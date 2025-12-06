Advertisement
6 करोड़ साल पहले धरती पर राज करता था ‘पिशाच’, डायनासोर के बाद मचाया ‘आतंक’; वैज्ञानिकों ने खोले कई रहस्य!

Titanoboa 42 Foot Snake: ये दुनिया अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है. ऐसे में करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसा सांप रहता था जो लंबाई में 42 फीट तक पहुंचता था और जिसका वजन एक छोटी कार जितना था. इसे Titanoboa कहा जाता है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:56 AM IST
6 करोड़ साल पहले धरती पर राज करता था ‘पिशाच’, डायनासोर के बाद मचाया ‘आतंक’; वैज्ञानिकों ने खोले कई रहस्य!

Titanoboa 42 Foot Snake: Titanoboa बड़ा होने के साथ-साथ अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी भी था. वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पता चलता है कि धरती के तापमान ने जीव-जंतुओं के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है. यह अब तक का खोजा गया धरती का सबसे बड़ा सांप है. कोलंबिया की एक खदान से मिले इसके बड़े जीवाश्म बताते हैं कि ये सांप बेहद गर्म और नमी वाले जंगलों में रहता था. इसकी खोज से वैज्ञानिकों को समझ आया कि पृथ्वी का तापमान उस समय आज की तुलना में कहीं ज्यादा रहा होगा.

कोलंबिया की खदान में खोज
2009 में जब कोलंबिया के सेरेहोन कोयला खदान में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक बेहद बड़ा vertebra मिला था. पहले उन्हें लगा कि यह किसी विशाल मगरमच्छ का होगा, लेकिन जांच में पता चला कि यह सांप की हड्डी थी और इतनी बड़ी कि किसी भी प्रजाति से मेल ही नहीं खाती थी. बाद में 28 अलग-अलग जीवाश्म मिले और सभी को जोड़कर वैज्ञानिकों ने सांप का आकार तय किया जिसकी लंबाई लगभग 42 फीट थी और वजन 1,133 किलोग्राम से ज्यादा था. बता दें कि यह आज के एनाकोंडा की हड्डियों से लगभग दोगुना मोटा था.

इतना बड़ा सांप कैसे पैदा हुआ? 
सांप अपना शरीर खुद गर्म नहीं रख सकते हैं उनका आकार आसपास के तापमान पर निर्भर करता है. यानि जितना गर्म वातावरण होगा उतना बड़ा सांप होगा. Titanoboa के आकार का मतलब है कि उस दौरान धरती बेहद गर्म रही होगी. वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उस समय कोलंबिया में औसत तापमान 30-34 डिग्री सेल्लियस था. देखा जाए तो आज की गर्म ट्रॉपिकल जगहों से भी ज्यादा गर्म था. इस तरह Titanoboa उस समय के पृथ्वी के तापमान को समझने के लिए किसी जिंदा थर्मामीटर जैसा है.

डायनासोरों के बाद का सबसे बड़ा शिकारी
जब Titanoboa धरती पर था तब mammals बहुत छोटे थे, अधिकतर चूहे जैसे जीव, वजन भी मुश्किल से 2 से 5 किलो तक रहा होगा, इसलिए Titanoboa के मुख्य प्रतिद्वंदी और शिकार 5 फीट चौड़ी खोल वाले बड़े कछुए (Carbonemys) और 20 फीट लंबे मगरमच्छ जैसे जीव (Acherontisuchus) थे. Titanoboa नदी और दलदलों में छिपकर शिकार करने में माहिर था. अपने बड़े शरीर के कारण तेज हमला करना इसके लिए काफी मुश्किल था लेकिन खतरनाक दबाव से कुचल कर शिकार करने में यह बहुत ही माहिर था. यह 400 psi से ज्यादा दबाव डाल सकता था जिससे बड़े से बड़ा जानवर भी तुरंत बेहोश या मर जाता था.

बता दें कि इस खोज से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि इतने बड़े सांप लाखों साल बाद विकसित हुए होंगे, लेकिन Titanoboa ने यह धारणा बदल दी है. इसके शरीर से पता चलता है कि यह आधुनिक बोआ और एनाकोंडा के परिवार से जुड़ा था. इसमें पानी में रहने वाले जरूरी गुण थे जैसे आज के एनाकोंडा में पाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: दशकों पुराना रहस्य खत्म! 1940 की रहस्यमयी खोपड़ी का राज खुला, डायनासोर के गले की हड्डी ने सुलझाया सबसे बड़ा सवाल

 

