साल की ये लड़की, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Time Travel: क्या आपने कभी ऐसे किसी को देखा है जो टाइम ट्रैवल कर सके. फ्रांस में एक लड़की है जो समय में आगे-पीछ देख सकती है और भूतकाल के साथ भविष्य में जा सकती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:13 PM IST
Time Travel Girl: भविष्य देख सकती है फ्रांस की 17 साल की ये लड़की, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

French Time Traveller Girl: न्यूरोकेस नाम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रांस में एक लड़की है जो अपने बीते हुए कल को पूरी तरह से याद कर सकती है. साथ ही अपने आने वाले भविष्य की बातों को बिल्कुल सच की तरह बता सकती है. ये एक बेहद दुर्लभ बीमारी की वजह से होता है जिसमें कोई व्यक्ति सालों पुरानी घटना को उसके छोटी-बड़ी घटनाओं को याद कर सकते हैं. पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी के 3 वैज्ञानिकों ने इस 17 साल की लड़की(TL)पर शोध किया. वैज्ञानिक ये समझना चाहते थे कि वह ऐसा कैसे करती है और क्या इसका भविष्य में इस्तेमाल हो सकता है. TL हमेशा से जानती थी कि उसकी याददाश्त अलग है.

TL ऐसा कैसे करती है?
वैज्ञानिकों से मिलकर टीएल ने बताया कि उसकी यादें कोई इत्तेफाक नहीं हैं. उसकी यादों में अलग-अलग चीजें हैं जैसे परिवार, छुट्टियां, दोस्त, स्कूल और खिलौने हैं. उसकी यादें पूरी तरह से एक क्रम में रखी हुई हैं जिसमें उसके पास दूसरों से मिली चीजों के टैग भी हैं जिन पर देने वालों के नाम और तारीखें भी लिखी हुई है. हालांकि जिन घटनाओं का संबंध पढ़ाई से था TL ने उसे 'Black Memory' में रखी हैं और उन्हें याद करने के लिए TL को काफी मेहनत करनी पड़ती है. 

TL इन्हें कमरे क्यों बताती है?
टीएल की आंतरिक दुनिया में 3 और कमरे हैं. इसमें पहला है ठंडा 'बर्फ का कमरा' जहां जाकर वो अपना गुस्सा शांत करती है. इसके अलावा दूसरा है 'समस्याओं का कमरा' जो खाली है जहां वो बैठकर सोचती है. तीसरा है 'सैन्य कमरा' जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि बचपन में उसके पिता सेना में थे और दूर रहते थे. TL की मेमोरी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे 2 काम दिए जिसमें पहले उसे अपने बचपन और किशोरावस्था की घटनाएं याद करने के लिए कहा गया जिसमें उन्हें बारीकी से बातें बताईं.

क्या था दूसरा काम?
दूसरे काम के तौर पर वैज्ञानिकों ने उसे अतीत और भविष्य की कल्पना करने को कहा. TL ने इसमें भी शानदार काम किया और उसने भविष्य की ऐसी कल्पना की जो बहुत असली और सटीक लगी. उसकी बातें सुन कर वैज्ञानिकों को ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहली ही जी लिया हो. वैज्ञानिकों का कहना है कि, TL जैसे मामले भविष्य के शोध को नई दिशा दे सकते हैं.

