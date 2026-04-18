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Hindi Newsविज्ञान1,70,000 साल बाद लौटा समय का यात्री; आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, गुफाओं में रहने वाले इंसानों ने देखा था आखिरी बार!

1,70,000 साल बाद लौटा 'समय का यात्री'; आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, गुफाओं में रहने वाले इंसानों ने देखा था आखिरी बार!

Comet Returns After 170000 Years: आसमान में ऐसा प्राचीन मुसाफिर धरती की तरफ बढ़ रहा है, जिसने आखिरी बार 1,70,000 साल पहले धरती से देखा गया होगा. वैज्ञानिकों के मुताबिक पाषाण युग के बाद यह पहला मौका है जब मानव सभ्यता इस धूमकुते का दीदार करेगी. सबसे खास बात यह है कि आप भी इस धूमकेतु को अपनी आंखों से देख सकते हैं. आइए जानते हैं कब और कैसे...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 18, 2026, 10:33 AM IST
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1,70,000 साल बाद लौटा 'समय का यात्री'; आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, गुफाओं में रहने वाले इंसानों ने देखा था आखिरी बार!

Space events April 2026: अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक ऐसा मेहमान नजर आने वाला है, जिसने आखिरी बार जब पृथ्वी का दीदार तक किया था, जब इंसान घरों में नहीं बल्कि गुफाओं में रहा करते थे. वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि एक अत्यंत दुर्लभ धूमकेतु अपनी 1 लाख 70 हजार साल लंबी यात्रा को पूरी करके एक बार फिर हमारे सौर मंडल के करीब पहुंच रहा है. अगर आप भी अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखते हैं ऐसे धूमकेतू को देखना चाहते हैं तो आपके लिए यह खास मौका हो सकता है, जब आप 170,000 साल बाद दिखने वाले धूमकेतु को अपनी आंखों से देख सकते हैं. 

आसमान में एक बहुत ही अजीब खगोलीय घटना होने वाली है, जिसमें C/2025 R3 (Pan-STARRS) नाम का इंटरस्टेलर धूमकेतु हमारे सौर मंडल से होकर जाएगा. अंतरिक्ष में टहल रहे इस धूमकेतु को सबसे पहले 7 सितंबर 2025 को Pan-STARRS द्वारा Haleakala में खोजा गया था.

1 लाख 70 हजार साल में आता है ऐसा मौका

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धूमकेतु सूर्य का चक्कर 1 लाख 70 हजार साल में पूरा करता है. यानी इससे पहले यह धरती पर तब दिखाई दिया होगा जब प्रागैतिहासिक काल पृथ्वी पर चल रहा था. इतने सालों बाद धरती पर दिखने वाले इस धूमकेतु को देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है. 

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इस दिन पहुंचेगा धरती के सबसे करीब

जानकारों के अनुसार, इस धूमकेतु को देखने का सबसे बेहतर समय 20 अप्रैल तक का है. 20 अप्रैल तक धीरे-धीरे ज्यादा चमकदार होता जाएगा. 19 अप्रैल को यह सूर्य के सबसे ज्यादा पास में होगा.  वहीं 27 अप्रैल को यह धरती के सबसे करीब होगा और सबसे ज्यादा चमकेगा, लेकिन उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिखाई नहीं देगा.

नोट कर लीजिए टाइमिंग

निक जेम्स के मुताबिक, इस धूमकेतु को देखने का परफेक्ट समय है सूर्योदय से करीब 1-2 घंटे पहले. पूर्व दिशा में साफ आसमान की तरफ देखने पर यह दिखाई दे सकता है. इसे देखने के लिए चमक वाली रोशनी से दूर रहें, साथ ही किसी खुले स्थान पर जाएं. यह धूमकेतु फिलहाल Pegasus तारामंडल में मौजूद है और ग्रेट स्क्वायर ऑफ पेगासस के करीब से गुजर रहा है.

(ये भी पढे़ंः होटल के टॉयलेट पेपर को तिकोना क्यों मोड़ा जाता है? वजह जानकर अगली बार चेक करेंगे आप)

इस तरह से करें धूमकेतु की पहचान

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आसमान में भला इस धूमकेतु को पहचानेंगे कैसे? तो इसका जवाब है धूमकेतु के हल्के धुंधले चमक पर ध्यान देना होगा. जैसे-जैसे यह सूर्य के करीब आएगा, इसकी छोटी पूंछ भी नजर आने लगेगी. इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर 10x50 बाइनोक्युलर जैसे डिवाइस आपके पास हो तो और भी क्लियर व्यू मिल सकता है.

(ये भी पढ़ेंः पाकिस्तान से उठा चक्रवाती तूफान, बदला भारत का मौसम; अगले 6 दिन लू चलेगी या बारिश...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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Space events April 2026Rare Interstellar Comet

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