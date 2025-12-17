Advertisement
Hindi Newsविज्ञानपेंसिल की नोक जितना छोटा मेंढक, वैज्ञानिकों ने खोजा नारंगी रंग का सबसे छोटा जीव

पेंसिल की नोक जितना छोटा मेंढक, वैज्ञानिकों ने खोजा नारंगी रंग का सबसे छोटा जीव

New Species of Toad: ब्राजील में पेंसिल की नोक जितने छोटे, नारंगी रंग के नए मेंढक की खोज हुई है. ब्रैकीसेफलस लुलई नाम की यह प्रजाति दुनिया के सबसे छोटे जीवों में से है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:05 AM IST
पेंसिल की नोक जितना छोटा मेंढक, वैज्ञानिकों ने खोजा नारंगी रंग का सबसे छोटा जीव

Science Latest News: वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज करते हुए मेंढक की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो आकार में एक पेंसिल की नोक जितनी छोटी है. यह खोज ब्राजील के जंगली इलाकों में संरक्षण की जरूरत को और भी महत्वपूर्ण बना देती है. यह नन्हा जीव ब्राजील के अटलांटिक फॉरेस्ट में मौजूद सेरा डो क्विरिरी (Serra do Quiriri) पर्वत श्रृंखला के घने बादलों वाले जंगलों में पाया गया है. ये जंगल जमीन से 1,000 से 2,500 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं जहां साल भर बादलों की परत छाई रहती है. 

किसके सम्मान में रखा गया नाम?
इस नई प्रजाति का नाम ब्रैकीसेफलस लुलई (Brachycephalus lulai) रखा गया है. यह नाम ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के सम्मान में रखा गया है. इसकी कुछ खास बातें हैं जैसे- इसका शरीर चमकीला नारंगी है जिस पर भूरे और हरे रंग की छोटी-छोटी चित्तियां हैं. नर मेंढक का आकार 9 से 11 मिमी और मादा का 11 से 14 मिमी के बीच होता है. 

यह भी पढ़ें: चीनी वैज्ञानिकों ने खोजा 'चमत्कारी बाम', ढूंढ निकाला स्पर्म बढ़ाने वाला पहला इलाज

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने कैसे की इसकी पहचान?
यह पृथ्वी पर चार पैरों वाले सबसे छोटे जानवरों में से एक है. वैज्ञानिकों ने दशकों तक इस क्षेत्र में खोजबीन की है क्योंकि यहां ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते. इस नई प्रजाति की पहचान इसकी अनोखी आनाज से हुई जो इलाके के बाकी मेंढकों से अलग थी. इसकी पहचान DNA जांच और CT एक्स-रे स्कैन की मदद से की गई जिससे कंकाल की बनावट को समझा जा सके. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की चेतावनी...हर साल गायब होंगे 4000 ग्लेशियर, ग्लोबल वॉर्मिंग ने खड़ा किया नया संकट

संरक्षण की रखी गई अपील
दुनिया में अब तक लगभग 20 लाख जानवरों की प्रजातियों की खोज हुई है लेकिन अनुमान है कि करीब 60 लाख प्रजातियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं. यह छोटा मेंढक ऐसी जगह रहता है जो बहुत ही सीमित है इसलिए इसके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है. वैज्ञानिकों ने इस मेंढक और इसके जैसे दूसरे सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए सेरा डो क्विरिरी को वन्यजीव शरणस्थल (Refuge) घोषित करने का प्रस्ताव दिया है. उनका कहना है कि, अगर इसे नहीं बचाया गया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. 

